1.Prashant Kishor Not Joining Congress : 'হাত' ধরছেন না পিকে, কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব ফেরালেন ভোটকুশলী

টুইটে তিনি লিখেছেন, "কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার এবং ভোটে তাদের হয়ে দায়িত্ব নেওয়ার যে প্রস্তাব তাদের তরফে আমাকে দেওয়া হয়েছিল, আমি তা প্রত্যাখ্যান করছি ।"

2.Blast in Karachi University : করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিস্ফোরণ, দুই বিদেশি-সহ নিহত কমপক্ষে 4

করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিস্ফোরণে নিহত কমপক্ষে 4 জন ৷ নিহতদের মধ্যে দু'জন ভিনদেশের নাগরিক ৷ মঙ্গলবার দুপুরে পাকিস্তানের বাণিজ্য নগরী করাচির বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে (Several killed in a blast inside premises of university in Karachi) ৷ গাড়িতেই বিস্ফোরণটি রাখা ছিল নাকি জঙ্গিরা গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, সে ব্যাপারে এখনও কিছু স্পষ্ট নয় ৷

3.Covaxin for 6-12 : 6 থেকে 12 বয়সিদের কোভ্যাকসিন ও 5-12 বয়সিদের কর্বেভ্যাক্সকে ছাড়পত্র ডিসিজিআইয়ের

ডিসিজিআই'য়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি 6-12 বয়সিদের (Covaxin for 6-12) কোভ্যাকসিন এবং 5-12 বয়সিদের জন্য কর্বেভ্যাক্সকে ছাড়পত্র দেওয়ায় দেশে কোভিড টিকাকরণে যে নতুন জোয়ার আসন্ন, সে কথা বলাই যায় ৷

4.HC on Contai Munipality Election : কাঁথি পৌরভোটের সিসিটিভি ফুটেজ অডিটের নির্দেশ হাইকোর্টের

কাঁথি পৌরসভার ভোটে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন সৌমেন্দু অধিকারী। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট (calcutta High Court orders to State Election Commission ) ।

5.Meeting on Heat Wave at Nabanna : একাধিক জেলায় টানা তাপপ্রবাহে চিন্তিত নবান্ন, কাল সচিবপর্যায়ের বৈঠক

তাপপ্রবাহের চরম অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন নবান্ন । অগামিকাল সচিব পর্যায়ের বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Meeting on Heat Wave at Nabanna)। সেই বৈঠকে রাজ্যের সমস্ত দফতরের সচিব ও জেলাশাসকদের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপাররাও ।

6.Hanskhali Gangrape Case : হাঁসখালি গণধর্ষণ-কাণ্ডে সিবিআইয়ের জালে মূল অভিযুক্তের বাবা

ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সোহেল গয়ালির বাবা অর্থাৎ, পঞ্চায়েত সদস্য সমরেন্দ্র গয়ালিকে মঙ্গলবার আটক করে নিজেদের অস্থায়ী ক্যাম্পে নিয়ে এল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (CBI detained one more person in Hanskhali gangrape incident) ।

7.Mon2Pilot: রাজার ইমেজে ফিরছে মন্টু পাইলট, সিজন টু-তে সৌরভের সঙ্গী মিথিলা

প্রথম সিজনে দারুণ সাফল্যের পর এ বার সিজন টু নিয়ে 29 এপ্রিল ফিরছে 'মন্টু পাইলট' (Mon2 Pilot)। এখন সে বাবা (Saurav Das in Mon2Pilot)। এই সিজনে এসেছে নতুন চরিত্র বহ্নি । এই চরিত্রে রাফিয়াত রশিদ মিথিলা (Rafiath Rashid Mithila)। সরমা থুড়ি অলিভিয়া সরকারকেও অন্য ইমেজে আবিষ্কার করবে দর্শক । বিবিজান চান্দ্রেয়ী ঘোষ নিজের ইমেজে বহাল আছেন । সিজন থ্রি কি আসতে পারে ? কী বলছেন পরিচালক দেবালয় ভট্টাচার্য ?

8.Belghoria rehab centre : নেশামুক্তি কেন্দ্রে যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগে বেলঘরিয়ায় ধুন্ধুমার

নেশামুক্তি কেন্দ্রে যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল সেন্টারের কর্মী এবং চিকিৎসকের বিরুদ্ধে (a youth is beaten to death at a drug rehabilitation center) । ঘটনার জেরে মঙ্গলবার রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় উত্তর চব্বিশ পরগনার বেলঘরিয়ার যতীনদাস নগর এলাকা। বেলা যত গড়িয়েছে পরিস্থিতি তত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে।

9.Centre over CM Air Turbulence : মাঝ আকাশে মুখ্যমন্ত্রীর বিমানে এয়ার টার্বুলেন্স, কোনও ষড়যন্ত্র নেই জানাল কেন্দ্র

বারাণসী থেকে কলকাতা ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ভাড়া নেওয়া বিমানটি হঠাৎই এয়ার টার্বুলেন্সের মধ্যে পড়ে ৷ অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সঙ্গীরা ৷ এতে কোনও চক্রান্ত নেই, জানাল কেন্দ্র (Centre over CM Air Turbulence) ৷

10.Tejasvi Slams TMC : বাংলায় শিক্ষাব্যবস্থার তৃণমূলীকরণ হয়ে গিয়েছে, অভিযোগ তেজস্বীর

এসএসসি-সহ শিক্ষা ব্যবস্থায় একাধিক দুর্নীতির প্রতিবাদে মঙ্গলবার ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার বিকাশ ভবন অভিযানের কর্মসূচি ছিল (BJYM Agitation at Bikash Bhawan) ৷ সেই কর্মসূচিতে যোগ দিতে কলকাতায় আসেন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার জাতীয় সভাপতি তথা সাংসদ তেজস্বী সূর্য (BJYM National President Tejasvi Surya) ৷ কর্মসূচিতে যোগদানের আগে তিনি সমালোচনা করেন রাজ্য সরকারের ৷ তাঁর দাবি, বাংলায় শিক্ষা ব্যবস্থার তৃণমূলীকরণ হয়ে গিয়েছে (BJP MP Tejasvi Surya Slams TMC) ৷