1. Anubrata Mondal Skips CBI Summons : ‘আরও বেশি অসুস্থ’, ভোট পরবর্তী হিংসার তদন্তেও সিবিআই হাজিরা এড়ালেন অনুব্রত

হাসপাতাল থেকে ফিরে প্রথমে গরুপাচার কাণ্ড ৷ এ বার ভোট পরবর্তী হিংসার মামলাতেও সিবিআই দফতরে হাজিরা এড়ালেন অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal Skips CBI Summons Over Post Poll Violence) ৷ গতকালের থেকেও বেশি অসুস্থ তিনি ৷ এমনটাই জানিয়েছেন অনুব্রতর আইনজীবী ৷

2. Rana Kapoor on Priyanka Gandhi : প্রিয়াঙ্কার চাপে হুসেনের ছবি 2 কোটি টাকায় কেনেন, ইডির কাছে নালিশ ইয়েস ব্যাঙ্কের কর্তার

ইয়েস ব্যাঙ্কের প্রমোটার রানা কাপুরকে ছবি কিনতে জোর দেওয়া হয়েছিল ৷ 2 কোটি টাকা দিয়ে এম এফ হুসেনের ছবি কিনেছিলেন তিনি প্রিয়াঙ্কা গান্ধির কাছ থেকে ৷ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি-র কাছে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন রানা কাপুর (Rana Kapoor on Priyanka Gandhi ) ৷

3. Sukanta Majumdar on Anubrata : একবার গেলে সিবিআইকে ছেড়ে আসতেই চাইবেন না, অনুব্রতকে কটাক্ষ সুকান্তর

"আর কতদিন পালিয়ে বাঁচবেন ? অত ভয়ের কিছু নেই", বীরভূমের জেলা সভাপতি তাবড় তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে কটাক্ষ করে এমনটাই বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি মজুমদার ৷ সিবিআই হাজিরা এড়াতে অনুব্রত উডবার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন বলে দাবি বিজেপি রাজ্য সভাপতির ৷

4. Sachin Tendulkar : জন্মদিনে 'ক্রিকেট ঈশ্বর', ফিরে দেখা সচিনের ক্রিকেট যাত্রা

ভারতীয়দের কাছে ক্রিকেট ঈশ্বর মানে তিনি সচিন রমেশ তেন্ডুলকর ৷ আজ 24 এপ্রিল, সচিনের 49তম জন্মদিন ৷ এদেশের প্রতিটি ঘরে থাকা অনুরাগীদের কাছে আজকের দিনটা উৎসবের সমান ।

5. Ravi Kumar Dahiya : এশীয় কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে রবির উদয়, সোনা জেতার হ্যাটট্রিক

2020, 2021 সালের পর 2022 এশীয় কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনা জিতলেন রবি দাহিয়া । দাহিয়ার পাশাপাশি ফ্রিস্টাইল 65 কেজি বিভাগে রুপো জিতেছেন বজরং পুনিয়াও (Ravi kumar Dahiya wins Gold in Asian Championship) ।

6. Sachin's Birthday Celebration in Kolkata: কেক কেটে হল মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ ! সচিনের জন্মদিনে মাতল কলকাতা

আজ 24 এপ্রিল, সচিন রমেশ তেন্ডুলকরের 49তম জন্মদিন (Sachin Tendulkar's 49th Birthday) ৷ সচিনের জন্মদিন ঘিরে ভক্তদের উন্মাদনা থাকে চোখে পড়ার মতো ৷ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর জন্মদিন ঘিরে থাকে সাজো সাজো রব ৷ আর কলকাতা তার থেকে বাদ যায় কী করে ! সল্টলেকের দত্তাবাদে সচিন তেন্ডুলকরের জন্মদিন পালন করা হল (Sachin's Birthday celebrated in Kolkata)৷

7. Sundarbans River Erosion : সুন্দরবন বাঁচাতে বন বিভাগ ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে শুরু চারা রোপণ

বৃষ্টি আর ঘূর্ণিঝড় ৷ সারাবছর এই দুইয়ের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকেন সুন্দরবনের মানুষজন ৷ একটা পূর্বাভাসেই ছড়ায় আতঙ্ক৷ মাত্র কয়েক মিনিটে তছনছ হয়ে যায় বসত বাড়ি ৷ তাই এবার বর্ষার অনেক আগে থেকেই কোমর বাঁধছেন ওরা ৷ বন বিভাগ ও নিজেদের তাগিদে সংসারের সমস্ত কাজ সেরে গাছ লাগাচ্ছেন সুন্দরবনের মহিলারা (Sundarbans River Erosion) ৷

8. Girl Missing in Malda: মালদার কিশোরীকে অপহরণ ! বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তৃণমূলী পরিবারের

ব্যাংকে টাকা তুলতে গিয়ে অপহৃত কিশোরী ৷ মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে গত বুধবারের ঘটনায় এ বার রাজনৈতিক রং লাগল ৷ কিশোরীর পরিবারের অভিযোগ, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাকে অপহরণ করেছে (Allegation Against BJP Miscreants to Kidnap A Girl in Malda) ৷ যদিও, বিজেপি ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷

9. Anindya Sarkar on lobby system: বড় বড় প্রযোজনা সংস্থায় নিজস্ব লবি তৈরি হয়ে গিয়েছে: অনিন্দ্য সরকার

বড় বড় প্রযোজনা সংস্থায় নিজস্ব লবি তৈরি হয়ে গিয়েছে (Big production houses work with their own lobby)৷ বললেন তথাগত ভট্টাচার্যর 'আকরিক' ছবির (new Bengali film Akorik) অভিনেতা তথা পরিচালক অনিন্দ্য সরকার (Anindya Sarkar on lobby system)৷

10. Homage to Martyrs of Pulwama : শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে ঘুগনি বিক্রির জমানো টাকায় সাইকেলে পাড়ি পুলওয়ামায়

পুলওয়ামার শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাতে সাইকেল চালিয়ে কাশ্মীর পাড়ি ঘুগনি বিক্রেতার (Ghugni Seller Travelling to Kashmir to Paying Homage to Martyrs of Pulwama) ৷ দুর্গাপুরের শ্যামাপ্রসাদ শর্মা তাঁর ঘুগনি বিক্রির জমানো টাকায় এই যাত্রা করছেন ৷ পুলওয়ামায় 2019 সালের 14 ফেব্রুয়ারির ঘটনাস্থলে গিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করবেন তিনি ৷