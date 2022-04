গুটখার পিকে লাল সেতুর একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে শাহরুখ খান, অজয় দেবগন, অক্ষয় কুমার এবং অমিতাভ বচ্চনকে মেনশন করেন ওই আইএএস অফিসার (IAS Officer Slams Shahrukh-Amitabh) ৷

2. CBI Demamd On maynaguri Molestation : দেহ নেব না, সিবিআই তদন্তের দাবি মৃত ময়নাগুড়ির নাবালিকার পরিবারের

ময়নাগুড়ির আত্মঘাতী নাবালিকার সিবিআই তদন্তের দাবি পরিবারের ৷ টানা 12 দিন লড়াইয়ের পর মৃত্যু হয় ওই নাবালিকার (CBI Demamds On maynaguri Molestation) ৷

3. Bulbul Arun Haldi Ceremony : অরুণের গালে ছোঁয়ানো হলুদে রাঙা বুলবুল, দেখুন একগুচ্ছ ছবি

66 বছর বয়সে ফের নতুন করে দাম্পত্যজীবন শুরু করছেন মনোজ তিওয়ারি-অভিমন্যু ঈশ্বরণদের হেডস্যার অরুণ লাল ৷

4. Lawyer Sanjeev Dawn on Anubrata Mondal: দাদা ভীষণ অসুস্থ, অনুব্রতকে দেখে এসে জানালেন তাঁর আইনজীবী

খুবই অসুস্থ অনুব্রত মণ্ডল ৷ তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসে এ কথাই জানালেন তাঁর আইনজীবী সঞ্জীব দাঁ (lawyer Sanjeev Dawn meets Anubrata Mondal)।

5. Heat Wave Precautions : রাজ্যে তাপপ্রবাহের চোখ রাঙানি, পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশিকা জারি শিক্ষা সংসদের

প্রবল গরমের মধ্যেও রাজ্যে চলছে উচ্চমাধ্যমিক-সহ স্কুলস্তরের বেশ কিছু পরীক্ষা । পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে নির্দেশিকা জারি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের (Heat Wave Precautions) ।

6. English Bazar Arrest : আগ্নেয়াস্ত্র-কার্তুজ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট, মালদায় গ্রেফতার দুই

মালদার ইংরেজবাজারে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করার অভিযোগ উঠেছে দুই যুবকের বিরুদ্ধে (Police Arrest two Youth who Allegedly Post Photos with Firearms and Ammunition) ৷ পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেছে ৷

7. Maoist Posters : ঝাড়গ্রামে ফের লাল কালির পোস্টার, আতঙ্কে এলাকাবাসী

জঙ্গলমহলের জেলাজুড়ে হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে। সতর্ক রয়েছে পুলিশ প্রশাসন ৷ এরই মধ্যে সোমবার ফের ঝাড়গ্রাম জেলার দুই প্রান্তে মাওবাদী নামাঙ্কিত পোষ্টার উদ্ধার হল (Maoist posters resurfaces in Jhargram) ৷ বারবার পোষ্টার উদ্ধার হওয়ায় আতঙ্কে রয়েছে মানুষ।

8. Maynaguri Molestation Case : ময়নাগুড়ির নির্যাতিতার মৃত্যুর সিবিআই তদন্তের দাবিতে মামলা হাইকোর্টে

11 দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর অবশেষে মৃত্যু হয় ময়নাগুড়ির নির্যাতিতা নাবালিকার (Molested girl from Maynaguri dies) ৷

9. HBD Arijit Singh : 35-এ পা দিলেন 'মেলোডি কিং', সাত বছরের সংগ্রামের পর অরিজিতের কণ্ঠে 'তুমি হি হো'

35তম জন্মদিন উদযাপন করছেন বলিউড টলিউড কাঁপানো বঙ্গতারকা অরিজিৎ সিং ৷ বহরমপুরের জিয়াগঞ্জ থেকে জীবন শুরু করা এই লাজুক ছেলেটি আজও একই রকম মাটির মানুষ ৷

10. Metro station gets new look: ব্র্যান্ডিংয়ের ছোঁয়ায় নয়া সাজে পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশন

কো ব্র্যান্ডিংয়ের ছোঁয়ায় নয়া সাজে সেজে উঠল পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশন (Metro station gets new look)৷ হঠাৎ দেখলে চেনা মুশকিল হয়ে যাবে (Park Street metro station gets new look)৷