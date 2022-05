1.Modi Three-Nation Tour : লক্ষ্য দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি, একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে আগামিকাল ইউরোপ সফরে প্রধানমন্ত্রী

তিনদিনের সফরে ইউরোপের তিনটি দেশ জার্মানি, ডেনমার্ক এবং ফ্রান্সে যাবেন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi to embark three nation visit on Monday) ৷ চলতি বছর প্রথম আন্তর্জাতিক সফরে শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীর গন্তব্য বার্লিন ৷

2.Debangshu FB Post : গত একবছরে তৃণমূলে মিশেছে ড্রেনের জল! বিতর্ক শুরু হতেই পোস্ট মুছলেন দেবাংশু

বিতর্ক শুরু হওয়ায় পোস্টটি সরিয়ে দিয়ে সাফাইও দিয়েছেন দেবাংশু (TMC Youth Leader Debangshu Bhattacharya) ৷ বলেছেন, দলের সিদ্ধান্তের উপর ভরসা রাখতে হবে ৷

3.Coal Smuggling Case : আসানসোল বিশেষ আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ বিনয় মিশ্রকে

20 জুনের মধ্যে আসানসোল বিশেষ আদালতে এসে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিনয় মিশ্রকে (Asansol special court ordered to surrender Binoy Mishra) ৷ আর এর অন্যথা হলে বিনয় মিশ্রর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করবে সিবিআই (Coal Smuggling Case) বলে জানিয়েছে আদালত।

4.Dhankhar to Babul : 'সংবিধানের পরিপন্থী', শপথগ্রহণ ইস্যুতে বাবুলের আর্জি খারিজ রাজ্যপালের

শনিবার তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে রাজ্যপালকে ট্যাগ করে একটি টুইট করেন বালিগঞ্জের নবনির্বাচিত বিধায়ক ৷ কিন্তু বাবুলকে সংবিধানের ধারা স্মরণ করিয়ে শপথগ্রহণ ইস্যুতে বাবুলের আর্জি খারিজ করলেন রাজ্যপাল (Jagdeep Dhankhar rejects Babul Supriyo request on his oath taking ceremony) ৷

5.Manna Dey 103rd Birth Anniversary: ঠাকুরবাড়িতে মান্না দে-র আর্কাইভ যেন ধ্বংসস্তূপ, শিল্পীর জন্মদিনে অভিমানী জীবনীকার

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে মান্না দে (Manna Dey birthday) আর্কাইভ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে (Manna Dey 103rd Birth Anniversary)৷ কিংবদন্তি শিল্পীর 103তম জন্মদিনে অভিমান ঝড়ে পড়ল তাঁর জীবনীকার গৌতম রায়ের গলায় (Goutam Roy on Manna Dey)৷

6.Babul Supriyo Oath : জটিলতা অব্যাহত, অধ্যক্ষকে অপমান করে বাবুলকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন না উপাধ্যক্ষ

বাবুল সুপ্রিয়কে শপথবাক্য পাঠ করাতে অস্বীকার করলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (Deputy Speaker of State Assembly Denied to Read Oath Taking of Babul Supriyo) ৷ জানিয়ে দিলেন, অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি অপমান করতে পারবেন না ৷ ফলে বাবুলের বিধায়ক পদে শপথগ্রহণ আবারও পিছিয়ে গেল ৷

7.Kalyan Banerjee on Jagdeep Dhankhar : ধনকড়কে কুচক্রী, নাটের গুরু বললেন কল্যাণ

কলকাতায় ভোট পরবর্তী হিংসার বর্ষপূর্তিতে পোস্টার ফেলেছে বিজেপি । আর বিজেপির এই পোস্টার লাগানোর সমালোচনা করলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (Kalyan Banerjee on Jagdeep Dhankhar) । হিংসার কথা বলে কুৎসা ছড়াচ্ছে রাজ্য বিজেপি, বললেন তিনি ৷ রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়কেও একহাত নেন সাংসদ ।

8.BJP Leaders Resign : জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ, পদ ছাড়লেন বারসতের 15 জন বিজেপি নেতা

আগামী 4 মে বঙ্গ সফরে আসছেন অমিত শাহ ৷ তার আগে রাজ্য নেতৃত্বের চেষ্টা সত্ত্বেও বঙ্গ বিজেপিতে ক্রমে বাড়ছে অন্তর্দ্বন্দ্ব (inner clash in Bengal BJP) ৷

9.Anglo Indian Jute Mill : চাপদানী জুট মিলে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস, কর্মহীন 600 শ্রমিক

সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়া চাপদানী জুটমিলে (Anglo Indian Jute Mill) ৷ কর্মহীন প্রায় 600 শ্রমিক ৷ বিক্ষোভে শ্রমিকরা ৷

10.God Particle : ঈশ্বরকণা আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত দাসনগরের লেদ কারখানার শ্রমিকরা, স্বীকৃতি দিতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার

কাজ করার সময় কেউই জানতেন না কী মহান কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছেন তাঁরা ৷ জানার পর সকলেই গর্ব অনুভব করছেন ৷ এতো গর্বিত হওয়ারই জিনিস ৷ ঈশ্বরকণা (God Particle) আবিষ্কারের একটা অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন হাওড়ার কয়েকজন শ্রমিক ৷ কর্মদক্ষতার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁরা ৷ তাঁদের অভিনন্দন জানাতে রাজ্য সরকার সংবর্ধনা দেবে ওইসব বিশ্বকর্মাদের ৷ মে দিবসে এর চেয়ে সুখবর আর কীই বা হতে পারে ৷