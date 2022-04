আফস্পা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে (PM Modi on AFSPA) এদিন ঘুরিয়ে নিজের সরকারের প্রশংসা করেছেন নরেন্দ্র মোদি । তুলনা টেনেছেন আগের সরকারের সঙ্গে ৷

2. Mamata-Sourav Meeting : নবান্নে মমতা সাক্ষাতে সৌরভ

দু'বছর পর ইডেনে ফিরতে চলেছে আইপিএল । 24 মে প্রথম কোয়ালিফায়ার হওয়ার কথা ইডেনে । পরের দিন অর্থাৎ 25 মে হবে এলিমেনেটর ।

3. Virat Kohli Dance: ম্যাক্সির বিয়ের পার্টিতে পুষ্পার গানে নাচলেন বিরাট

ব্যাট হাতে শেষ কয়েকদিন একেবারেই ভাল যাচ্ছে না দিল্লি বয়ের ৷ কিন্তু ‘ফর্ম টেম্পোরারি, ক্লাস পার্মানেন্ট’ প্রবাদেই ভরসা রাখেন বিরাট ৷

4. Husband Murder His Wife: পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে খুন করে স্বামীর আত্মসমপর্ণ

স্ত্রীর অন্য সম্পর্ক আছে ৷ সেই সন্দেহে স্ত্রীকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে ভিলেজ পুলিশের কাছে আত্মসমপর্ণ করল স্বামী ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দাসপুর থানার পুলিশ (Husband Murder His Wife)৷

5. Fire Brigade Oc Arrest : আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তি মামলায় গ্রেফতার বনগাঁ দমকলের ওসি

আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তি মামালায় গ্রেফতার বনগাঁ দমকলের ওসি দেবাশিস হালদার ৷ রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা গ্রেফতার করেন তাঁকে (Arrest Bongaon Fire Brigade Station Oc) ৷

6. Professor Suspended by Visva Bharati : ছাত্রকে জাতি বৈষম্যমূলক মন্তব্য, সাসপেন্ড বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সুমিত বসু

বিশ্বভারতীর অর্থনীতি বিভাগের এক ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে জাতি বৈষম্যমূলক মন্তব্য করায় অভিযুক্ত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত ভবনের মণিপুরী বিভাগের অধ্যাপক সুমিত বসু ৷

7. Malda News : সম্পর্কের জেরে অন্তঃসত্ত্বা, স্ত্রীর মর্যাদার দাবিতে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধর্নায় যুবতী

অন্তঃসত্ত্বা যুবতী প্রেমিক আরব আলির বাড়ির সামনেই বসলেন ধর্নায় (Malda News) ৷ ঘটনাটি মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিরুয়া আজিমপুর গ্রামের ।

8. Ben Stokes : রুট-পর্ব অতীত, ইংল্যান্ডের নয়া টেস্ট ক্যাপ্টেন স্টোকস

জো রুটের উত্তরসূরি হলেন বেন স্টোকস ৷ ইংল্যান্ডের নয়া টেস্ট ক্যাপ্টেন হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড ৷

9. Fight Over The Possession Of The House : সল্টলেকে বাড়ি দখলকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের হাতাহাতি, আহত একাধিক

সল্টলেকে বাড়ির দখল নিয়ে দুই পক্ষের হাতাহাতি ৷ বিধাননগর পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ৷ আহত দুই দলের বেশ কয়েকজন ৷ গ্রেফতার 3 ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ (Fight Over The Possession Of The House) ৷

10. Arun Bulbul Wedding Menu : অতিথি তালিকায় সৌরভ-শাস্ত্রী, অরুণ-বুলবুলের বিয়েতে বাঙালি পদে আপ্যায়ন

বিয়ে মানেই জমিয়ে খাওয়া দাওয়া ৷ তাও আবার ভোজনরসিক বাঙালি বাড়ির বিয়ে হলে তো কথাই নেই ৷ বিয়ের আসরে অতিথিদের পেটপুজোর জন্য কী কী আয়োজন করলেন অরুণ-বুলবুল (Arun Bulbul Wedding Menu )? চলুন দেখে নেওয়া যাক ৷