1. Basanti TMC MLA Life Threat :অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা, নিরাপত্তা বাড়ানোর আবেদন বাসন্তীর তৃণমূল বিধায়কের

তিনি প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বর্তমানে বাসন্তীর বিধায়ক ৷ তবু উত্তপ্ত বাসন্তীতে প্রাণনাশের আশঙ্কায় ভুগছেন বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল ৷ তাই নিরাপত্তা চেয়ে চিঠি লিখেছেন এসপিকে (Basanti TMC MLA Life Threat) ৷

2. NHRC gives time to TMC team: প্রয়াগরাজ কাণ্ডে তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে সময় দিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

প্রয়াগরাজ কাণ্ডে (Prayagraj incident update) তৃণমূলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির তিন সদস্যকে (NHRC gives time to TMC team) দেখা করার জন্য সময় দিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ৷ শুক্রবার দুপুর 12টায় ওই দলের তিনজন সদস্যকে দেখা করতে বলা হয়েছে (National Human Rights Commission gives time to TMC fact finding team)৷

3. 8 artistes asked to vacate Govt Accommodation: 8 প্রখ্যাত শিল্পীকে সরকারি বাংলো খালি করার ডেডলাইন দিল কেন্দ্র

পদ্মশ্রী পদকপ্রাপ্ত ওডিশি নৃত্যশিল্পী গুরু মায়াধর রাউতকে তাঁর সরকারি আবাসস্থল থেকে উচ্ছেদ করার পর (Centre asks 8 Eminent Artistes to Vacate Govt Accommodation), এ বার আরও 8 জন প্রখ্যাত শিল্পীকে বাংলো খালি করে দেওয়ার জন্য ডেডলাইন দিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার (8 artistes asked to vacate Govt Accommodation)৷

4. West Bengal Weather Update : মে-র প্রথম সপ্তাহে ভিজতে পারে দক্ষিণবঙ্গ

উফফ ! শুনেও শান্তি ৷ অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের ৷ মে-র প্রথমেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা শোনাল আলিপুর আবহাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

5. Allegation of Human Rights Violation: মালদার সংশোধনাগারে বন্দিদের শৌচালয়ের জল পান করানোর অভিযোগ

বন্দিদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে মালদা জেলা সংশোধনাগারে । এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিচারাধীন এক বন্দির মা (Allegation of Human Rights Violation)।

6. Bengaluru-Bangkok Flight Tyre Bursts : বেঙ্গালুরুতে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই, বিমানের টায়ার ফাটলেও প্রাণরক্ষা 150 যাত্রীর

বিমানটিতে অন্ততপক্ষে 150 জন যাত্রী ছিলেন ৷ তার সঙ্গে থাই এয়ারওয়েজের কর্মীরাও ৷ বেঙ্গালুরর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামার ঠিক আগেই দুর্ঘটনা ! কিন্তু মিরাকল একেই বলে (Thai Airways Flight Tyre bursts) !

7. Leopard is Seen in Purulia : পুরুলিয়ার কোটশিলা বনাঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে চিতাবাঘ, আতঙ্কে গ্রামবাসী

পুরুলিয়ার কোটশিলা বনাঞ্চলের সিমনি বিটের জঙ্গলে ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ল চিতাবাঘ (Leopard is seen on trap camera in Kotshila forest) ।

8. Elon Musk Coca Cola Tweet : কোকাকোলা কিনে তাতে মাদক ফেরাবেন ! একের পর এক রহস্যময় টুইট ইলনের

টুইটার তাঁর ৷ মুক্ত কণ্ঠে কথা বলার বার্তাও দিয়েছেন ইলন মাস্ক ৷ টুইটার কেনার পরে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় সফট ড্রিঙ্কস কিনবেন, জানিয়েছেন টুইটার-কর্তা ৷ আরও কী কী টুইট করেছেন ? মজা নাকি বাকস্বাধীনতা (Elon Musk Coca Cola Tweet) ?

9. Young Man and Woman Bodies Found : আসানসোলে রেল লাইনে যুবক-যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

আসানসোল রেল ডিভিশনের সীতারামপুর পশ্চিম কেবিনের সামনে আপ মেইন লাইনে যুবক-যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার (young man and woman bodies found on rail line) ৷ কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা জানার চেষ্টা করছে রেলপুলিশ।

10. Lake Police arrests thief: কষ্ট হয় গরমে, বাইক কিনে আরামে চুরির ছক ! শ্রীঘরে বাগুইআটির তরুণ

কষ্ট হয় গরমে, তাই পুরনো একটি বাইক কিনে আরামে চুরির ছক কষেছিল এক তরুণ (Lake Police arrests thief)৷ তবে পুলিশি তৎপরতায় বাগুইআটি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Thief rides bike)৷