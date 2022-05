1. Coal Smuggling Case : বিনয় মিশ্রকে দেশে ফেরাতে এবার একাধিক পদক্ষেপ সিবিআইয়ের

শেষ রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে বিনয় মিশ্রকে, যার সময়সীমা রয়েছে 20 জুন পর্যন্ত । তার মধ্যেই তাঁকে দেশে ফেরাতে একাধিক প্রক্রিয়া শুরু করল সিবিআই (CBI to take multiple legal procedures against Binay Mishra) ।

2. Modi on Russia-Ukraine Conflict : রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্বে আদতে জয়ী হবে না কোনও পক্ষই, মত মোদির

ভারত যে বরাবরই সংঘর্ষ বন্ধ করে, আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে এদিন তা ফের একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi on Russia-Ukraine Conflict) ৷

3. College Student Murder : পদার্থবিদ্যার মেধাবী ছাত্রী সুতপার পরিচিতি ছিল ভাল মেয়ে বলে

মেস থেকে ডেকে ছাত্রীকে খুনের ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকা (College Student Murder) ৷ ছা্ত্রীর নাম সুতপা চৌধুরী মালদা শহরের এয়ারভিউ কমপ্লেক্সের বাসিন্দা ।

4. Arun Lal Honeymoon : রঞ্জি জিতেই মধুচন্দ্রিমায় অরুণ লাল, বাংলা দলের সঙ্গেই থাকতে চান বুলবুল

দীর্ঘদিনের বান্ধবী বুলবুল সাহার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়লেন বাংলা ক্রিকেট দলের কোচ অরুণ লাল ৷ নবদম্পতি জানিয়ে দিলেন, বাংলাকে রঞ্জি দিয়েই মধুচন্দ্রিমা সারবেন তাঁরা (Arun Lal shares his Honeymoon Plan) ।

5. Santosh Trophy Final : তীরে এসে তরী ডুবল বাংলার, সপ্তমবার সন্তোষ জয় কেরলের

অতিরিক্ত সময় 1-1 ব্যবধানে শেষ হলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে ৷ সেখানে স্পট-কিক থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন বাংলার সজল ৷ সবমিলিয়ে টাইব্রেকারে 4-5 গোলে হেরে সন্তোষ হাতছাড়া হয় বাংলার (Kerala beat Bengal to clinch their seventh Santosh trophy title) ৷

6. Nirmal Maji in Cooch Behar : কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের পরিষেবায় সন্তুষ্ট নির্মল মাজি

সোমবার কোচবিহারের পিলখানায় মহারাজা জিতেন্দ্র নারয়াণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন আইএমএ কলকাতা শাখার সভাপতি নির্মল মাজি ।

7. Sealdah Station Prafulla Dwar : দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ শিয়ালদা স্টেশনের প্রফুল্ল দ্বার, দ্রুত চালুর আশ্বাস কর্তৃপক্ষের

বন্ধ শিয়ালদা স্টেশনের প্রফুল্ল দ্বার ৷ সমস্য়ায় যাত্রীরা ৷ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ওই দিকের গেট ও রাস্তা সংস্কার করা হবে (Closed Prafulla Dwar)। বড় করা হবে হাঁটাচলা করার পথও । ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে কাজ । খুব দ্রুত ফের চালু হবে প্রফুল্ল দ্বার, আশ্বাস পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক একলব্য চক্রবর্তীর ৷

8. Eastern Railway Pension Court : অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সুবিধার্থে পূর্ব রেলের পেনশন আদালত

পূর্ব রেলের যে কর্মীরা অবসর নিয়েছেন এবং কর্মীদের পরিবারের সদস্যরা পেনশনে পাওয়া নিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ৷ সেসব সমাধানে হাওড়ার লিলুয়া, কাঁচরাপাড়া ও জামালপুরের ওয়ার্কশপ অফিসে বসছে পেনশন আদালত (Eastern Railway Pension Court) ৷

9. West Bengal Weather Update : বৃষ্টি ভেজা বঙ্গ আরও শীতল হবে নিম্নচাপে

তাপপ্রবাহ থেকে মুক্তি দিয়েছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ৷ আরও তিন দিন ধরে রাজ্যে বৃষ্টির কথা জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস, সঙ্গে থাকবে ঝোড়ো হাওয়া ৷ আরেকটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে, যা নিম্নচাপে পরিণত হবে খুব শিগগিরি (West Bengal Weather Update) ৷

10. Bengal BJP : পঞ্চায়েত ভোটই পাখির চোখ, কর্মীদের বার্তা বিজেপি নেতাদের

ভোট পরবর্তী হিংসার (Post Poll Violence) বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সোমবার কলকাতায় মিছিল ও সমাবেশ করে বিজেপি ৷