1. CM in Red Road : মাথা নোয়াতে রাজি নই, ঈদে রেড রোডে সম্প্রীতির বার্তা মমতার

রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠানে সম্প্রীতির বার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Massage of Harmony by Mamata Banerjee in Red Road Eid Programme) ৷ সাম্প্রদায়িক শক্তির উস্কানিতে প্ররোচিত না হওয়ার আবেদন করলেন তিনি ৷

2. Coal Smuggling Case : বিনয় মিশ্রকে দেশে ফেরাতে এবার একাধিক পদক্ষেপ সিবিআইয়ের

শেষ রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে বিনয় মিশ্রকে, যার সময়সীমা রয়েছে 20 জুন পর্যন্ত । তার মধ্যেই তাঁকে দেশে ফেরাতে একাধিক প্রক্রিয়া শুরু করল সিবিআই (CBI to take multiple legal procedures against Binay Mishra) ।

3. Modi on Russia-Ukraine Conflict : রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্বে আদতে জয়ী হবে না কোনও পক্ষই, মত মোদির

ভারত যে বরাবরই সংঘর্ষ বন্ধ করে, আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে এদিন তা ফের একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi on Russia-Ukraine Conflict) ৷

4. College Student Murder : পদার্থবিদ্যার মেধাবী ছাত্রী সুতপার পরিচিতি ছিল ভাল মেয়ে বলে

মেস থেকে ডেকে ছাত্রীকে খুনের ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকা (College Student Murder) ৷ ছা্ত্রীর নাম সুতপা চৌধুরী মালদা শহরের এয়ারভিউ কমপ্লেক্সের বাসিন্দা ।

5. Udayan Targeted Police: সোশ্য়াল মিডিয়ায় পুলিশকে নিশানা করলেন উদয়ন গুহ

গত বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর আক্রান্ত হন তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ (TMC leader Udayan Guha attack police) ৷ সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্তরা এখনও গ্রেফতার হয়নি ৷ সেই কারণে পুলিশকে নিশানা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তৃণমূল বিধায়ক ৷

6. Arun Lal Honeymoon : রঞ্জি জিতেই মধুচন্দ্রিমায় অরুণ লাল, বাংলা দলের সঙ্গেই থাকতে চান বুলবুল

দীর্ঘদিনের বান্ধবী বুলবুল সাহার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়লেন বাংলা ক্রিকেট দলের কোচ অরুণ লাল ৷ নবদম্পতি জানিয়ে দিলেন, বাংলাকে রঞ্জি দিয়েই মধুচন্দ্রিমা সারবেন তাঁরা (Arun Lal shares his Honeymoon Plan) ।

7. West Bengal Weather Update : বৃষ্টি ভেজা বঙ্গ আরও শীতল হবে নিম্নচাপে

তাপপ্রবাহ থেকে মুক্তি দিয়েছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ৷ আরও তিন দিন ধরে রাজ্যে বৃষ্টির কথা জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস, সঙ্গে থাকবে ঝোড়ো হাওয়া ৷ আরেকটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে, যা নিম্নচাপে পরিণত হবে খুব শিগগিরি (West Bengal Weather Update) ৷

8. Corona update in India : দেশের করোনা সংক্রমণ আড়াই হাজারের বেশি, কমল দিল্লির সংক্রমণ

আজ প্রকাশিত রিপোর্টে কিছুটা কমেছে দৈনিক করোনা সংক্রমণ ৷ দিল্লিতেও আক্রান্তের সংখ্য়া নিচের দিকে, তবে এখনও 1 হাজারের বেশিই (Corona update in India) ৷

9. Santosh Trophy Final : তীরে এসে তরী ডুবল বাংলার, সপ্তমবার সন্তোষ জয় কেরলের

অতিরিক্ত সময় 1-1 ব্যবধানে শেষ হলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে ৷ সেখানে স্পট-কিক থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন বাংলার সজল ৷ সবমিলিয়ে টাইব্রেকারে 4-5 গোলে হেরে সন্তোষ হাতছাড়া হয় বাংলার (Kerala beat Bengal to clinch their seventh Santosh trophy title) ৷

10. RR vs KKR in IPL 2022 : 'ব্রাত্য' রিঙ্কুর ব্যাটেই প্লে-অফে ভেসে রইল নাইটরা

কলকাতার জয়ের অনেকটাই কৃতিত্ব রিঙ্কুর প্রাপ্য । তাঁর 23 বলে 42 রানের ঝোড়ো ইনিংসেই প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকল নাইটরা (Kolkata Knight Riders beat Rajasthan Royals) ।