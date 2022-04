1.Mamata Slams Modi Govt : বাংলার প্রাপ্য না মিটিয়ে বড় বড় ভাষণ, মোদিকে তোপ মমতার

বুধবার মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে পেট্রোপণ্য়ের ভ্যাট না কমানো নিয়ে বাংলা-সহ অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷ তারই পালটা নবান্ন থেকে মোদির সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata) ৷

2. Minor Girl Rape in Krishnagang : নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ পঞ্চায়েত সিমিতির সভাপতির শ্যালকের বিরুদ্ধে

কৃষ্ণগঞ্জে নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির শ্যালকের বিরুদ্ধে ৷ জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ ৷ মুখ বন্ধ রাখতে ধারাল অস্ত্র দিয়ে ভয়ও দেখানো হয় নির্যাতিতাকে (Minor Girl Rape In Krishnagang) ৷

3. LIC IPO Price Value : প্রতি শেয়ারের মূল্য 902-949 টাকা, এলআইসি আইপিও-র বিডিং শুরু 4মে

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আয়তনে কমলেও দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আইপিও হতে চলেছে এটিই ৷ জীবন বিমা নিগম যার প্রাইস ভ্যালু নির্ধারণ করেছে 902-949 টাকা প্রতি ইকুইটি শেয়ার (LIC IPO price band at Rs 902-949 per share) ৷ খুচরো বিনিয়োগকারীদের জন্য আগামী 4মে চালু হচ্ছে বিডিং ৷

4. PIL on VC Appointment : উপাচার্য নিয়োগে মানা হয়নি ইউজিসি গাইডলাইন ! হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের

মামলা দায়ের করেছে আরএসএস প্রভাবিত শিক্ষক সংগঠন, জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সংঘ ।

5. Modi on Fuel Price : 'গত বছরেই কর ছাড় কেন্দ্রের, রাজ্যগুলিও ছাড় দিক', বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কোভিড পর্যালোচনা বৈঠক ডেকেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । সেখানেই উঠল জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ । কেন্দ্র জ্বালানিতে কর কমিয়েছে জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনেই পশ্চিমবঙ্গ-সহ কয়েকটি রাজ্যকে জ্বালানির দামে ছাড় দিতে অনুরোধ করেন প্রধানমন্ত্রী (PM Narendra Modi requested states to reduce tax in Fuel Price) ।

6. Frog Wedding in Arambag : মালাবদল থেকে সিঁদুরদান, বৃষ্টির আশায় ব্যাঙের বিয়ে !

বৃষ্টির আশাতেই মন্দিরে বেদ মন্ত্র উচ্চারণ জোড়া ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হল হুগলির আরামবাগের পাঁড়ের ঘাট এলাকায় (wedding of frogs for rain in arambag) ৷ আজ 13 বৈশাখ, অর্থাৎ হালসাল । নতুন বছরের এই দিনটিতে দোকানে দোকানে পুজো হয় ৷ অনেকে মন্দিরেও পুজো দেন । সেই দিনটিতেই বৃষ্টির আশায় দেওয়া হল ব্যাঙের বিয়ে ৷

7. Bratya Basu on Summer Vacation : এখনই স্কুলে গরমের ছুটি নয়, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু

সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আগামী সপ্তাহে গরমের ছুটির সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Bratya Basu on Summer Vacation) ৷ আজও তাপপ্রবাহে পুড়ছে কলকাতা-সহ রাজ্য়ের অন্যান্য জেলা ৷

8. Jhalda Murder Case : ঝালদাকাণ্ডে 5 অভিযুক্তের পুনরায় 14 দিনের জেল হেফাজত

ঝালদাকাণ্ডে 5 অভিযুক্তকে বুধবার পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হলে তাদের ফের 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক (Jhalda Murder Case) ।

9. Anubrata Mandal's Security Accident : পথ দুর্ঘটনায় মৃত অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষীর মেয়ে-সহ 2, আশঙ্কাজনক 2

ঈদের বাজার করে ফেরার পথে দুর্ঘটনা ৷ তার জেরেই মৃত্যু হল অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষীর সাত বছরের মেয়ে ও বন্ধুর (Anubrata Mandal's Secuirity Accident) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ইলামবাজারের চৌপাহারি জঙ্গলের কাছে (Ilambazar Road Accident) ৷

10. KMC on Drinking Water Supply : প্রচণ্ড গরমে জলের চাহিদা মেটাতে পাড়ায় পাড়ায় পৌরনিগমের গাড়ি

গরমে জলের চাহিদা বাড়ছে কলকাতায় ৷ তাই যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে গাড়ি পাঠাবে পৌরনিগম (Extra drinking water supply car to meet demand in city) ৷ কলকাতায় প্রতিদিন মোট উৎপাদিত পরিস্রুত পানীয় জলের পরিমাণ 525 মিলিয়ন গ্যালন ।