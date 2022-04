1. Reshuffle in School Syllabus Committee : স্কুলশিক্ষার সিলেবাস কমিটিতে রদবদল ব্রাত্যর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) সরকারের আমলে স্কুলশিক্ষা সংক্রান্ত একটি সিলেবাস কমিটি (Syllabus Committee for School Education of Bengal) গঠন করা হয় ৷ সেই কমিটিতে রদবদল করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Begnal Education Minister Bratya Basu) ৷

2. Corona Update in India : দেশে ফের ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণ, চিন্তা বাড়ছে রাজধানীতেও

দেশের করোনা সংক্রমণ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী ৷ আজও স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত রিপোর্টে 24 ঘণ্টায় করোনা সংক্রামিত হয়েছেন সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি মানুষ ৷ (Covid Update in India) ৷

3. HBD Rohit Sharma : জন্মদিনে হিটম্যান, ফিরে দেখা রোহিতের ক্রিকেট যাত্রা

1987 সালের 30 এপ্রিল নাগপুরে রোহিতের জন্ম । ছোটবেলা থেকে কখনই ব্যাটসম্যান হতে চাননি । বরং তিনি চেয়েছিলেন অফ স্পিনার হতে । কিন্তু তাঁর ব্যাটিং প্রতিভা দেখে তাঁকে সে দিকে বেশি মন দিতে বলেন কোচ । তারপরে ইতিহাস ৷ বর্তমানে গ্রহের ভয়ঙ্করতম ব্যাটারদের মধ্যে অন্যতম তিনি ৷ এদিন 35 পূর্ণ করলেন হিটম্যান ৷

4. Jahangirpuri Violence Case : তমলুক থেকে গ্রেফতার ফরিদের 2 দিনের পুলিশ হেফাজত

দু’দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ ফরিদ ওরফে নিতুকে ৷ জাহাঙ্গিরপুরীতে হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগে তমলুক থেকে ফরিদকে গ্রেফতার করেছিল দিল্লি পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দলের আধিকারিকরা ৷ সেই ঘটনায় এ দিন অভিযুক্তকে 2 দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির রোহিনী আদালত (Farid Sent to Police Custody for Two Days in Jahangirpuri violence Case) ৷

5. Udayan Guha Apologizes to Party Men : ভুল-ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করছি, কর্মিসভায় আত্মসমালোচনা উদয়ন গুহ’র

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আত্মসমালোচনা দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ’র ৷ ভুল-ত্রুটি শুধরে মানুষের কাছে যাওয়ার কথা বললেন তিনি (Udayan Guha apologized for mistakes he made in previous elections) ৷ সেই সঙ্গে এও জানালেন, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়ন পেশ করবেন ৷ আর তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা ৷ কোনও আসনেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হবে না ৷

6. Ultadanga Road Accident : উল্টোডাঙা উড়ালপুলে পথ দুর্ঘটনা, আহত বাইক আরোহী

উল্টোডাঙা উড়ালপুলে ঘটল পথ দুর্ঘটনা (Road Accident in Ultadanga Flyover) ৷ উড়ালপুল থেকে নিচের ব্রিজের ওপরে পড়লেন বাইক আরোহী । আহত ব্যক্তির নাম অপূর্ব দাস । তিনি প্রাক্তন আর্মি অফিসার ৷ অপূর্বর বাড়ি সোদপুরে ।

7. Los Angeles Cricket Stadium : লস এঞ্জেলেসে বিশ্বমানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম গড়ছে নাইট গ্রুপ

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে টি-20 ক্রিকেটের বাণিজ্যিকীকরণে অন্যতম বড় ভূমিকা নিয়েছে নাইট গোষ্ঠী ৷ মেজর লিগ ক্রিকেট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পেশাদার টি-20 ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ ৷ নাইটরা সেই লিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-বিনিয়োগকারী (Knight Riders Group to build Cricket Stadium) ৷

8. Dilip on Police Inactivity : মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার অভিযোগ দিলীপের

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লি সফরকে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের ৷ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে ছুটেছেন বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি ৷

9. Asansol Guardian Agitation : সন্তানদের স্কুলে দিতে এসে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু মহিলার, উত্তাল আসানসোল

সন্তানদের স্কুলে পৌঁছতে গিয়ে জিটি রোডে বাসের ধাক্কায় শুক্রবার মৃত্যু হয় এক মহিলার। আজ অর্থাৎ শনিবার সকাল থেকে সেই ঘটনার প্রতিবাদে জিটি রোড অবরোধ করেন অভিভাবকরা। এর পাশাপাশি স্কুলেও বিক্ষোভ দেখান তাঁরা (Asansol Guardian Agitation) ।

10. Risk Factors For Self Harm: অটিজম, এএইচডি এবং স্কুলে অনুপস্থিতি বাড়াতে পারে আত্মক্ষতির আশঙ্কা

সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, অটিজম আক্রান্ত ছেলেদের ক্ষেত্রে নিজের ক্ষতি করা এবং মেডিক্য়াল ইমারজেন্সির ঝুঁকি সাধারণ ছেলেদের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি (What Increases The Risk of Self Harm ) ৷