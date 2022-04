1.West Bengal Weather Update : মে-র প্রথম সপ্তাহে ভিজতে পারে দক্ষিণবঙ্গ

উফফ ! শুনেও শান্তি ৷ অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের ৷ মে-র প্রথমেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা শোনাল আলিপুর আবহাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

2.HS students feared drowned: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েই গঙ্গায় স্নান, বাজে কদমতলায় তলিয়ে গেল 2 ছাত্র

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েই গঙ্গায় স্নান করতে বাজে কদমতলা (Baje Kadamtala Ghat news) ঘাটে গিয়েছিল 6 জন ছাত্র (HS students feared drowned)৷ তাদের মধ্যে থেকে 2 জন তলিয়ে গেল গঙ্গায় ৷ রাতভর চলে তল্লাশি ৷

3.Corona Update in India : ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণ, দেশে ফের চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনা

তীব্র গরমের পাশাপাশি মানুষের চিন্তা বৃদ্ধিতে দোসর ফের করোনার বাড়বৃদ্ধি (Corona Update in India) ৷ তবে গরমের চোটে মুখে মাস্ক রাখতে কষ্ট হলেও নিজের ও পরিবারের কথা ভেবে রাস্তায় বেরোলে এখনও মাস্ক অবশ্যই পড়তে বলছেন ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞরা ৷ অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেলে মুশকিল ৷ মারণ ভাইরাস যখন তখন ফের ভয়ানক আকার নিতে পারে ৷

4.Duare Sarkar-Paray Samadhan : 5 মে থেকে রাজ্যে ফের পাড়ায় সমাধান, দুয়ারে সরকার শিবির 21-31 মে

আগামী 21 মে থেকে রাজ্যে শুরু হবে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি । কর্মসূচি চলবে 31 মে পর্যন্ত । পাড়ায় পাড়ায় সমাধান কর্মসূচি চলবে 5 মে থেকে 20 মে পর্যন্ত (Duare Sarkar and Paray Samadhan on May)।

5.Dilip on WB State Government : ফের একবার রাজ্যের দিকে আঙুল তুললেন দিলীপ

বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ বৃহস্পতিবার সকালে সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে প্রাতঃভ্রমণে এসে অর্জুন সিং জুট শিল্পের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন তা নিয়ে বলেন, "যদি সত্যি সত্যি মনে করেন জুটের উন্নতি হওয়া উচিত, জুটের সঙ্গে যুক্ত শিল্পপতি বা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা উচিত তাহলে কেন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বসেননি তৃণমূলের লোকেরা ৷

6.J-K Ex-IAS officer Shah Faesal Tweets : 2019-র জানুয়ারি থেকে অগস্টে প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, প্রাক্তন আমলা ফয়জ়লের রহস্যময় টুইট

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আইএএস-এর চাকরি ছেড়েছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম আইএএস টপার শাহ ফয়জ়ল ৷ কিন্তু তাঁর আদর্শ তাঁকে নিচে নামিয়েছে, টুইট করে লিখলেন তিনি ৷ জীবন নাকি তাঁকে আরেকটা সুযোগ দেবে, আর কী লিখলেন শাহ (J-K Ex-IAS officer Shah Faesal Tweets) ?

7.Sukanta Majumdar in Purulia : আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে পুরুলিয়া জেলা পরিষদ দখল করবে বিজেপি : আত্মবিশ্বাসী সুকান্ত

পঞ্চায়েত ভোটে পুরুলিয়া জেলা পরিষদ দখল করবে বিজেপি ৷ পুরুলিয়ায় এসে বুধবার দলীয় মিছিলে যোগ দিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar is at Party Rally in Purulia) ৷ রাজ্যজুড়ে চলা ধর্ষণ ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে এদিন মিছিলে সামিল হন তিনি ৷

8.KMC worker dies in accident: শহরে ফের বেপরোয়া গতির বলি পৌরকর্মী, গ্রেফতার অভিযুক্ত চালক

শহরে ফের বেপরোয়া গতির বলি হলেন এক পৌরকর্মী (KMC worker dies in accident)৷ কলের কাজ করার সময় তাঁকে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি ৷ তদন্ত শুরু করেছে লেক থানার পুলিশ (Lake Gardens accident)৷

9.Yoga Poses : পেটের অতিরিক্ত চর্বি হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমস্যার কারণ ? দেখে নিন কিছু সহজ যোগ ব্যায়াম

শরীরে অতিরিক্ত চর্বি হয়ে দাঁড়ায় নানা রোগের কারণ ৷ যোগব্যায়ামের মাধ্যমে কিন্তু খুব সহজেই কমানো যায় পেটের চর্বি ৷ দেখে নিন উপায় (How to Lose Weight with Yoga)৷

10.Barasat Minor Rape : নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা, আইসির বিরুদ্ধে এসপির দ্বারস্থ বারাসতের পরিবার

গত বছর নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় ৷ এই মানসিক যন্ত্রণায় 3 এপ্রিল নিজেকে শেষ করার পথ বেছে নেয় ওই নির্যাতিতা ৷ বারাসত থানার আইসি এই ধর্ষণের ঘটনা চাপা দেওয়ার করছেন ৷ এই অভিযোগে এসপি-র শরণাপন্ন হল নাবালিকার পরিবার (Barasat Minor Rape) ৷