1.West Bengal Weather Update : আপাতত গরম থেকে রেহাই নেই বঙ্গবাসীর

28 এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে অপরিবর্তিত থাকবে তাপমাত্রা (West Bengal Weather Update) ৷ গরমের সঙ্গে যুঝতে তাই প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়ার পাশাপাশি দিনের বেলা বাইরে বেরোলে তাপপ্রবাহ থেকে বাঁচতে প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে রাখার কথা বলছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

2.Khejuri Blast : খেজুরি বিস্ফোরণ-কাণ্ডে তৃণমূল নেতা-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল এনআইএ

বছরের শুরুতেই খেজুরি বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন চার তৃণমূল কর্মী । পরে তাঁদের মধ্যে তিনজন মারা যান ৷ এই ঘটনাতেই এবার শাসকদলের এক নেতা-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল এনআইএ (Three including a TMC leader arrested by NIA) ।

3.Centre over CM Air Turbulence : মাঝ আকাশে মুখ্যমন্ত্রীর বিমানে এয়ার টার্বুলেন্স, কোনও ষড়যন্ত্র নেই জানাল কেন্দ্র

বারাণসী থেকে কলকাতা ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ভাড়া নেওয়া বিমানটি হঠাৎই এয়ার টার্বুলেন্সের মধ্যে পড়ে ৷ অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সঙ্গীরা ৷ এতে কোনও চক্রান্ত নেই, জানাল কেন্দ্র (Centre over CM Air Turbulence) ৷

4.Kalna Housing Scam : মৃত ব্যক্তির নামে আবাস যোজনার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ, কমিটি গড়ে তদন্তে প্রশাসন

আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ কালনার দুপসা গ্রামে (Kalna Housing Scam) ৷ কালনা 1 বিডিওর কাছে এনিয়ে লিখিত অভিযোগ পড়ল ৷ তদন্ত করতে কমিটি গঠন ৷

5.Cricket amid Heatwave : দাবদাহেই চলছে ঘরোয়া ক্রিকেট, ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্যে সতর্ক সিএবি

তীব্র গরমেই ঘরোয়া ক্রিকেটের ম্যাচ চলছে ময়দানে । আগামী মাসে ইডেনে রয়েছে আইপিএলের দু'টি প্লে-অফ ম্যাচও । ক্রিকেটাররা অসুস্থ না হয়ে পড়েন, তার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক রয়েছেন সিএবি কর্তারা (CAB officials are vigilant to keep Cricketers healthy) ।

6.Shatrughan at KIFF Inauguration : মানিক দা-র ছবিতে অভিনয় করা হল না, চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে আক্ষেপ শত্রুঘ্নর

27তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের প্রধান অতিথি পদ অলংকৃত করে আসানসোল আর বাংলার কথাই ঘুরে ফিরে এল শত্রুঘ্নর বক্তৃতায় (Shatrughan Sinha was the chief guest of 27th KIFF) ৷

7.Maynaguri Minor Molested : ময়নাগুড়িতে বিশেষভাবে সক্ষম নাবালিকার শ্লীলতাহানি, ধৃত প্রৌঢ়

ময়নাগুড়িতে বিশেষভাবে সক্ষম নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক প্রৌঢ়কে গ্রেফতার করল পুলিশ (Maynaguri Minor Girl Molestation) ৷ ঘটনার পর ময়নাগুড়ি থানায় বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মীরা নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে গেলে পুলিশ কথা বলতে দেয়নি বলে অভিযোগ ।

8.CBI over Anubrata Health : অনুব্রতকে জেরা করা সম্ভব ? মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে এইমস চিকিৎসকদের দ্বারস্থ সিবিআই

অনুব্রত মণ্ডলের শারীরিক পরিস্থিতি ভালো নয় ৷ তাই বারে বারে তিনি সিবিআই হাজিরা দিতে পারছেন না ৷ তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে এবার নয়াদিল্লির এইমস চিকিৎসকের পরামর্শ চাইল সিবিআই (CBI over Anubrata Health) ৷

9.News Today : আজ দিনভর

আজ রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (NEWS TODAY) ৷

10.ETV Bharat Horoscope for 26th April : বৃশ্চিকের জাতকদের ভুগতে হতে পারে হতাশায়

আপনি যদি কোনও গ্যাজেট ফ্রিক হন, তাহলে আপনি আপনার জ্ঞান দ্বারা অন্য সকলকে মুগ্ধ করার সুযোগ পাবেন । যেসব ছাত্রের বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক, তারা আজ উন্নতি করে পারে ।