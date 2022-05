পুলিশ-প্রশাসনের নাকের ডগা দিয়ে জমি মাফিয়ারা শিলিগুড়ির (Siliguri Land Mafia) বিভিন্ন এলাকা দিয়ে জমি চুরি করে নিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷

2. Justice Abhijit Ganguly : অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস বয়কটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার শাসকপন্থী আইনজীবীদের

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন হাইকোর্টের তৃণমূলপন্থী আইনজীবীরা (TMC legal cell lawyers withdrawn the decision to boycott Justice Abhijit Ganguly bench) ।

3. Kunal Ghosh FB post : 2036-এ অভিষেকই মুখ্যমন্ত্রী, একুশের জয়ের বর্ষপূর্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী কুণালের

ঘাসফুল শিবিরের তৃতীয়বার রাজ্যে ক্ষমতায় ফেরার প্রথম বর্ষপূর্তির (first Anniversary of Third TMC Government) দিন এবার আগামীর ভবিষ্যদ্বাণী করলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷

4. Arjun Skips BJP's Rally : ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে বিজেপির মিছিলে অনুপস্থিত অর্জুন, বাড়ল তৃণমূল ফেরার জল্পনা

আজ, 2 মে ভোট পরবর্তী হিংসার বর্ষপূর্তিতে কলকাতায় মিছিল করে বিজেপি (BJPs Rally on Post Poll Violence) ৷ সেই মিছিলে ছিলেন না ব্যারকপুরের সাংসদ বিজেপির অর্জুন সিং ৷

5. First Anniversary of 3rd TMC Government : 21-এর বিধানসভায় তৃণমূলের জয়ের বর্ষপূর্তিতে ‘চাওয়া-পাওয়ার’ রিপোর্ট কার্ড

তৃণমূলের তৃতীয়বার সরকারে আসার একবছর পূর্তি (First Anniversary of TMC Government) ৷ আর সেই একবছরে ভালো-মন্দ মিলিয়ে মিশিয়ে রাজ্য চালিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Report Card on First Anniversary of TMC Government) ৷

6. Adhir Supports Arjun on Jute industry : পাট শিল্প নিয়ে বিজেপির অর্জুনকে সমর্থন কংগ্রেসের অধীরের

পাট শিল্পকে বাঁচাতে অর্জুন সিংহের দাবিকে সমর্থন করবেন বলে জানালেন অধীর চৌধুরী (Adhir Chowdhury Supports Arjun Singh on Jute industry issue)।

7. Mamata Visits Mosque : ঈদের আগেই ভবানীপুরের ষোলোআনা মসজিদে মমতা

আগামিকাল ঈদ ৷ তার আগে আজ ভবানীপুরের ষোলোআনা মসজিদে হাজির হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সেখানে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

8. High Court on Malda Blast Case : মালদা বিস্ফোরণ মামলায় এনআইএ-কে যুক্ত করার নির্দেশ হাইকোর্টের

মালদা বিস্ফোরণের ঘটনায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এদিন এনআইএ (NIA)-কে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট (High Court on Malda Blast Case) ৷

9. Fuel Subsidy : এবার থেকে বিধানসভার সমস্ত কমিটির চেয়ারম্যানরাই পাবেন জ্বালানি তেলের খরচ

করোনা পরিস্থিতি থমকে গিয়েছিল বিধানসভার বিভিন্ন কমিটির কাজ ৷ সেই কাজে গতি ফেরাতে চান বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Bengal Assembly Speaker Biman Banerjee) ৷

10. Cattle Smuggling Case : রাজীব কুমারের মতোই কি একই পরিণতি হবে অনুব্রত মণ্ডলের ?

রাজীব কুমারের মতোই কি একই পরিণতি হতে চলেছে অনুব্রত মণ্ডলের, প্রশ্ন উঠছে আইনজীবী ও প্রাক্তন পুলিশকর্তাদের তরফে ৷ গরু পাচার কাণ্ড বা ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় প্রত্যেকবার নানা অজুহাতে সিবিআইয়ের হাজিরা এড়িয়ে যাচ্ছেন অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mandal's situation on Cattle Smuggling Case investigation) বলে তাঁদের মত ।