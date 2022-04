1.Suspected Blast in Lalian : বিস্ফোরণ ? প্রধানমন্ত্রী সফরের আগে লালিয়ানে চাষের জমিতে ঝলসে উঠল আগুন

আজ উপত্যকায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ জম্মু ও কাশ্মীরজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে ৷ তারই মধ্যে চাষের জমিতে আগুনের ফুলকি ! তাহলে কি বিস্ফোরণ (Suspected Blast in Lalian) ?

2.Corona Update in India : দেশের দৈনিক সংক্রমণ ছাড়াল আড়াই হাজার, দিল্লিতে হাজারের বেশি

বদলেছে দেশের করোনা পরিস্থিতি ৷ রাজধানীতে তো বটেই এমনকি দেশেও করোনা সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে ৷ দিল্লিতে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, না হলে 500 টাকা জরিমানা দিতে হবে (Corona Update in India) ৷

3.Anubrata Mondal Skips CBI Summons : বাড়িতে অক্সিজেন সাপোর্টে অনুব্রত, আজও এড়াবেন সিবিআই হাজিরা ?

আজ সিজিও কমপ্লেক্সে ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় হাজিরা দিতে অনুব্রত মণ্ডলকে নোটিস পাঠিয়েছে সিবিআই ৷ সেই নোটিসও আজ অনুব্রত এড়িয়ে যাবেন বলেই মনে করা হচ্ছে (Anubrata Mondal Skip CBI Summons) ৷ কারণ, গতকাল নিজাম প্যালেসে তাঁর আইনজীবী জানিয়েছিলেন, ওই মামলায় হাইকোর্টের রায় তাঁদের পক্ষে ৷ তবে, হাজিরা দেবেন কি না, তা স্পষ্ট করেননি ৷ তবে, সিবিআই এর কাছে চার সপ্তাহের বেশি সময় চেয়েছেন অনুব্রত (Anubrata Mondal Asked for Time to Appear Before CBI) ৷

4.8 arrested in Haridevpur bomb recovery case: হরিদেবপুরে অটোয় বিস্ফোরক রাখার ঘটনায় গ্রেফতার 8

হরিদেবপুরে অটোয় বিস্ফোরক (bomb recovery in auto) রাখার ঘটনায় 8 জনকে গ্রেফতার করলেন কলকাতা পুলিশের প্রধান শাখার গোয়েন্দারা (8 arrested in Haridevpur bomb recovery case)৷

5.PM Modi in Jammu-Kashmir : 370 ধারা বিলোপের পর আজ প্রথম জম্মু-কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রী মোদি

জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখ, দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে উপত্যকা ৷ এই ঘটনার পর আজ পঞ্চায়েতি রাজ দিবসে প্রথম জম্মু ও কাশ্মীরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ 20 হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগের উদ্বোধন এবং ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন কর্মসূচি রয়েছে দিনভর (PM Modi in Jammu-Kashmir) ৷

6.West Bengal Weather Update : কলকাতায় কি তাপপ্রবাহের শঙ্কা ? পারদ চড়ল 38 ডিগ্রিতে

কলকাতায় তাপপ্রবাহের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হলেও দক্ষিণ পুড়ছে (West Bengal Weather Update) ৷

7.Dadagiri-Didi No 1 : দাদা-দিদির মঞ্চে জমজমাট রবিবাসরীয় পর্ব, কী চমক থাকছে আজ ?

রবিবার জমজমাট দিদি নম্বর ওয়ানের মঞ্চ ৷ থাকছেন 'মিনি' ছবির প্রযোজক থেকে গায়িকা, নায়িকা, চরিত্রাভিনেত্রী সকলেই ।

8.Naihati Snatching Incident : নৈহাটিতে ছিনতাইয়ের ঘটনায় ধৃত সাব ইন্সপেক্টর-সহ 2

ব্যবসায়ীর থেকে বলপূর্বক টাকা ছিনতাইয়ের (Naihati Snatching Incident) ঘটনায় গ্রেফতার সাব ইন্সপেক্টর-সহ 2 ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বেলঘরিয়ার কাছে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে ৷

9.RSS Headquarter in Bengal : বাংলার কেশব ভবন থেকেই উত্তর-পূর্ব ভারতের 7 রাজ্যের কাজে আরএসএস

উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্য়ে বাংলায় আরএসএস প্রধান সদর দফতর কেশব ভবন (RSS Headquarter in Bengal) ৷ বাংলা থেকেই 7 রাজ্যের কাজ শুরু করল নাগপুর ।

10.Mohammed Salim in Cooch Behar : রাজ্যে মদ খেয়ে মরলে ৫ লাখ, ঝড়ে মরলে ২ লাখ, কটাক্ষ সেলিমের

কোচবিহার 1 ব্লকের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সুটকাবাড়ি, মোয়ামারি এলাকা পরিদর্শন করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (Mohammed Salim in Cooch Behar) ।