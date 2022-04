1. Suvendu on Separate North Bengal State : পৃথক উত্তরবঙ্গ রাজ্যের দাবিকে সমর্থন শুভেন্দুর

প্রথমবার পৃথক উত্তরবঙ্গ রাজ্যের দাবিতে সমর্থন জানালেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari Supports Demand of Separate North Bengal State) ৷ বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছেন তিনি ৷ উত্তরবঙ্গের প্রতি বঞ্চনার কারণেই পৃথক রাজ্যের দাবি বলে অভিযোগ করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷

2. Arjun Singh Tweets : নিজের চোখে নিষ্কলঙ্ক থাকতে চাই, অর্জুনের ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট ঘিরে জল্পনা

পাটশিল্পে সুদিন ফেরাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অর্জুন আন্দোলনে পাশে চেয়েছেন ৷ ব্যারাকপুরের সাংসদের পুনরায় তৃণমূলে যোগদানের সম্ভাবনা মাথাচাড়া দিয়েছে ৷ সেই সম্ভাবনার মধ্যেই শুক্রবার সকালে অর্জুন সিং'য়ের একটি টুইটে শোরগোল (Arjun Singh tweet makes headline amid conflict against central government) ৷

3. Bihar Police Viral Video : ছেলের জামিন চাইতে আসা মহিলাকে দিয়ে ম্যাসাজ, বিহারে সাব-ইন্সপেক্টরের কীর্তি ভাইরাল

অসহায়তার সুযোগে তাঁকে দিয়ে শরীর ম্যাসাজ করিয়ে শিরোনামে সাব-ইন্সপেক্টর শশীভূষণ সিনহা (Seeking bail for son Bihar woman made to massage cop in Bihar) ৷ আন্তর্জালে ভাইরাল শশীভূষণের কীর্তি ৷

4. TMC fact finding team meets NHRC: প্রয়াগরাজ কাণ্ডে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে শ্বেতপত্র দিল তৃণমূল

প্রয়াগরাজ কাণ্ডে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে শ্বেতপত্র জমা দিল তৃণমূলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি (TMC fact finding team meets NHRC)৷

5. Mamata Banerjee's Delhi visit: আজই দিল্লি যাচ্ছেন মমতা, জাতীয় রাজনীতিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই সফর ?

আজই দিল্লি সফরে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee's Delhi visit)৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডাকা বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন তিনি (Mamata Banerjee to visit Delhi)৷

6. Shahid on OTT : ফ্যামিলি ম্যান খ্যাত রাজ-ডিকে'র হাত ধরে এবার ওটিটি-তে শাহিদ

'জার্সি'-তে শাহিদের অভিনয় প্রশংসা কুড়িয়েছে সমালোচক মহলে (Cine critics praise Shahid Kapoor's performance in Jersey) ৷ সেই সাফল্যকে সঙ্গী করেই এবার ওটিটি-তে পা ফেলার অপেক্ষায় 'কবীর সিং'৷

7. Health Services Under One Umbrella: একছাতার তলাতেই হচ্ছে জলপাইগুড়ি মেডিক্য়াল কলেজ ও হাসপাতাল

জল্পনার অবসান । একছাতার তলাতেই হবে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিক্য়াল কলেজ ও হাসপাতাল (Health Services Under One Umbrella) ৷ কলেজের পঠনপাঠন শুরু করার পর কাজের কতটা অগ্রগতি হল তা খতিয়ে দেখতে জলপাইগুড়িতে আসেন পশ্চিমবঙ্গ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সার্ভিসের ভাইস চ্যান্সেলর ডাঃ সুহৃতা পাল ।

8. IMD Heat Wave Alert : আগামী পাঁচদিনে তাপপ্রবাহ আরও বাড়বে, কমলা সতর্কতা আবহাওয়া দফতরের

পাকিস্তান থেকে আসা গরম পশ্চিমি বাতাস ঢুকছে ভারতে ৷ এতেই ওড়িষা পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম, মধ্য এবং পূর্ব ভারতের প্রায় 14টি রাজ্যে চলছে তাপপ্রবাহ, তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে 44 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ অন্ততপক্ষে 1 মে পর্যন্ত এই অবস্থা চলবে, জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর (IMD Heat Wave Alert) ৷

9. Red beacons in Anubrata Mandal's car: অনুব্রতর গাড়িতে এখনও লালবাতি কেন ? জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে

অনুব্রত মণ্ডলের গাড়ি থেকে এখনও কেন লালবাতি খোলা হয়নি (Red beacons in Anubrata Mandal's car)? এই প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে দায়ের করা হল জনস্বার্থ মামলা (PIL filed in Calcutta High Court)৷

10. TMC Inner Clash at Duttapukur : তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত দত্তপুকুর, ভাঙচুর-বিক্ষোভ সামাল দিতে পুলিশের লাঠিচার্জ

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত কদম্বগাছির সরদারপাড়া এলাকা (TMC Inner Clash at Duttapukur) ৷ চলল ভাঙচুর-বিক্ষোভ ৷ অবস্থা সামাল দিতে পুলিশের লাঠিচার্জ ৷ আহত দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন । উত্তেজনা যাতে না ছড়ায় সেজন্য় এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ।