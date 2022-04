বারাণসী থেকে কলকাতা ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ভাড়া নেওয়া বিমানটি হঠাৎই এয়ার টার্বুলেন্সের মধ্যে পড়ে ৷ অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সঙ্গীরা ৷ এতে কোনও চক্রান্ত নেই, জানাল কেন্দ্র (Centre over CM Air Turbulence) ৷

2. Advisory for schools due to heat wave: পড়ুয়াদের তাপপ্রবাহ থেকে বাঁচাতে মর্নিং স্কুলের নির্দেশ রাজ্যের

পড়ুয়াদের তাপপ্রবাহ (Heat wave in Bengal) থেকে বাঁচাতে মর্নিং স্কুল (Bengal Govt advisory for schools) করানোর জন্য স্কুলগুলিকে নির্দেশ দিল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর (Advisory for schools due to heat wave)৷

3. MP mine collapse : মধ্যপ্রদেশে খনিতে ধস, মৃত্যু 2 মহিলার

মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী জেলায় খনিতে ধসে মৃত্যু হল দুই মহিলা শ্রমিকের ৷ পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার খননকার্য চলার সময় ঘটে এই দুর্ঘটনা (Mine collapsed in Madhya Pradesh) ৷

4. Mouma Das Interview: টিটি বোর্ডে মহাপ্রত্যাবর্তন 38-এর মৌমার

সাড়ে তিন বছরের বিরতির পর টেবিল টেনিসের বোর্ডে ফিরেছেন মৌমা দাস ৷ আর প্রথম বারেই ন্যাশনাল টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠে রার্নাস আপ (Mouma Das Becomes Runners Up in National Table Tennis Championship) ৷

5. UEFA Champions League : হাইভোল্টেজ ম্যাচে অ্যাডভান্টেজ সিটি, বেঞ্জেমাই ভাবাচ্ছে গুয়ার্দিওলাকে

অতিরিক্ত সময়ে বেঞ্জেমার হেডে চেলসি বধ করে সেমিফাইনালে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সবচেয়ে সফল দল ৷ এতিহাদ স্টেডিয়ামে প্রথম সেমিফাইনালে গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চস্টার সিটির মুখোমুখি হবে 'দ্য হোয়াইটস'রা (Real Madrid will take on Manchester City) ।

6. Allegation of Death Threat in Sonarpur : মামলা না তুললে মহিলাকে খুনের হুমকি, অভিযুক্ত সোনারপুরের তৃণমূল নেতা

জমি সংক্রান্ত মামলা তুলে নিতে হবে, অন্যথায় তিনদিনের মধ্যে গুলি করে মারার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে (Allegation of Death Threat in Sonarpur) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরে । অভিযুক্তের নাম পার্থ মণ্ডল ।

7. PIL seeking NIA probe into Malda Blast: মালদার বোমা বিস্ফোরণে এনআইএ তদন্তের দাবিতে মামলা হাইকোর্টে

মালদায় বোমা বিস্ফোরণে এনআইএ তদন্তের দাবিতে মামলা কলকাতা হাইকোর্টে (PIL seeking NIA probe into Malda Blast)৷ ওই ঘটনায় জখম হয়েছিল 5 শিশু (5 children injured in Malda Blast)৷

8. Indian Scientists Discovery : নবীন ও বিরল গোষ্ঠীর নক্ষত্র আবিষ্কারে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা

জিএআইএ 20ইএই-কে (Gaia 20eae) খুঁজে বার করতে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদলের সদস্য ছিলেন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ৷ আর্যভট্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ARIES), টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ বা টিআইএফআর এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বা আইআইএ-র বিজ্ঞানীরা (Indian Scientists Discovery) ৷

9. Panic over Maoist : ফের মাথা চাড়া দিচ্ছে মাওবাদীরা, আতঙ্কে জঙ্গলমহলের বাসিন্দারা

জঙ্গলমহলে ফের মাথা চাড়া দিচ্ছে মাওবাদী ত্রিয়াকলাপ । পুরনো আতঙ্ক ফের গ্রাস করছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার বাসিন্দাদের (Maoist poster triggers Panic) ।

10. Chloe Kim : মানসিক অবসাদে ভুগছেন, 'সাময়িক ছুটি' নিলেন অলিম্পিক্সে দু'বারের সোনাজয়ী

নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে 2022-23 মরশুমে খেলা থেকে বিরতি নিয়েছেন অলিম্পিক্সের হাফপাইপ স্নো-বোর্ডিংয়ে দু'বারের সোনাজয়ী ক্লোই কিম (Chloe Kim to take break for Mental health) ।