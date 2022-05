1.Live : কলকাতায় মিছিল শেষে বক্তব্য রাখছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব, দেখুন সরাসরি

কলকাতায় মিছিল শেষে বক্তব্য রাখছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব ৷ দেখুন সরাসরি...

2.Mamata Thanks Bengal People : 2 মে মা-মাটি-মানুষ দিবস পালন করুন, একুশের জয়ের বর্ষপূর্তিতে টুইট মমতার

তৃতীয়বার বাংলায় ক্ষমতায় আসার বর্ষপূর্তিতে বাংলার মা-মাটি-মানুষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (Mamata Banerjee thanks Ma-Mati-Manush on 1st anniversary of TMC third tenure) ৷ পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক টুইটে উঠে এল বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য ৷

3.Summer Vacation Case : কেন গরমের ছুটি দেড় মাস ? হাইকোর্টে দায়ের জনস্বার্থ মামলা

করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পরপরই স্কুল খুলেছিল । স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছিল পড়ুয়ারা । তার মাঝেই ফের ছন্দপতন । দেড় মাস গরমের ছুটি ঘোষণা রাজ্য সরকারের । তার বিরুদ্ধেই এবার হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন এক ব্যক্তি (Summer Vacation Case) ।

4.Supreme Court on Covid Vaccination: করোনা টিকা নিতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না, জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট

কেন্দ্রের বর্তমান টিকা নীতি অযৌক্তিক নয় বলেও জানিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত (Supreme Court on Covid Vaccination) ৷

5.Message of Harmony in Eid : ঈদে সম্প্রীতির বার্তা দিতে মেটিয়াবুরুজে সব ধর্মের মানুষকে পোশাক বিতরণ শান্তি কমিটির

ঈদের আগে দরিদ্র পরিবারের হাতে কাপড়, বাচ্চাদের জামা তুলে দিলেন বীরবল, হারান, অরুণ, ওয়ারিশরা (New Cloths for poor children and old in Eid) ৷ আগামিকাল ঈদ, তাই উৎসবের আগে আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের মুখে হাসি ফোটালেন তাঁরা । শান্তি কমিটির সদস্যরা গতকাল রাতে বাড়িতে গিয়ে এক্কেবারে গোপনে শিশু-বয়স্কদের হাতে জামাকাপড় দিয়ে আসেন (Message of Harmony in Eid at Metiabruz) ৷

6.CBI Submits Report to HC : বগটুইয়ে ভাদু শেখ খুন ও গ্রামে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় হাইকোর্টে রিপোর্ট পেশ সিবিআইয়ের

10 মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি কলকাতা হাইকোর্টে ৷ হাইকোর্টে ভাদু শেখ খুন ও তার পরবর্তী ঘটনা নিয়ে দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ করল সিবিআই (CBI Submits Report to HC) ৷

7.Malda 100 Days Work : 100 দিনের কাজে যন্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ, চাঁচলে নিগৃহীত প্রতিবাদী শ্রমিক

মালদার চাঁচল-2 ব্লকের জালালপুর পঞ্চায়েত এলাকায় যন্ত্র ব্যবহার করে 100 দিনের কাজ করার অভিযোগ উঠেছে (Allegation of using Machine in MNREGS at Malda) ৷ এই নিয়ে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা প্রশাসনের বিভিন্নস্তরে অভিযোগ জানিয়েছেন ৷ প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এলাকায় গেলে, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী প্রতিবাদী শ্রমিকদের মারধর করেন বলে অভিযোগ (100 days work Labour Allegedly Beaten at Malda) ৷

8.Sujata Khan's Allegation Against Saumitra : সৌমিত্র প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছে, হাইকোর্টে এসে দাবি সুজাতার

ডিভোর্সের মামলায় নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে গেলেন সুজাতা খাঁ (Sujata Khan in High Court) ৷

9.Khalpara OC closed: শ্রমদিবসে শিলিগুড়ির থানায় শ্রমিককে বেধড়ক মার, ক্লোজ করা হল ওসিকে

শ্রমিক দিবসে থানায় শ্রমিককে বেধড়ক মারধরের ঘটনায় ক্লোজ (Khalpara OC closed) করা হল শিলিগুড়ির খালপাড়া ফাঁড়ির ওসি পাপ্পু সিংকে (International Workers' Day)।

10.Sexual Abuse in Minakhan : মিনাখাঁয় মূক-বধির নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, পলাতক প্রতিবেশী যুবক

প্রতিবেশী যুবকের লালসার শিকার মূক ও বধির নাবালিকা । দিনের পর দিন তাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তোলে নাবালিকা । পলাতক অভিযুক্ত যুবকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে মিনাখাঁ থানার পুলিশ (Sexual Abuse in Minakhan) ।