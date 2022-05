1. Ramakrishna Mission : রামকৃষ্ণ মিশনের 125তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান, দেখুন সরাসরি

বেলুড় মঠে চলছে রামকৃষ্ণ মিশনের 125তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান (125th Anniversary of Ramakrishna Mission) ৷ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ৷

2. Four Youth in Medinipur Crematorium : মধ্যরাতে শ্মশানে 'তন্ত্রসাধনা'র ভিডিয়ো ভাইরাল, আটক চার যুবক

মাঝরাতে শ্মশানে অ্যাডভেঞ্চার চার যুবকের ৷ তাতেই খান্ত হননি তাঁরা, শ্মশানে পোড়া হাড়গোড়, হাঁড়ির জল খেয়ে, অদ্ভুত ভিডিয়ো করে ভাইরাল করেছেন ৷ প্রতিক্রিয়া কিন্তু উল্টো হল ৷ নিন্দার ঝড় বইল সোশ্য়াল মিডিয়ায় (Four Youth in Medinipur Crematorium) ৷

3. 125th Anniversary of RKM : প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নদিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

আজকের দিন অর্থাৎ 1 মে রামকৃষ্ণ মিশনের 125তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও স্বামী বিবেকানন্দের 160তম জন্ম বার্ষিকী এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 75তম বর্ষ উপলক্ষে রবিবার সকালে নদিয়ার নবদ্বীপে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন থেকে বের হল এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা (125th Anniversary of Ramakrishna Mission)।

4. Mamata Banerjee wishes on Labour Day: আপনাদের জন্য গর্বিত, শ্রমদিবসে বিশ্বব্যাপী কর্মীদের কুর্নিশ মমতার

কর্মী ভাই, বোন ও সাথীদের জন্য আমরা গর্বিত ৷ আন্তর্জাতিক শ্রমদিবসে (May Day 2022) বিশ্বব্যাপী সব কর্মীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এ কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee wishes on International Labour Day2022) ৷

5. Bagtui Massacre Update : বগটুই কাণ্ডে আরও এক অগ্নিদগ্ধ মহিলার মৃত্যু, মোট মৃত 10

রামপুরহাটের বগটুই হত্যাকাণ্ডে মৃত বেড়ে দাঁড়ালো 10 জন ৷ আজ সকালে মৃত্যু হল আতাহারা বিবি নামে আরও এক মহিলার । দীর্ঘ একমাস মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে এদিন সকালে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান (Another victim died in Bagtui Massacre Case) ৷

6. Road Accident in Nadia : শ্রমদিবসে বাড়ি ফেরার পথে নদিয়ায় পথ দুর্ঘটনায় আহত 15 শ্রমিক

ঈদের ছুটিতে বাড়ি ফেরার সময় শ্রমিক দিবসের দিনে পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন কমপক্ষে 15 জন শ্রমিক ৷ ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার ধুবুলিয়া থানার সিংহাটি 34 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর (At least 15 workers injured in road accident on Labour Day in Nadia) । জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের বেশ কয়েকজন শ্রমিক হাওড়ায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন দীর্ঘদিন ধরেই ।

7. KIFF 2022 : চলচ্চিত্র উৎসব ‘সুপারহিট’, দু'বছরের না পাওয়া সুদে-আসলে মেটালেন সিনেপ্রেমীরা

শেষের পথে 27তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব । অন্যান্যবারের মত এবারও সিনেমাপ্রেমীদের ভিড় চোখে পড়ার মত । দু'বছর চলচ্চিত্র উৎসবে না আসতে পারার তৃষ্ণা এবছর সুদে-আসলে মিটিয়ে নিয়েছেন সিনেপ্রেমীরা । শেষদিনেও তিল ধারণের জায়গা নেই নন্দন চত্বরে (Kolkata International Film Festival 2022) ।

8. Arjun Singh meets Piyush Goyal: বিদ্রোহে ইতি ? পাটশিল্প নিয়ে পীযুষের সঙ্গে 'ইতিবাচক' বৈঠকে আপ্লুত অর্জুন

পাটশিল্প নিয়ে সমস্যার বিষয়ে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী পীযুষ গোয়েলের সঙ্গে বৈঠকের পর আপ্লুত অর্জুন সিং (Arjun Singh meets Piyush Goyal) ৷ তাঁর টুইটে ইঙ্গিত মিলেছে যে, আপাতত বিদ্রোহে ইতি টানছেন ব্যারাকপুরের সাংসদ (Arjun Singh Tweet) ৷

9. Disha Patani New Look : পোশাক তো দূরস্ত, দিশার হাতের ছোট্ট ব্যাগটির দাম শুনলে চোখ কপালে উঠবে

জল্পনার প্রেমিক টাইগার শ্রফের 'হিরোপন্থী 2'-এর স্ক্রিনিংয়ের জন্য় মুম্বইয়ে হট লুকে ক্য়ামেরার সামনে এলেন দিশা পাটানি ৷

10. RR vs MI IPL 2022 : রোহিতের জন্মদিনে জয়ের সরণিতে ফিরল মুম্বই

রাজস্থানের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে আট ম্যাচে 'হিটম্যান'-এর ব্যাট থেকে সর্বসাকুল্যে এসেছিল 153 রান ৷ ভাবা গিয়েছিল কোহলির পদাঙ্ক অনুসরণ করে জন্মদিনে হয়ত প্রথম অর্ধশতরান আসবে রোহিতের ব্যাটেও ৷ তা না হলেও টানা আট ম্যাচ হারের ব্যর্থতা কাটিয়ে জয়ে ফিরল মুম্বই (Mumbai Indians beat Rajasthan Royals in IPL 2022) ৷