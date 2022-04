1. Jahangirpuri violence Case : জাহাঙ্গিরপুরীর হিংসার ঘটনায় বাংলা থেকে ধৃত মূল অভিযুক্ত ফরিদ

গত 16 এপ্রিল হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রার সময় হিংসা ছড়িয়েছিল দিল্লির জাহাঙ্গিরপুরীতে (Jahangirpuri violence Case) ৷ ঘটনায় আহন হন 8 পুলিশ কর্মী-সহ 9 জন ৷

2. Alcoholic Beverage : জেলা জুড়ে বিয়ারের আকাল, প্রাণ ওষ্ঠাগত পানাসক্তদের

গত কয়েকদিন ধরে বার কিংবা অফ শপ, সোনালি পানীয় মিলছে না কোথাওই ৷ প্রচণ্ড গরমে যাঁরা বিয়ারে মজে থাকতে চান তাঁরা পড়েছেন বিপাকে (Alcoholic drink is not available in Asansol) ।

3. WB Summer Holiday : স্কুল খুলতেই ফের গরমের ছুটি, পড়ুয়াদের নিয়ে চিন্তিত শিক্ষকমহলের একাংশ

শিক্ষকরা বলছেন, হুট করে গরমের ছুটি পড়ে যাওয়ায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়বে পড়ুয়ারা । তাঁদের মতে, এই পরিস্থিতির অন্যভাবেও মোকাবিলা করা যেত ৷

4. PM Modi on AFSPA : উত্তর-পূর্বের সব রাজ্য থেকে আফস্পা প্রত্যাহারের আশ্বাস মোদির

আফস্পা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে (PM Modi on AFSPA) এদিন ঘুরিয়ে নিজের সরকারের প্রশংসা করেছেন নরেন্দ্র মোদি । তুলনা টেনেছেন আগের সরকারের সঙ্গে ৷

5. Mamata on Ukraine Return Students : কথা রাখলেন মমতা, ইউক্রেন ফেরত পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াল রাজ্য

গত মার্চ মাসে ইউক্রেন ফেরত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata Banerjee on Ukraine Return Students)। সেসময়ই তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মুখ্যমন্ত্রী এক্ষেত্রে তাঁর কথা রাখলেন । কেন্দ্রীয় সরকার এই ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থ না দেখলেও ইউক্রেন ফেরত ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার ।

6. Mamata-Sourav Meeting : নবান্নে মমতা সাক্ষাতে সৌরভ

দু'বছর পর ইডেনে ফিরতে চলেছে আইপিএল । 24 মে প্রথম কোয়ালিফায়ার হওয়ার কথা ইডেনে । পরের দিন অর্থাৎ 25 মে হবে এলিমেনেটর । তার আগে এদিন কথা হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের (Sourav Ganguly and Mamata Banerjee meeting)

7. Summer Vacation : মাদ্রাসাগুলোতেও এগিয়ে এল গরমের ছুটি

এবার মাদ্রাসাগুলোতেও এগিয়ে নিয়ে আসা হল গরমের ছুটি ৷ সোমবার অর্থাৎ 2 মে থেকে পড়বে গরমের ছুটি (Summer Vacation to start from 2nd May in Madrasah)।

8. Virat Kohli Dance: ম্যাক্সির বিয়ের পার্টিতে পুষ্পার গানে নাচলেন বিরাট

ব্যাট হাতে শেষ কয়েকদিন একেবারেই ভাল যাচ্ছে না দিল্লি বয়ের ৷ কিন্তু ‘ফর্ম টেম্পোরারি, ক্লাস পার্মানেন্ট’ প্রবাদেই ভরসা রাখেন বিরাট ৷ অনুষ্কাকে সঙ্গে নিয়ে পার্টি মাতানোই শুধু নয়, ‘ও আন্তাভা’র তালে নাচতেও দেখা গেল কোহলিকে (Virat Kohli dances on Oo Antava) ৷

9. Husband Murders Wife: পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে খুন করে স্বামীর আত্মসমপর্ণ

স্ত্রীর অন্য সম্পর্ক আছে ৷ সেই সন্দেহে স্ত্রীকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে ভিলেজ পুলিশের কাছে আত্মসমপর্ণ করল স্বামী ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দাসপুর থানার পুলিশ (Husband Murders Wife)৷

10. Patna Murder : পটনায় 13 সেকেন্ডে 3 খুন, প্রকাশ্যে এল সিসিটিভি ফুটেজ

মা, শাশুড়ি আর স্ত্রীকে নিয়ে রাস্তায় হাঁটছিলেন ৷ তারপরেই হঠাৎ করে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে স্ত্রী, শাশুড়িকে গুলি করলেন ৷ মা যখন দু'জনের নিথর দেহ দেখে কী করবেন ভেবেই পাচ্ছেন না, ঠিক সেই সময়েই নিজের কপালেও রিভলবার ঠেকিয়ে ট্রিগার টানলেন তিনি ৷ সামনে এসেছে গোটা ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ (CCTV Footage of Patna Murder) । পটনার গার্ডনিবাগ থানা এলাকার পুলিশ কলোনি সেক্টরের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ।