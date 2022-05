1. 125th Anniversary of RKM : প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নদিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

আজকের দিন অর্থাৎ 1 মে রামকৃষ্ণ মিশনের 125তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও স্বামী বিবেকানন্দের 160তম জন্ম বার্ষিকী এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 75তম বর্ষ উপলক্ষে রবিবার সকালে নদিয়ার নবদ্বীপে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন থেকে বের হল এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা (125th Anniversary of Ramakrishna Mission)। এদিনের এই শোভাযাত্রায় নবদ্বীপের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী-সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এনসিসির সদস্য ও রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা ছাড়াও বহু বিশিষ্ট মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

2. CID at Ghatal School : টাকার বিনিময়ে শিক্ষক বদলির ঘটনায় ঘাটালের স্কুলে সিআইডির হানা

শিক্ষক বদলির ঘটনায় হাইকোর্টের নির্দেশে ঘাটালের মনসুকা লক্ষ্মী নারায়ণ হাইস্কুলে হানা দিল সিআইডি (CID at Mansuka Lakshmi Narayan High School) ৷ রেকর্ড করা হল শিক্ষকের বয়ান ৷ এ বিষয়ে 30 দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলেছিল হাইকোর্ট ।

3. Snatching in Cooch behar : আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে মাথাভাঙায় টাকা ছিনতাই

মাথাভাঙায় আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে টাকা ছিনতাই ৷ টাকার পরিমাণ প্রায় 60 হাজার টাকা ৷ তদন্তে কোচবিহার পুলিশ (Snatching in Cooch behar) ৷

4. HBD Anushka Sharma : 34-এর বিরাট-পত্নী কেমন ছিলেন ছোটবেলায়, দেখে নিন সেইসব ছবি...

আজ 34-এ পা দিলেন বলিউড অভিনেত্রী তথা প্রযোজক অনুষ্কা শর্মা ৷

5. Purba Medinipur Storm Death : জেলার প্রথম কালবৈশাখী, পূর্ব মেদিনীপুরে 1 বালক-সহ মৃত 3

গরমের দাবদাহ বেশ কিছুটা কেটেছে গত দু'দিনের বৃষ্টির কারণে ৷ শুক্রবার ও গতকাল রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে ৷ তার সঙ্গে মরশুমের প্রথম কালবৈশাখীও দাপট দেখিয়েছে ৷ গতকাল কালবৈশাখীর দাপটে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে ও বজ্রপাতে ঝলসে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় একই রাতে তিনজনের মৃত্যু ঘটেছে (Three died in Purba Medinipur due to Kalbaishakhi) ৷

6. Ramakrishna Math and Mission : 125তম বর্ষে পদার্পণ করল বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন

আজ রামকৃষ্ণ মিশনের 125তম প্রতিষ্ঠা দিবস ৷ এই দিবস উদযাপন চলছে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে ৷ উপচে পড়েছে ভক্তদের ভিড় (Ramakrishna Math and Mission) ৷

7. Corona Update in Malda : ফের থাবা বসাচ্ছে করোনা, টিকাকরণের হারে উদ্বিগ্ন জেলা স্বাস্থ্য দফতর

রাজ্যে চতুর্থ ঢেউ আছড়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা (Corona refuses to be vaccinated)। মালদা জেলার টিকাকরণের অঙ্ক মাথায় চিন্তার ভাঁজ ফেলছে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের কর্তাদের । 45 থেকে 60 বছর বয়সীদের যাঁরা প্রথম ডোজের টিকা নিয়েছেন, তাঁদের একটা বড় অংশ টিকা নিতে অনীহা দেখাচ্ছে ।

8. Mamata Banerjee wishes on Labour Day: আপনাদের জন্য গর্বিত, শ্রমদিবসে বিশ্বব্যাপী কর্মীদের কুর্নিশ মমতার

কর্মী ভাই, বোন ও সাথীদের জন্য আমরা গর্বিত ৷ আন্তর্জাতিক শ্রমদিবসে (May Day 2022) বিশ্বব্যাপী সব কর্মীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এ কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee wishes on International Labour Day2022)৷

9. Angelina Jolie makes surprise Ukraine visit: হঠাৎ সামনে অ্যাঞ্জেলিনা, যুদ্ধের ক্ষত ভুলে আবেগে ভাসলেন ইউক্রেনবাসী

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের (Russia Ukraine war) লভিভে আচমকা সফর হলিউড অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলির (Angelina Jolie makes surprise Ukraine visit)৷ তাঁকে দেখে আনন্দে আপ্লুত হন অনেকেই ৷

10. Indonesia Palm Oil Export : ইন্দোনেশিয়ার পাম অয়েল রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা, চরম সমস্যায় ভারত

বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম পাম অয়েল গ্রাহক দেশ ভারত ৷ এর প্রায় 50 শতাংশই আসে ইন্দোনেশিয়া থেকে ৷ 28 এপ্রিল থেকে ইন্দোনেশিয়া পাম অয়েল রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ৷ কী হবে ভারতের (Indonesia Palm Oil Export) ?