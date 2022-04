1.Fire at Tangra Factory : ট্য়াংরার কারখানায় ফের ভয়াবহ আগুন

ট্য়াংরার কারখানায় ফের আগুন (Fire at Tangra Factory) ৷ ট্য়াংরার ক্রিস্টোফার রোডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে । এলাকাটা ঘিঞ্জি হওয়ায় দমকলের ইঞ্জিন ঢুকতে সমস্যা হচ্ছে । আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে গিয়েছে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন । শিয়ালদা স্টেশন থেকে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে।

2.Haridevpur bomb recovery: হরিদেবপুর কাণ্ডে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে উঠছে একাধিক প্রশ্ন

হরিদেবপুরে অটোয় বোমা উদ্ধারের ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ (cctv footage of Haridevpur) খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ সেই ফুটেজ দেখে একাধিক প্রশ্ন উঠে আসছে (Haridevpur bomb recovery)৷

3.Visva Bharati Ex Student detained : মাও যোগ সন্দেহে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রকে আটক এসটিএফের

মাওবাদী সন্দেহে আটক বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র টিপু সুলতান ওরফে মুস্তফা কামাল (stf detained visva Bharati ex student on doubt of mao connection) । রবিবার সকালে শান্তিনিকেতনের বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (STF) । এর আগে দু'বার মাও যোগ সন্দেহে টিপু সুলতানকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷

4.Sachin Turns 49 : জীবনের বাইশ গজে 49 নট-আউট, জন্মদিনে শুভেচ্ছায় ভাসলেন 'লিটল মাস্টার'

প্রাক্তন সতীর্থ, সমসাময়িক তারকা, আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি, অন্যান্য দেশের ক্রিকেট বোর্ডের পাঠানো শুভেচ্ছা সচিন গ্রহণ করলেন জৈব বলয়ে থেকেই (Wishes poured on Sachin Tendulkar as the legend turns 49 today) ৷

5.TMC fact finding team at Prayagraj: 'যোগীর হাতে রক্তের দাগ', প্রয়াগরাজে তৃণমূলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম

'যোগীর হাতে রক্তের দাগ', প্রয়াগরাজে (Dola Sen says to Yogi Adityanath) গিয়ে এ ভাবেই যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুললেন তৃণমূলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্য দোলা সেন (TMC fact finding team at Prayagraj)৷

6.Interview Of Anik Datta : আমার ছবির ক্ষেত্রে বিতর্ক আরও বেশি হবে, আমি তার জন্য প্রস্তুত : অনীক দত্ত

সত্যজিৎ রায়ের প্রয়াণ দিবসে হাজির হল 'অপরাজিত'র ট্রেলার । ছবি বানাতে গিয়ে নানা বাধাবিপত্তির মুখে পড়তে হয়েছে পরিচালক অনীক এবং তাঁর টিমকে (Interview of Anik Datta)। ছবি ঘিরে বিতর্কও হবে, তার জন্যও প্রস্তুত পরিচালক । এরকমই নানা কথায় ইটিভি ভারতের মুখোমুখি পরিচালক অনীক দত্ত (Exclusive Interview of Anik Datta on ETV Bharat)।

7.Jhalda Murder Case : তপন কান্দুর ছেলেকে খুনের হুমকির অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

তপন কান্দুর ছেলে দেব কান্দুকে প্রকাশ্য রাস্তায় খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতা ভীম তিওয়ারির বিরুদ্ধে । গত 13 মার্চ খুন হন ঝালদা পৌরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু (Jhalda Congress Councilor Murder Case) ৷ আদালতের নির্দেশে ওই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত শুরু করেছে (CBI Investigation on Jhalda Murder Case) ৷

8.Sachin's Birthday Celebration in Kolkata: কেক কেটে হল মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ ! সচিনের জন্মদিনে মাতল কলকাতা

আজ 24 এপ্রিল, সচিন রমেশ তেন্ডুলকরের 49তম জন্মদিন (Sachin Tendulkar's 49th Birthday) ৷ সচিনের জন্মদিন ঘিরে ভক্তদের উন্মাদনা থাকে চোখে পড়ার মতো ৷ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর জন্মদিন ঘিরে থাকে সাজো সাজো রব ৷ আর কলকাতা তার থেকে বাদ যায় কী করে ! সল্টলেকের দত্তাবাদে সচিন তেন্ডুলকরের জন্মদিন পালন করা হল (Sachin's Birthday celebrated in Kolkata)৷ শিবাঙ্গন মন্দিরে প্রাক্তন কাউন্সিলর নির্মল দত্তের উদ্যোগে সচিন তেন্ডুলকরের জন্মদিন পালন করা হয় ৷ সচিনের দীর্ঘায়ু কামনা করে তাঁর ছবির কোলাজ সামনে রেখে মৃত্য়ুঞ্জয় যজ্ঞের আয়োজন করা হয় ৷ তারপর এলাকার বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে কেকও কাটা হয় (Cake Cutting) ৷

9.Homage to Martyrs of Pulwama : শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে ঘুগনি বিক্রির জমানো টাকায় সাইকেলে পাড়ি পুলওয়ামায়

পুলওয়ামার শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাতে সাইকেল চালিয়ে কাশ্মীর পাড়ি ঘুগনি বিক্রেতার (Ghugni Seller Travelling to Kashmir to Paying Homage to Martyrs of Pulwama) ৷ দুর্গাপুরের শ্যামাপ্রসাদ শর্মা তাঁর ঘুগনি বিক্রির জমানো টাকায় এই যাত্রা করছেন ৷ পুলওয়ামায় 2019 সালের 14 ফেব্রুয়ারির ঘটনাস্থলে গিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করবেন তিনি ৷

10.Mimi Chakraborty at fair: মেলায় গিয়ে ছোটবেলায় ফিরলেন মিমি, সঙ্গী টিম মিনি

আগামী 6 মে মুক্তির পথে মৈনাক ভৌমিক পরিচালিত বাংলা ছবি 'মিনি'(team Mini at fair)। তার আগে কসবার রথতলায় মিনি মেলায় মেতে উঠলেন মিনি ও তিতলি, থুড়ি অয়ন্না চট্টোপাধ্যায় (Ayanna Chatterjee) এবং মিমি চক্রবর্তী (Mimi Chakraborty at fair)। সঙ্গী হলেন মৈনাকও (Mainak Bhowmik)। ফুচকা খাওয়া থেকে শুরু করে ড্রাগন রাইড, ক্যাটারপিলার রাইড সবকিছুই চুটিয়ে উপভোগ করে টিম 'মিনি'। বন্দুক দিয়ে বেলুনও ফাটান মিমি চক্রবর্তী । এক লহমায় ছোটবেলায় ফিরে গিয়ে বেজায় খুশি অভিনেত্রী-সাংসদ (Mimi Chakraborty team Mini go to a fair at Kasba )৷