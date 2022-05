1.Tathagata Roy attacks BJP: বিজেপির মজ্জায় মজ্জায় ক্যানসার, কেমোথেরাপি প্রয়োজন: তথাগত

বিজেপির মজ্জায় মজ্জায় ক্যানসার ধরে গিয়েছে ৷ এ বার কেমোথেরাপি প্রয়োজন (Tathagata Roy tweet)৷ ফের টুইট-বাণ ছুড়লেন তথাগত রায় (Tathagata Roy attacks BJP)৷

2.Nadia Murder : নদিয়ায় একই পরিবারের তিন সদস্যকে গলার নলি কেটে খুন

একই পরিবারের তিন সদস্যকে খুন (Nadia three members Murder of same family) ৷ ঘটনাটি নদিয়ার পলাশিপাড়ার ৷ পুলিশ দেহ পাঠিয়েছে ময়নাতদন্তে ৷

3.Kailash Satyarthi on Child Freedom : সিকি শতাব্দী পর শোষণ থেকে মুক্ত হবে দেশের শিশুরা, আশাবাদী কৈলাশ সত্যার্থী

তিনি ভারতে শিশুশ্রমিক বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা ৷ তাঁর হাত ধরে ইতিমধ্যে বহু শিশু শ্রমিক অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছে ৷ বাকিরাও পাবে, এমনকি দেশের শেষ শিশুটিও শিক্ষা, বেঁচে থাকার অন্য সব সুযোগ পাবে বলে আশ্বস্ত করলেন নোবেলজয়ী কৈলাশ সত্যার্থী (Kailash Satyarthi on Child Freedom) ৷

4.Eid in Bagtui : খুশির নয়, স্বজনহারার শোকে বিষাদের ঈদ বগটুইতে

ঈদের নমাজ পাঠ হচ্ছে সারা দেশে ৷ ঈদের প্রার্থনায় অংশ নিয়েছেন দেশের ইসলাম ধর্মালম্বী মানুষ ৷ পবিত্র ঈদ পালন করলেন স্বজনহারাদের শোকে বিহ্বল বগটুইয়ের বাসিন্দারাও (Residents of Bagtui celebrate Eid) ৷

5.Baharampur College Student Murder : বহরমপুরে ছাত্রী খুনের ঘটনায় রাজ্যের নারী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অধীর

মেস থেকে ডেকে ছাত্রীকে খুনের ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী (Baharampur College Student Murder) ৷ একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনায় রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী ।

6.HC order on Lashkar terrorist: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত লস্কর জঙ্গিকে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখার নির্দেশ হাইকোর্টের

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক লস্কর জঙ্গিকে 17 মে পর্যন্ত কলকাতার সংশোধনাগারে রাখার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (HC order on Lashkar terrorist)৷

7.TMC UP chief resigns: গোয়ার পর উত্তরপ্রদেশেও ধাক্কা তৃণমূলের, সভাপতি-সহ বহু নেতার গণইস্তফা

উত্তরপ্রদেশ তৃণমূলের সভাপতি নীরজ রাই-সহ (Neeraj Rai resigns) দলের বেশ কয়েকজন সদস্য গণইস্তফা দেওয়ায় ধাক্কা খেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল (TMC UP chief resigns)৷

8.State Athletics Meet 2022 : রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিট ফিরলেও করোনার কোপে বাদ ডোপ টেস্ট

করোনার কারণে টানা দু'বছর বন্ধ থাকার পর ফিরছে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিট । যদিও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, চলতি বছরে মিটের আগে ডোপ টেষ্ট করা হবে না (State Athletics Meet returns after two years) ৷

9.Accused Beaten in Jalpaiguri : জলপাইগুড়িতে নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি ! গণধোলাই অভিযুক্ত বৃদ্ধকে

জলপাইগুড়িতে নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠল বৃদ্ধের বিরুদ্ধে । হাতেনাতে ধরে ফেলায় বেধড়ক মারা হয় ওই ব্যক্তিকে (Accused Beaten for molesting a minor girl in Jalpaiguri) । অভিযুক্তের নাম ধীরেন বর্মন ৷ নাবালিকার পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।

10.Met Gala 2022: মেরিলিনের 36 কোটির পোশাক জাদুঘর থেকে বের করে পরলেন কিম কার্দাশিয়ান

ম্যাডিসন স্ক্যোয়ার গার্ডেনে প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির 45তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তাঁর পারফরম্যান্সের জন্য় পিঠ খোলা ঝলমলে একটি পোশাক পরেছিলেন মেরিলিন মানরো ৷ এবার সেই পোশাক মিউজিয়াম থেকে বার করে তা পরে মেট গালায় উপস্থিত হলেন টিভি তারকা কিম কার্দাশিয়ান (Kim Kardashian in Marilyn Monroe dress ) ৷