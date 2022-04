1.West Bengal Weather Update : দক্ষিণবঙ্গে আসছে বৃষ্টি, স্বস্তির খবর শোনাল হাওয়া অফিস

তীব্র গরম থেকে স্বস্তির খবর শোনাচ্ছে আবহাওয়া দফতর ৷ আর দু-একদিন পরই দক্ষিণবঙ্গ ভিজবে বৃষ্টিতে ৷ আর এই বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে 3 মে ৷ যার কারণে গরমের দাবদাহ থেকে দক্ষিণবঙ্গবাসীর প্রাণ জুড়োবে (West Bengal Weather Update) ৷

2.Heat Wave in Bengal : একটানা রোদে 30-40 মিনিটের বেশি কাজ নয়, বার্তা স্বাস্থ্য দফতরের

প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে বাঁচতে সতর্ক বার্তা দিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর (Health Department Message about Heat) ৷ একটানা রোদে 30 থেকে 45 মিনিট টানা থাকলেই হিটস্ট্রোক হওয়ার সম্ভবনা । পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে রোদে টানা কাজ করার পর অন্তত আধ ঘণ্টা বিশ্রাম ৷

3.KKR vs DC in IPL 2022 : জিততে ভুলেছে নাইটরা, ষষ্ঠ হারে প্লে-অফ থেকে বহুদূরে শ্রেয়সরা

কুলদীপ নেন 14 রানে 4 উইকেট (Kuldeep takes 4 wickets) ৷ যার মধ্যে শূন্য রানে তাঁর শিকার আন্দ্রে রাসেল ৷ ফিজ নেন 18 রানে 3 উইকেট ৷ রান তাড়া করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় দিল্লিও ৷

4.Jahangirpuri Violence Case : ধলহরা গ্রামে মাসির বাড়িতে লুকিয়ে ছিল মূল অভিযুক্ত

জাহাঙ্গিরপুরীতে হনুমান জয়ন্তীর দিন গোষ্ঠী সংঘর্ষ ভয়াবহ আকার ধারণ করে ৷ এই কাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে বৃহস্পতিবার মূল অভিযুক্ত ফরিদকে গ্রেফতার করল দিল্লির ক্রাইম ব্রাঞ্চ ৷ দিল্লি পুলিশ তাকে নিয়ে রাজধানীতে গিয়েছে (Bengal Connection in Jahangirpuri Clash) ৷

5.Chardham Yatra : ভরা বর্ষাতেই খুলছে চারধামের দরজা, যাত্রী সুরক্ষায় তৎপর প্রশাসন

করোনার পর ফের জাঁকজমকের সঙ্গে শুরু হচ্ছে চারধাম যাত্রা। ভরা বর্ষার মরশুমে চারধাম যাত্রার আয়োজনে অতিরিক্ত সতর্ক রয়েছে প্রশাসন । ভূমিধসপ্রবণ অঞ্চলগুলিতে রাস্তা খোলা রাখার প্রস্তুতি শুরু করেছে প্রশাসন ৷ এলাকাগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জেসিবি মোতায়েন করার পাশাপাশি বিকল্প পথ নির্ধারণও করা হয়েছে । কোনও পথে ভূমিধস হলে যাত্রীরা যাতে বিকল্প পথে যাতায়াত করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর প্রশাসন (Landslides Zones Marked on Chardham Yatra Route) ।

6.Arjun Singh : কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়ে কোন লক্ষ্যভেদ করতে চান বিজেপির অর্জুন ?

তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসেই ব্যারাকপুরের সাংসদ হন অর্জুন সিং ৷ সম্প্রতি তিনি কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ৷ কেন তিনি সরব হলেন, আপাতত এই প্রশ্নই ঘুরছে বাংলার রাজনৈতিক মহলে (Why is BJP MP Arjun Singh speaking out against the party) ৷

7.Sukanta on Arjun : বেসুরো নন, এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরছেন অর্জুন : সুকান্ত

পাট শিল্পের হাল ফেরাতে উদ্যোগী ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং ৷ প্রথমে কেন্দ্রীয় পীষূষ গোয়েলকে চিঠি ৷ এরপর কেন্দ্রীয় স্তর থেকে সাড়া না-পেলে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও শুনিয়ে রেখেছেন অর্জুন ৷ সবচেয়ে বড় বিষয় এই আন্দোলনে তিনি পাশে চেয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ তাতেই ব্যারাকপুরের সাংসদের তৃণমূল শিবিরে ওয়াপসির সম্ভাবনা জোরাল হয়েছে ৷ যদিও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের জানান, অর্জুন বেসুরো নন ৷ আমার সঙ্গে কথা হয়েছে ৷ উনি ওনার এলাকার সমস্যার কথা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেছেন ৷ মন্ত্রীও তার জবাব দেবেন বা দিচ্ছেন (Sukanta Majumdar reacts on Arjun Singh's protest against Central Government) ৷

8.Cooch Behar TMC News : বিরোধ মেটার লক্ষণ নেই ; পার্থকে বিষধর সাপের সঙ্গে তুলনা রবীন্দ্রনাথের

সভা মঞ্চ থেকে জেলার তৃণমূল সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়কে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (Cooch Behar TMC News) ৷ যা নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে জেলাজুড়ে ৷

9.Alcoholic Beverage : জেলা জুড়ে বিয়ারের আকাল, প্রাণ ওষ্ঠাগত পানাসক্তদের

গত কয়েকদিন ধরে বার কিংবা অফ শপ, সোনালি পানীয় মিলছে না কোথাওই ৷ প্রচণ্ড গরমে যাঁরা বিয়ারে মজে থাকতে চান তাঁরা পড়েছেন বিপাকে (Alcoholic drink is not available in Asansol) ।

10.WB Summer Holiday : স্কুল খুলতেই ফের গরমের ছুটি, পড়ুয়াদের নিয়ে চিন্তিত শিক্ষকমহলের একাংশ

শিক্ষকরা বলছেন, হুট করে গরমের ছুটি পড়ে যাওয়ায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়বে পড়ুয়ারা । তাঁদের মতে, এই পরিস্থিতির অন্যভাবেও মোকাবিলা করা যেত ৷