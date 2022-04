1. TMC Writes NHRC : প্রয়াগরাজ কাণ্ডে এবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি তৃণমূলের

উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে একই পরিবারে পাঁচজনকে হত্য়া করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এই নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম (TMC Fact Finding Team for Prayagraj) ৷

2. Demand for Early Summer Vacation : তীব্র গরমে নাজেহাল পড়ুয়ারা চাতক পাখির মতো তাকিয়ে ছুটির দিকে

এই প্রখর রোদ ও তীব্র গরমে পড়ুয়াদের পাশাপাশি অভিভাবক, শিক্ষকরাও চাইছেন স্কুলে গরমের ছুটি এগিয়ে আনা হোক (demand of early summer vacation in schools)।

3. Ranaghat Rape Case : রানাঘাট গণধর্ষণে নির্যাতিতার দেহ কবর থেকে তুলে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

রানাঘাট গণধর্ষণ-কাণ্ডে গৃহবধূর দেহ কবর থেকে তুলে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court ordered second autopsy of rape victim) ৷

4. Howrah Bridge : পান-গুটখার পিকের হাত থেকে হাওড়া ব্রিজকে রক্ষায় ব্যর্থ বিশেষ কবজও

হাওড়া ব্রিজের পিলার রক্ষায় বিশেষ কবজও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যথেচ্ছ পান ও গুটখার পিকে (Spitting destroying Howrah Bridge) ৷ কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ হাওড়া সেতুর প্রতিটি পিলার নিচ থেকে 6 ফুট পর্যন্ত ঘিরে ফেলেছে ।

5. Bus Service in Kolkata : তাপ, জ্বালানির জ্বালায় সরকারের ভরসা সিএনজি

জ্বালানি তেলের অগ্নিমূল্যের জেরে রাস্তায় বাস কমছে ৷ ফলে বেকাদায় পড়ছেন নিত্যযাত্রীরা ৷ তার পর তাপপ্রবাহ সেই ভোগান্তি বাড়িয়েছে আরও ৷

6. IFA New Treasurer : নয়া কোষাধ্যক্ষ নির্বাচনের দিনে অভিষেকের ক্লাবকে ছাড়পত্র আইএফএ-র

দীর্ঘদিন পর আইএফএ-র প্রশাসনিক পদে দত্ত পরিবারের কোনও প্রতিনিধি আসীন হলেন ৷ প্রয়াত প্রাক্তন সচিব প্রদ্যোৎ দত্তের ছেলে এবং বর্তমান চেয়ারম্যান সুব্রত দত্তের তুতো ভাই অনির্বাণ দত্ত নয়া কোষাধ্যক্ষ (Anirban Dutta becomes the new treasurer of IFA) ৷

7. Delay to reopen the iconic tram route: আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত ঐতিহ্যবাহী রুট অবশেষে খুলছে, এত কেন দেরি ? প্রশ্ন ট্রামপ্রেমীদের

36 নম্বরের মতো রুটটি শহরের ব্র্যান্ডিং ও বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করা হলেও আমফানে (Cyclone Amphan) ক্ষতিগ্রস্ত এই ট্রাম রুট চালু করতে কেন এত দেরি হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ট্রামপ্রমীরা (Delay to reopen the iconic tram route)৷

8. PK Declines Congress Offer : 'হাত' ধরছেন না পিকে, কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব ফেরালেন ভোটকুশলী

গত কয়েকদিনে দফায় দফায় দিল্লিতে গিয়ে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রশান্ত কিশোর । দিয়েছেন একাধিক প্রস্তাব ।

9. Blast in Karachi University : করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিস্ফোরণ, দুই বিদেশি-সহ নিহত কমপক্ষে 4

মঙ্গলবার দুপুরে পাকিস্তানের বাণিজ্য নগরী করাচির বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে (Four killed in a blast including two Chinese at Karachi University) ৷ যদিও কোনও জঙ্গি সংগঠন এখনও পর্যন্ত বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি ৷

10. CBI Letter to Passport Office : সত্যিই কি পাসপোর্ট নেই অনুব্রতর ? জানতে চিঠি সিবিআইয়ের

অনুব্রত মণ্ডলের পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য জানতে তৎপর সিবিআই ৷ চিঠি দেওয়া হল পাসপোর্ট অফিসে (CBI Letter to Passport Office) ৷