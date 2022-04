1. Centre over CM Air Turbulence : মাঝ আকাশে মুখ্যমন্ত্রীর বিমানে এয়ার টার্বুলেন্স, কোনও ষড়যন্ত্র নেই জানাল কেন্দ্র

বারাণসী থেকে কলকাতা ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ভাড়া নেওয়া বিমানটি হঠাৎই এয়ার টার্বুলেন্সের মধ্যে পড়ে ৷ অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সঙ্গীরা ৷ এতে কোনও চক্রান্ত নেই, জানাল কেন্দ্র (Centre over CM Air Turbulence) ৷



2. Advisory for schools due to heat wave: পড়ুয়াদের তাপপ্রবাহ থেকে বাঁচাতে মর্নিং স্কুলের নির্দেশ রাজ্যের

পড়ুয়াদের তাপপ্রবাহ (Heat wave in Bengal) থেকে বাঁচাতে মর্নিং স্কুল (Bengal Govt advisory for schools) করানোর জন্য স্কুলগুলিকে নির্দেশ দিল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর (Advisory for schools due to heat wave)৷



3. Trump on Twitter Joining : ইলন মাস্ক 'ভাল মানুষ' হলেও টুইটারে ফিরতে নারাজ ডোনাল্ড ট্রাম্প

টুইটার কিনে নিয়েছেন ধনকুবের ইলন মাস্ক ৷ এবার যদি তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টটি ফের চালু করে দেন মাস্ক ? তাহলে কী করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ? গতবছর নিজের সোশ্যাল প্যাটফর্ম এনেছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট (Trump on Twitter Joining) ৷



4. PIL seeking NIA probe into Malda Blast: মালদার বোমা বিস্ফোরণে এনআইএ তদন্তের দাবিতে মামলা হাইকোর্টে

মালদায় বোমা বিস্ফোরণে এনআইএ তদন্তের দাবিতে মামলা কলকাতা হাইকোর্টে (PIL seeking NIA probe into Malda Blast)৷ ওই ঘটনায় জখম হয়েছিল 5 শিশু (5 children injured in Malda Blast)৷



5. Maoist poster at Sarenga : খেলা হবে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে, সারেঙ্গায় মাও পোস্টার

এলাকায় মাওবাদী পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য় ছড়াল (Sarenga Maoist poster) ৷ ঘটনাটি বাঁকুড়ার সারেঙ্গা থানার গোয়ালবাড়ি অঞ্চলের আঁধারিয়ার ৷ পোস্টারে লেখা কিষেণজি আমর রহে ৷



6. Madan Mitra on PK : বন্ধু পিকের কংগ্রেসে যোগদান ? নীরব রইলেন তৃণমূল নেতা মদন মিত্র

তৃণমূলের ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের কংগ্রেসে যোগদান নিয়ে জল্পনা চলছে ৷ এ বিষয়ে রঙিন নেতা বললেন, "আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি ৷ পিকে-র পছন্দ, তিনি কোথায় যোগ দেবেন বা দেবেন না ৷ আমার পিকেকে কোনও মন্তব্য করার এক্তিয়ার নেই ৷"

7. Hanskhali Gang Rape: হাঁসখালি গণধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্তদের জামিন নাকচ

হাঁসখালি গণধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত সোহেল গয়ালি এবং প্রভাকর পোদ্দারের জামিন নাকচ করল আদালত (Court denied bail to Hanskhali gang rape accused) ৷ তাদের চারদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক সুতাপা সাহা । আগামী 29 তারিখে তাদের পরবর্তী শুনানি ।



8. Mouma Das Interview: নতুনদের সঙ্গে পাল্লা দিতে ফিটনেসের উন্নতিই লক্ষ্য 38-এর মৌমার

সাড়ে তিন বছরের বিরতির পর টেবিল টেনিসের বোর্ডে ফিরেছেন মৌমা দাস ৷ আর প্রথম বারেই ন্যাশনাল টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠে রার্নাস আপ (Mouma Das Becomes Runners Up in National Table Tennis Championship) ৷ নতুনদের সঙ্গে টিটি বোর্ডে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা ইটিভি ভারতকে জানালেন বাংলার সর্বকালের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় (Mouma Das Interview) ৷



9. Chloe Kim : মানসিক অবসাদে ভুগছেন, 'সাময়িক ছুটি' নিলেন অলিম্পিক্সে দু'বারের সোনাজয়ী

নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে 2022-23 মরশুমে খেলা থেকে বিরতি নিয়েছেন অলিম্পিক্সের হাফপাইপ স্নো-বোর্ডিংয়ে দু'বারের সোনাজয়ী ক্লোই কিম (Chloe Kim to take break for Mental health) ।



10. Sara Tendulkar : গ্ল্যামার জগতেই ভবিষ্যৎ দেখছেন 'পাপা কি পরী' সারা

সচিন তেন্ডুলকরের পরিবার নিয়ে কথা উঠলে সাধারণত অর্জুন তেন্ডুলকরকে নিয়েই কথা হয় বেশি ৷ কারণ বাবার পথ অনুসরণ করে বাইশ গজকেই নিজের ভবিষ্যৎ হিসেবে বেছে নিয়েছেন তিনি ৷ তবে মাস্টার ব্লাস্টারের আদরের কন্য়া সারাও কিন্তু কম আলোচনায় নেই ৷