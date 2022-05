1. Purba Medinipur Strom Death : জেলার প্রথম কালবৈশাখী, পূর্ব মেদিনীপুরে 1 বালক-সহ মৃত 3

গরমের দাবদাহ বেশ কিছুটা কেটেছে গত দু'দিনের বৃষ্টির কারণে ৷ শুক্রবার ও গতকাল রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে ৷ তার সঙ্গে মরশুমের প্রথম কালবৈশাখীও দাপট দেখিয়েছে ৷ গতকাল কালবৈশাখীর দাপটে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে ও বজ্রপাতে ঝলসে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় একই রাতে তিনজনের মৃত্যু ঘটেছে (Three died in Purba Medinipur due to Kalbaishakhi) ৷

2. Bagtui Massacre Update : বগটুই কাণ্ডে আরও এক অগ্নিদগ্ধ মহিলার মৃত্যু, মোট মৃত 10

রামপুরহাটের বগটুই হত্যাকাণ্ডে মৃত বেড়ে দাঁড়ালো 10 জন ৷ আজ সকালে মৃত্যু হল আতাহারা বিবি নামে আরও এক মহিলার । দীর্ঘ একমাস মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে এদিন সকালে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান (Another victim died in Bagtui Massacre Case) ৷

3. Kakdwip Boat Overturn : কালবৈশাখীতে মুড়িগঙ্গায় উল্টে গেল লঞ্চ, পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার 3

দাবদাহে স্বস্তি এনেছে গতকাল সন্ধের কালবৈশাখী ৷ অন্যদিকে তার দাপটেই ঝোড়ো হাওয়ায় দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপে মুড়িগঙ্গায় উল্টে গেল লঞ্চ (Kakdwip Boat Overturn) ৷

4. Corona Update in India : দেশে দৈনিক করোনা সংক্রমণ সামান্য কমলেও 3 হাজারের ঘরে

দেশের করোনা পরিস্থিতি ফের চিন্তা বাড়িয়েছে ৷ সঙ্গে রাজধানীর করোনা সংক্রমণ ৷ আজ সকালে প্রকাশিতে রিপোর্টে দেশে নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন 3 হাজারেরও বেশি মানুষ (Corona Update in India) ৷

5. West Bengal Weather Update : উত্তর থেকে দক্ষিণে জারি থাকবে বারিধারা, তারপরই ধেয়ে আসছে ঘূর্ণাবর্ত !

গত দু'মাস পর এসেছে বৃষ্টি ৷ শুক্রবার ও শনিবার তিলোত্তমা-সহ রাজ্যের অধিকাংশ জেলাতে বৃষ্টি হয়েছে ৷ আর তাতে বিশেষত দক্ষিণবঙ্গবাসীর প্রাণ জুড়িয়েছে ৷ কেননা বেশ কিছুদিন ধরে উত্তরে ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছিল ৷ আর এখনও তা অব্যাহত থাকবে ৷ অন্যদিকে দক্ষিণে আগামী 3 তারিখ পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বারিধারা জারি থাকবে ৷ আর তারপরই আসছে ঘূর্ণাবর্ত যা নিম্নচাপে পরিণত হয়ে দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোবে (West Bengal Weather Update) ৷

6. Unnao Nurse Body Found : উন্নাওয়ের হাসপাতাল চত্বরে নার্সের মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য, ধর্ষণের অভিযোগ পরিবারের

একদিন আগে হাসপাতালের কাজে যোগ দিয়েছিলেন নার্স ৷ দ্বিতীয় দিনেই হাসপাতাল থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ মিলল ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ের একটি হাসপাতালে ৷ পরিবার অবশ্য গণধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগ তুলেছে (Unnao Nurse Body Found) ৷

7. 5 arrested with Yaba tablets in Malda: বাংলাদেশে পাচারের আগেই 30 লক্ষ টাকার ইয়াবা-সহ গ্রেফতার 5

বাংলাদেশে পাচারের আগেই 30 লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট-সহ 5 জনকে গ্রেফতার করল এসটিএফ (5 arrested with Yaba tablets in Malda)৷ ঘটনাটি মালদার ইংরেজবাজারের ৷

8. Salim slams Mamata : ‘ভাইপোকে রক্ষা করতেই প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ’, মমতাকে কটাক্ষ সেলিমের

কয়লাপাচার কাণ্ডে ভাইপোকে রক্ষা করতেই দিল্লি সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ প্রধানমন্ত্রীর কাছে সেই আর্জিই জানিয়েছেন ৷ বিজ্ঞান ভবনের অনুষ্ঠানে মোদি-মমতা সাক্ষাৎকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (Md Salim slams Mamata Banerjee) ৷

9. Real Madrid wins LaLiga : রিয়ালের ট্রফি ক্যাবিনেটে এল 35 নম্বর লা লিগা

চার ম্যাচ বাকি থাকতেই স্পেনের ঘরোয়া লিগ জিতল কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেরা ৷ রিয়াল বাকি চার ম্যাচ হারলেও কোনও দলই আর ‘দ্য হোয়াইটস’দের টপকাতে পারবে না ৷ ফলে অঙ্কের বিচারে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল ‘বেঞ্জেমা অ্যান্ড কোং’ (Real Madrid in LaLiga) ৷

10. RR vs MI IPL 2022 : রোহিতের জন্মদিনে জয়ের সরণিতে ফিরল মুম্বই

রাজস্থানের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে আট ম্যাচে 'হিটম্যান'-এর ব্যাট থেকে সর্বসাকুল্যে এসেছিল 153 রান ৷ ভাবা গিয়েছিল কোহলির পদাঙ্ক অনুসরণ করে জন্মদিনে হয়ত প্রথম অর্ধশতরান আসবে রোহিতের ব্যাটেও ৷ তা না হলেও টানা আট ম্যাচ হারের ব্যর্থতা কাটিয়ে জয়ে ফিরল মুম্বই (Mumbai Indians beat Rajasthan Royals in IPL 2022) ৷