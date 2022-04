1. Governor on Babuls Oath : বাবুলের শপথে অনুমতি ধনকড়ের, তবে শপথবাক্য পাঠ করাবেন ডেপুটি স্পিকার

শনিবার বাবুলের শপথ গ্রহণে অনুমতি দিয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Governor Jagdeep Dhankhar gives permission of oath taking of Babul Supriyo) ৷ নিজেই এক টুইট বার্তায় একথা জানিয়েছেন তিনি ৷

2. Hottest April in 122 years : 122 বছরে সবচেয়ে উত্তপ্ত এপ্রিলে পুড়ল মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারত

তীব্র দাবদাহের জেরে দেশের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টির ঘাটতি (deficit in rainfall) তৈরি হয়েছে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর ৷

3.. Amit Shah's Bengal Visit : বঙ্গ সফরে এসে বিজেপির কোন্দল থামানোর দিশা কি দেখাতে পারবেন অমিত শাহ ?

আগামী 4 মে বাংলায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ সরকারি ও দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তিনি ৷ সাংগঠনিক বৈঠকও করবেন ৷ সেই বৈঠকে তিনি কি বিজেপির অন্দরের কোন্দল থামানোর দিশা দেখাতে পারবেন (Can Amit Shah be able to stop Bengal BJP factionalism), আপাতত এটাই প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলের ৷

4.. ED Action against Xiaomi : চিনা মোবাইল সংস্থার সাড়ে 5 হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

মূলত এমআই ব্র্যান্ডেই ভারতে চিনা সংস্থা শাওমি (Chinese mobile company Xiaomi) মোবাইল ফোনের ব্যবসা করে ৷ সংস্থাটির বিরুদ্ধে আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে ৷

5. Arjun to Meet Goyal : কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রীর ডাকে নয়াদিল্লি উড়ে গেলেন 'বেসুরো' অর্জুন

শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আন্দোলনে পাশে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ ৷ এরপর তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়ে 'বেসুরো' অর্জুনকে ডেকে পাঠান কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ৷ কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রীর ডাকে জরুরি বৈঠকে যোগ দিতে শনিবার বিকেলে নয়াদিল্লি উড়ে গেলেন অর্জুন সিং (Arjun Singh flew away to New Delhi to meet Piyush Goyal) ৷

6. Virat Kohli : বিরাটের হাফ-সেঞ্চুরিতে হাঁফ ছাড়লেন অনুরাগীরা, 'চিয়ার গার্ল' হলেন অনুষ্কা

বিরাট কোহলির অর্ধশতরানের অব্যবহিত পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরাট বন্দনা শুরু হয়ে যায় ৷ 'মাহি মার রাহা হ্যায়'-এর আদলে বিরাট-ভক্তরা 'বিরাট মার রাহা হ্যায়' রব তুলতে থাকেন ৷ এর সঙ্গে যোগ হয়েছে গ্যালারি থেকে বিরাট 'ফ্যান' অনুষ্কা শর্মার উচ্ছ্বাসের ছবি (Virat Kohli hits half century in rcb vs gt match) ৷

7. Gill requests to Musk : ইলন মাস্ককে সুইগি কেনার আর্জি জানিয়ে ব্যাপক ট্রলের মুখে গিল

টুইটারের নতুন মালিকের কাছে সুইগি কিনে নেওয়ার আর্জি জানালেন শুভমান গিল ৷ যদিও মাস্কের কাছে এই আবদার করার পর ব্যাপক ট্রল হতে হল গুজরাত টাইটান্স ওপেনারকে (Shubman Gill brutally trolled after requesting Elon Musk to buy Swiggy) ৷

8. Drinking Water for Labours : গরমে পথচলতি মানুষের তেষ্টা মেটাতে জলসত্রের ব্যবস্থা তৌসিফ রহমানের

আলিমুদ্দিন স্ট্রিট এলাকার বাসিন্দা তৌসিফ রহমান ৷ যে রাস্তা দিয়ে দিনে লক্ষ লক্ষ মানুষের যাতায়াত ৷ যাঁদের মধ্যে অসংখ্য দিনমজুরও রয়েছেন ৷ এই তীব্র গরমে তাঁদের তেষ্টা মেটাতে রাস্তার পাশেই জলসত্রের ব্যবস্থা করেছেন তৌসিফ (Drinking-Water Arrangements for Labours in Alimuddin Street) ৷ একটি ফ্রিজে প্রায় 30টি ঠান্ডা জলের বোতল রেখেছেন তিনি ৷

9. Purulia Rain : ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে কিছুটা বৃষ্টি, সাময়িক স্বস্তি পুরুলিয়ায়

দীর্ঘ কয়েকদিন ধরে পুরুলিয়া-সহ গোটা রাজ্যে চলছে দাবদাহ। তীব্র দাবদাহের পর অবশেষে কালবৈশাখীর সঙ্গে স্বস্তির বৃষ্টি পুরুলিয়ায় (Purulia Rain) ৷ তীব্র গরমে নাজেহাল অবস্থা থেকে সাময়িক ভাবে কিছুটা হলেও স্বস্তি দিল এই বৃষ্টি । আজকের এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশি না হলেও এতে অসহ্য গরম থেকে কিছুটা রেহাই মিলল জেলাবাসীর ৷ বৃষ্টির পরিমাণ কম থাকলেও শহরে, বরাবাজার, বান্দোয়ান-সহ জেলার কিছু জায়গায় ঝড়ের গতি ভালই ছিল ৷

10.Thunderstorms And Rain in Bankura : স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল বাঁকুড়া

স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল বাঁকুড়া ৷ দীর্ঘসময় বৃষ্টি না হওয়ায় প্রখর গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা হয়েছিল বাঁকুড়াবাসীর ৷ শুক্রবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে ৷ সঙ্গে কালবৈশাখী ৷ শনিবার বিকেলের ঝড়-বৃষ্টিতে অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বাঁকুড়াবাসী ৷ এদিন বিকেল থেকে বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে কালবৈশাখীর দাপট শুরু হয় ৷ সঙ্গে বৃষ্টি ৷ আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায় ৷ সন্ধ্যেতেই নেমে যায় রাতের অন্ধকার (Thunderstorms And Rain in Bankura) ৷