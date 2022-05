1. Prashant Kishor New Party: এবার নিজের দল গড়বেন পিকে ! নয়া ইনিংস শুরু বিহার থেকেই ?

শিগগিরই কি নিজের নতুন দল খুলতে চলেছেন প্রশান্ত কিশোর (Prashant Kishor news)? টুইটে তিনি সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন ৷

2. PM Modi in Germany: ইউরোপ সফরের শুরুতে আজ জার্মানিতে মোদি, কথা হবে নবনির্বাচিত চ্যান্সেলর স্কোলজের সঙ্গে

ইউরোপ সফরের শুরুতে আজ জার্মানিতে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi in Germany)৷ সেখান তাঁর কথা হবে নবনির্বাচিত ওলাফ স্কোলজের সঙ্গে ৷

3. .Message of Harmony in Eid : ঈদে সম্প্রীতির বার্তা দিতে মেটিয়াবুরুজে সব ধর্মের মানুষকে পোশাক বিতরণ শান্তি কমিটির

আগামিকাল ঈদ, তাই উৎসবের আগে আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের মুখে হাসি ফোটালেন তাঁরা । শান্তি কমিটির সদস্যরা গতকাল রাতে বাড়িতে গিয়ে এক্কেবারে গোপনে শিশু-বয়স্কদের হাতে জামাকাপড় দিয়ে আসেন (Message of Harmony in Eid at Metiabruz) ৷

4. Mid Air Turbulence : মাথার উপর বাঙ্কার ভেঙে পড়াতেই আহত যাত্রীরা, জানালেন চিকিৎসক

মুম্বই-দুর্গাপুর স্পাইসজেটের বিমানটি অণ্ডাল বিমানবন্দরে নামার সময় ঝড়ের কবলে পড়ে । সেই সময় বিমানটিকে অবতরণ করানো হয়। ঝড়ের কবলে পড়ে বিমান দুলতে থাকে । এর ফলে আহত হন বেশ কয়েকজন যাত্রী (Mumbai-Durgapur Flight hits severe mid Air Turbulence) ।

5. Ghost of Kyiv : 'ঘোস্ট অফ কিভ' একটি মিথ, বিবৃতি দিল ইউক্রেনীয় সেনা

শনিবার ইউক্রেনীয় সেনা স্বীকার করেছে, ওই 'ঘোস্ট অফ কিভ'-এর কোনও বাস্তবতা নেই । দ্য ঘোস্ট অফ কিভ একটি সুপারহিরো, যে চরিত্র ইউক্রেনীয়দের তৈরি । দেশের সমস্ত বীর পাইলটের একত্রিত শক্তিই ঘোস্ট অফ কিভ (Ukrainian Air Force tweets about Ghost of Kyiv) ।

6. TMC's political status: দুর্নীতির অভিযোগে জেরবার তৃণমূল নেতারা, তবুও ঘাটতি নেই জনসমর্থনে ! কিভাবে ?

বারবার শাসক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে, তারপরেও নির্বাচনে বিপুল জনসমর্থন পাচ্ছে তৃণমূল (TMC's political status)৷ কী ভাবে এটা সম্ভব হচ্ছে ? কী বলছে রাজনৈতিক মহল ?

7. Flight Service of Andal Airport: বিমান দুর্ঘটনার পর সকাল থেকে স্বাভাবিক অণ্ডালের উড়ান পরিষেবা

রবিবার সন্ধ্যার দুর্ঘটনার পর আজ সকালে স্বাভাবিক হল অণ্ডাল বিমানবন্দরের পরিষেবা (After Mid Air Turbulence Flight Services of Andal Airport Get Normal) ৷ গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ মুম্বই থেকে অণ্ডাল আসা যাত্রীবাহী বিমান ঝড়ের কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ৷ বিমানের ভিতরে থাকা যাত্রীদের সিটবেল্ট ছিঁড়ে তাঁরা ছিটকে যান ৷

8. Khalpara OC closed: শ্রমদিবসে শিলিগুড়ির থানায় শ্রমিককে বেধড়ক মার, ক্লোজ করা হল ওসিকে

শ্রমিক দিবসে থানায় শ্রমিককে বেধড়ক মারধরের ঘটনায় ক্লোজ (Khalpara OC closed) করা হল শিলিগুড়ির খালপাড়া ফাঁড়ির ওসি পাপ্পু সিংকে (International Workers' Day)।

9. Mid Air Turbulence : অবতরণের সময় কেন খোলা ছিল যাত্রীদের সিট বেল্ট ? বিমানকর্মীদের ভূমিকায় প্রশ্ন

যাত্রীদের সিট বেল্ট কেন খোলা ছিল ? অণ্ডালে মাঝ আকাশে বিমান বিভ্রাটে এ বার সেই প্রশ্ন তুললেন যাত্রীরাই ৷ এ দিন অণ্ডালে বিমান ধরতে আসা যাত্রীদের প্রশ্ন, কেন একাংশ যাত্রীর সিট বেল্ট খোলা ছিল? যা নিয়ে বিমানকর্মীদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে (Question Arise on Safety Measures of Flight in Andal Mid Air Turbulence) ৷

10. KGF Chapter 2 Business : অজয়-অমিতাভ-টাইগার মাঠে নামা সত্ত্বেও বক্স অফিসে যশ-রাজ অব্যহত

টাইগার শ্রফের 'হিরোপন্তি 2' এবং অজয় দেবগণের 'রানওয়ে 34' ছবির মুক্তির একইভাবে হিন্দি বলয়ে নিজের সাম্রাজ্য বজায় রাখল যশের 'কেজিএফ: চ্যাপটার 2' (KGF: Chapter 2 rules box office )৷