শনিবার তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে রাজ্যপালকে ট্যাগ করে একটি টুইট করেন বালিগঞ্জের নবনির্বাচিত বিধায়ক ৷ কিন্তু বাবুলকে সংবিধানের ধারা স্মরণ করিয়ে শপথগ্রহণ ইস্যুতে বাবুলের আর্জি খারিজ করলেন রাজ্যপাল (Jagdeep Dhankhar rejects Babul Supriyo request on his oath taking ceremony) ৷

2. Manna Dey 103rd Birth Anniversary: ঠাকুরবাড়িতে মান্না দে-র আর্কাইভ যেন ধ্বংসস্তূপ, শিল্পীর জন্মদিনে অভিমানী জীবনীকার

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে মান্না দে (Manna Dey birthday) আর্কাইভ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে (Manna Dey 103rd Birth Anniversary)৷

3. Babul Supriyo Oath : জটিলতা অব্যাহত, অধ্যক্ষকে অপমান করে বাবুলকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন না উপাধ্যক্ষ

বাবুল সুপ্রিয়কে শপথবাক্য পাঠ করাতে অস্বীকার করলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (Deputy Speaker of State Assembly Denied to Read Oath Taking of Babul Supriyo) ৷

4. Mamata Banerjee Calls Party Meeting : অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকলেন মমতা

মমতার ডাকা এই বৈঠকে (TMC Supremo Mamata Banerjee calls party meeting) আলোচনা হতে পারে পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে ৷ দলের নেতা-কর্মীদের জন্য নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারেন তৃণমূল নেত্রী ৷

5. BJP Leaders Resign : জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ, পদ ছাড়লেন বারসতের 15 জন বিজেপি নেতা

আগামী 4 মে বঙ্গ সফরে আসছেন অমিত শাহ ৷ তার আগে রাজ্য নেতৃত্বের চেষ্টা সত্ত্বেও বঙ্গ বিজেপিতে ক্রমে বাড়ছে অন্তর্দ্বন্দ্ব (inner clash in Bengal BJP) ৷

6. God Particle : ঈশ্বরকণা আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত দাসনগরের লেদ কারখানার শ্রমিকরা, স্বীকৃতি দিতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার

কাজ করার সময় কেউই জানতেন না কী মহান কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছেন তাঁরা ৷ জানার পর সকলেই গর্ব অনুভব করছেন ৷ এতো গর্বিত হওয়ারই জিনিস ৷

7. Extensive Damage for Kalbaishakhi Storm : কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি সাগরে, নষ্ট হল পানের বরজ

প্রথম কালবৈশাখী ঝড়ে দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূল তীরবর্তী এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি (Extensive Damage in Coastal Area of S24 Pargana Due to Kalbaishakhi Storm) ৷

8. Chandannagar Veterinary Hospital: রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে চন্দননগর পশু হাসপাতাল যেন হানাবাড়ি

চন্দননগর পশু হাসপাতাল ৷ 1982 সালে তৈরি হওয়া এই পশু হাসপাতালটি আজ দূর থেকে দেখলে হানাবাড়ি বলে মনে হবে ৷ অভিযোগ, রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় বন-জঙ্গলের মাঝে ভগ্নপ্রায় অবস্থা এই হাসপাতালের (Allegation of Lack of Maintenance and Poor Infrastructure in Chandannagar Veterinary Hospital) ৷

9. 125th Anniversary of RKM : প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নদিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

আজকের দিন অর্থাৎ 1 মে রামকৃষ্ণ মিশনের 125তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও স্বামী বিবেকানন্দের 160তম জন্ম বার্ষিকী এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 75তম বর্ষ উপলক্ষে রবিবার সকালে নদিয়ার নবদ্বীপে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন থেকে বের হল এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা (125th Anniversary of Ramakrishna Mission)।

10. Temporary TMC office: মাঝে আর কয়েকটা দিন, প্রস্তুত অস্থায়ী তৃণমূল ভবন

তৃণমূলের অস্থায়ী ভবন প্রায় তৈরি (Temporary TMC office)৷ এই ভবনে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য বসার আলাদা ঘর থাকছে (Mamata Banerjee to inaugurate TMC office)৷