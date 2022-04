1.Firhad's Reaction on Anubrata : অনুব্রতর গাড়িতে লালবাতি ব্যবহারের অনুমতি নেই, জানালেন ফিরহাদ

অনুব্রত মণ্ডলের গাড়িতে লালবাতি ব্যবহার করা হচ্ছে (Anubrata Mandal's Car with Red Beacon) ৷ এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্ক তৈরি হয় বঙ্গ রাজনীতিতে ৷ এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও দায়ের করা হয়েছে (Case File against Anubrata's Car Red Beacon) ৷

2.Contempt of Court : মুখ্যসচিবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি

আদালত অবমাননার রুল জারি হল রাজ্যের মুখ্যসচিব, পরিবহণ দফতরের সচিব এবং অর্থসচিবের বিরুদ্ধে (contempt of court against wb chief secretary) ৷

3.WBPSC Candidates protest : তালিকায় নাম থাকলেও নিয়োগ হয়নি, চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল পিএসসি ভবন

এদিন বিক্ষোভ চলাকালীন তীব্র গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী (WBPSC Candidates protest ) ৷

4.Suvendu on Separate North Bengal State : পৃথক উত্তরবঙ্গ রাজ্যের দাবিকে সমর্থন শুভেন্দুর

প্রথমবার পৃথক উত্তরবঙ্গ রাজ্যের দাবিতে সমর্থন জানালেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari Supports Demand of Separate North Bengal State) ৷ বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছেন তিনি ৷ উত্তরবঙ্গের প্রতি বঞ্চনার কারণেই পৃথক রাজ্যের দাবি বলে অভিযোগ করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷

5.TMC announces Tripura state committee: নজরে নির্বাচন ! ত্রিপুরায় রাজ্য কমিটি ঘোষণা তৃণমূলের, নেতৃত্বে সুবল ভৌমিক

ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনের (Tripura Assembly Polls 2023) কথা মাথায় রেখে সুবল ভৌমিককে সভাপতি করে ত্রিপুরার রাজ্য কমিটি (Tripura state committee president Subal Bhowmik) ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC announces Tripura state committee)৷

6.Badminton Asia C'ships : পদক নিশ্চিত, এশীয় ব্যাডমিন্টনের সেমিতে সিন্ধু

ব্যাডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করলেন পিভি সিন্ধু (PV Sindhu Reaches Badminton Asia Championships Semifinal) ৷ 1 ঘণ্টা 16 মিনিটের চ্যালেঞ্জ শেষে সিন্ধুর পক্ষে ম্যাচের ফলাফল 21-19, 13-21, 21-19 ৷

7.Madhabi Mukherjee hospitalised: অসুস্থ মাধবী মুখোপাধ্যায়, ভর্তি হাসপাতালে

অসুস্থ মাধবী মুখোপাধ্যায় (Madhabi Mukherjee hospitalised)৷ আজ সকালে তাঁকে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে (Veteran actress Madhabi Mukherjee hospitalised)৷

8.Protest Against Continuous Load Shedding : দুর্গাপুরে লোডশেডিং ও জলের অভাব, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

একে তীব্র গরমে নাজেহাল অবস্থা ৷ তার উপর ঘনঘন লোডশেডিং ৷ প্রতিবাদে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার প্রশাসনিক ভবনের ভিতরে খালি গায়ে তালপাতার হাতপাখা নিয়ে আন্দোলন সাধারণ মানুষের (Locals Protest Against Continuous Load shedding and Water Shortage in Durgapur) ৷

9.Inter State Bike Trafficking : পুরুলিয়ায় আন্তঃরাজ্য বাইক পাচারচক্রের হদিশ, গ্রেফতার 3 পাচারকারী

আন্তঃরাজ্য বাইক পাচারচক্রের হদিশ পেল পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ (Purulia Police Caught Inter-State Bike Trafficking Gang) ৷ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে 17টি বাইক-সহ 3 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ধৃতেরা চুরি হওয়া বাইক মূলত প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডে পাচার করত ৷

10.KIFF 2022: চলচ্চিত্র উৎসবে নজর কাড়ল শর্মিষ্ঠা মিত্র চক্রবর্তীর 'জঙ্গম'

27তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হল শর্মিষ্ঠা মিত্র চক্রবর্তী পরিচালিত ছবি 'জঙ্গম' (Jongom screened at Kiff 2022)। ফের দেখানো হবে ৩০ এপ্রিল নজরুল তীর্থ ২-এ।