1.Mid Air Turbulence : মাথার উপর বাঙ্কার ভেঙে পড়াতেই আহত যাত্রীরা, জানালেন চিকিৎসক

মুম্বই-দুর্গাপুর স্পাইসজেটের বিমানটি অণ্ডাল বিমানবন্দরে নামার সময় ঝড়ের কবলে পড়ে । সেই সময় বিমানটিকে অবতরণ করানো হয়। ঝড়ের কবলে পড়ে বিমান দুলতে থাকে । এর ফলে আহত হন বেশ কয়েকজন যাত্রী (Mumbai-Durgapur Flight hits severe mid Air Turbulence) ।

2.West Bengal Weather Update : বৃষ্টি ভেজা ঈদ কাটবে বঙ্গে, জানাল হাওয়া অফিস

বৃষ্টি ভেজা রমজান মাসের শেষে ঈদ (Eid-ul-Fitr 2022) উৎসব। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে তারই জোরাল ইঙ্গিত পাওয়া গেল (West Bengal Weather Update) ।

3.Dhoni on Jadeja : নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছিল জাদেজা : ধোনি

শুধু অধিনায়ক হিসেবেই নয়, প্রত্যাশামাফিক পারফর্ম করতেও ব্যর্থ জাদেজা ৷ ব্যাটার কিংবা বোলারের পাশাপাশি প্রভাব পড়েছিল জাদেজার ফিল্ডিংয়েও । শেষ কবে 'স্যর'-এর হাত থেকে এত ক্যাচ পড়তে দেখা গিয়েছে, তা মনে করতে পারছে না ক্রিকেট প্রেমীরাও । ধোনির আশা, দায়িত্ব থেকে অব্যহতি পেতেই ফের ফর্মে ফিরবে জাদেজা (Jadeja will back in action soon) ।

4.Mid Air Turbulence : মাঝ আকাশে ঝড়ের কবলে বিমান, অণ্ডালে অবতরণের সময় তীব্র ঝাঁকুনিতে আহত যাত্রীরা

আকাশপথে ঝড়ের কবলে মুম্বই-দুর্গাপুর বিমান ৷ বিপদ এড়িয়ে বিমানটি অণ্ডাল বিমানবন্দরে অবতরণ করাতে সক্ষম হয় (Emergency Landing in Andal Airport) ৷ বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেলেও তীব্র ঝাঁকুনিতে আহত হন 15 জন যাত্রী ৷

5.BJP Workers Protest in Burdwan: সহ-সভাপতির নাম ঘোষণার পরেই বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভ

বর্ধমান জেলার জন্য পিন্টু শ্যামকে জেলা সহ-সভাপতি নির্বাচিত করার পর থেকে শুরু হয়েছে বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভ (BJP Workers Protest) । এমন চরিত্রহীন মানুষকে জেলা সহ-সভাপতি করায় দলের কথা মানবে না বলে হুশিয়ারি দেন সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা ।

6.Khejuri Bomb Blast Case : খেজুরি বোমা বিস্ফোরণকাণ্ডে ওড়িশা থেকে গ্রেফতার আরও এক তৃণমূল কর্মী

আর আগে এই ঘটনার তদন্তে (Khejuri Bomb Blast Case Probe by NIA) নেমে তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান-সহ ও আরও দুই তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করে এনআইএ ৷

7.Telia Bhola : ঝড়খালিতে মৎস্যজীবীদের জালে দেড়শো কুইন্টাল তেলিয়া ভোলা !

সরকারী আইন উপেক্ষা করে ঝড়খালি এলাকার মৎস্যজীবীদের জালে দেড়শো কুইন্টাল তেলিয়া ভোলা (Huge amount of telia bhola caught in Jharkhali) ৷ যার বাজারদর লক্ষাধিক টাকা ৷ রবিবার বিকেলে ক্যানিং'য়ের মাছের আড়তে সেই মাছ এসে পৌঁছয় ৷ সরকারের তরফে এই সময় নদী-সহ বিভিন্ন জলাশয়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ হলেও কীভাবে মৎস্যজীবীদের জালে দেড়শো কুইন্টাল তেলিয়া ভোলা ? উঠছে প্রশ্ন ৷

8.Labourer Beaten Up : সারা গায়ে কালশিটে, চোর সন্দেহে মে দিবসেই শ্রমিককে বেধড়ক মার !

শ্রমিক দিবসে নির্মম ঘটনা জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে ৷ হিমঘরের মালিকের ব্যপক মারধরে গুরুতর আহত শ্রমিক ভর্তি হাসপাতালে (Labourer Beaten Up in Dhupguri) ৷ এই ঘটনায় চারিদিকে নিন্দার ঝড় উঠেছে ৷

9.CSK vs SRH in IPL 2022 : শতরান হাতছাড়া রুতুরাজের,তবে অধিনায়ক ধোনির প্রত্যাবর্তনে আমূল বদলে গেল চেন্নাই

রুতুরাজের 99 এবং প্রত্যাবর্তনে কনওয়ের মারকাটারি 85 রানে সানরাইজার্সকে 203 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিল ইয়েলো ব্রিগেড (CSK set 203 runs target for SRH) ৷ দ্বিতীয়বার চলতি টুর্নামেন্টে দু'শোর গন্ডি পেরল সিএসকে ৷

10.Sourav at Eden : ইডেনে লক্ষ্মণের সঙ্গে বৈঠকে সৌরভ, তিরিশ হাজার দর্শকাসন বাড়ছে স্বর্গোদ্যানে

আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে বিরাট কোহলি স্কোয়াডে থাকবেন কি না, সে প্রশ্ন সযত্নে এড়িয়ে গেলেও রবিবার দুপুরে ক্রিকেটে স্বর্গোদ্যানে এসে একইসঙ্গে আইপিএল, ইডেন এবং এনসিএ নিয়ে নানা কথা বলে গেলেন মহারাজ (Sourav Ganguly gives update on Eden Gardens after renovation) ৷