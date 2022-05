1.Selim slams Mamata : ‘ভাইপোকে রক্ষা করতেই প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ’, মমতাকে কটাক্ষ সেলিমের

কয়লাপাচার কাণ্ডে ভাইপোকে রক্ষা করতেই দিল্লি সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ প্রধানমন্ত্রীর কাছে সেই আর্জিই জানিয়েছেন ৷ বিজ্ঞান ভবনের অনুষ্ঠানে মোদি-মমতা সাক্ষাৎকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (Md Selim slams Mamata Banerjee) ৷

2.Kakdwip Boat Overturn : কালবৈশাখীতে মুড়িগঙ্গায় উল্টে গেল লঞ্চ, পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার 3

দাবদাহে স্বস্তি এনেছে গতকাল সন্ধের কালবৈশাখী ৷ অন্যদিকে তার দাপটেই ঝোড়ো হাওয়ায় দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপে মুড়িগঙ্গায় উল্টে গেল লঞ্চ (Kakdwip Boat Overturn) ৷

3.West Bengal Weather Update : উত্তর থেকে দক্ষিণে জারি থাকবে বারিধারা, তারপরই ধেয়ে আসছে ঘূর্ণাবর্ত !

গত দু'মাস পর এসেছে বৃষ্টি ৷ শুক্রবার ও শনিবার তিলোত্তমা-সহ রাজ্যের অধিকাংশ জেলাতে বৃষ্টি হয়েছে ৷ আর তাতে বিশেষত দক্ষিণবঙ্গবাসীর প্রাণ জুড়িয়েছে ৷ কেননা বেশ কিছুদিন ধরে উত্তরে ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছিল ৷ আর এখনও তা অব্যাহত থাকবে ৷ অন্যদিকে দক্ষিণে আগামী 3 তারিখ পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বারিধারা জারি থাকবে ৷ আর তারপরই আসছে ঘূর্ণাবর্ত যা নিম্নচাপে পরিণত হয়ে দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোবে (West Bengal Weather Update) ৷

4.RR vs MI IPL 2022 : রোহিতের জন্মদিনে জয়ের সরণিতে ফিরল মুম্বই

রাজস্থানের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে আট ম্যাচে 'হিটম্যান'-এর ব্যাট থেকে সর্বসাকুল্যে এসেছিল 153 রান ৷ ভাবা গিয়েছিল কোহলির পদাঙ্ক অনুসরণ করে জন্মদিনে হয়ত প্রথম অর্ধশতরান আসবে রোহিতের ব্যাটেও ৷ তা না হলেও টানা আট ম্যাচ হারের ব্যর্থতা কাটিয়ে জয়ে ফিরল মুম্বই (Mumbai Indians beat Rajasthan Royals in IPL 2022) ৷

5.Union Minister Choubey on Hindu : হিন্দু একটা ভৌগোলিক পরিচয়, ডিজিটাল হিন্দু কনক্লেভে জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী কুমার

তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ হায়দরাবাদে ডিজিটাল হিন্দু কনক্লেভে 'হিন্দু' নিয়ে তাঁর মত জানালেন অশ্বিনীকুমার চৌবে ৷ তাঁর কাছে আসমুদ্রহিমাচলজুড়ে যাঁরাই রয়েছেন, তাঁরা সকলে হিন্দু ৷ এর অন্য কোনও সংজ্ঞা নেই মন্ত্রীর কাছে (Union Minister Choubey on Hindu) ৷

6.Bolpur Minor Gang Rape : অশালীন ভিডিয়ো বানিয়ে ব্ল্যাকমেল, বোলপুরে নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার 4

অশালীন ভিডিয়ো বানিয়ে এক নাবালিকাকে একাধিকবার গণধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার করা হল চারজনকে (Four arrested for gang rape at Bolpur) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বীভূমের বোলপুরে ৷ অভিযুক্ত আর একজেনর খোঁজ চলছে ৷

7.Mamata's Comment on Prashant Kishor : তৃণমূলের ভোটকুশলী এখনও পিকে, ধোঁয়াশা কাটালেন স্বয়ং মমতা

কংগ্রেসে যোগদানের গুঞ্জনের মাঝে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন প্রশান্ত কিশোর তৃণমূলের সঙ্গেই যুক্ত আছেন, তবে ভোটকুশলী হিসাবে (Prashant Kishor with TMC but as poll strategist) ৷ দিল্লিতে বিচারপতিদের কনফারেন্সের মধ্যেই এক বেসরকারি সংবাদমাধ্যম তাঁকে প্রশ্ন করে প্রশান্ত কিশোরের অবস্থান নিয়ে । সেখানে তিনি সরাসরি প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে তৃণমূলের যোগ থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ।

8.Anamoy Hospital Dog Bite : হাসপাতালে কুকুরের তাণ্ডব, রোগীকে সারমেয়র কামড়ে রক্তারক্তি

বর্ধমানের অনাময় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন এক রোগী ৷ হঠাৎই পিছন থেকে ছুটে এসে একটি কুকুর কামড় বসাল তাঁর পায়ে ৷ সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে বেরোল রক্ত (Dog bite problem at Anamoy Super Speciality wing Hospital) ৷ এই প্রথমবার নয়, এর আগেও বেশ কয়েকজনকে কামড়েছে কুকুর ৷ কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এর কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ ৷

9.CPIM Party Fund : সৃজিতের সিনেমায় গান লিখে সাম্মানিক পার্টি তহবিলে দিলেন সিপিআইএম নেতা

সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের এক্স=প্রেম সিনেমায় গান লিখে পারিশ্রমিকের পুরাে টাকা পার্টি তহবিলে দিলেন সিপিআইএমের নতুন প্রজন্মের নেতা ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী (CPIM leader gave money to party fund) । কলকাতা জেলা দফতরে গিয়ে জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদারের হাতে চেক তুলে দেন তিনি ।

10.5 arrested with Yaba tablets in Malda: বাংলাদেশে পাচারের আগেই 30 লক্ষ টাকার ইয়াবা-সহ গ্রেফতার 5

বাংলাদেশে পাচারের আগেই 30 লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট-সহ 5 জনকে গ্রেফতার করল এসটিএফ (5 arrested with Yaba tablets in Malda)৷ ঘটনাটি মালদার ইংরেজবাজারের ৷