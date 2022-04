মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের বাড়ির সামনে হনুমান চালিশা পড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের নির্দল সাংসদ নভনীত কউর রানা এবং তাঁর স্বামী বিধায়ক রবি রানা ৷ এই হুঁশিয়ারির পরেই গ্রেফতার করা হয় তাঁদের (Ravi Rana Navneet Rana arrested)।

2. GT vs KKR in IPL 2022: দ্রে রাস ধামাকা সত্ত্বেও টানা চতুর্থ হার, নামতে নামতে সাতে নাইটরা

বল হাতে শেষ ওভারে ম্যাজিক দেখানোর পর ব্যাট হাতে করেন মাত্র 25 বলে 48 রান (Andre Russell smashed 48 runs from just 25 balls) ৷

3. CBI at Anubrata's House : হাজিরা না দেওয়ায় অনুব্রতর বাড়িতে সিবিআই

শনিবার তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে গরুপাচার কাণ্ডে জেরা করার জন্য তলব করেছিল সিবিআই (CBI Summons Anubrata) ৷ তিনি হাজির হননি ৷

4. Kolkata to Ladakh on Foot : 100 দিনে কলকাতা থেকে হেঁটে লাদাখ পৌঁছনোর লক্ষ্যে পথচলা শুরু সিঙ্গুরের মিলনের

মিলন জানিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছে ছিল বাইকে চেপে লাদাখ যাওয়ার । কিন্তু আর্থিক কারণে তা সম্ভব হয়নি । তাই হেঁটেই পাড়ি দিয়েছেন তিনি (Kolkata to Ladakh on foot in 100 days)।

5. Police Accused of Sexual Harassment : নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ, ধৃত কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল

মানিকতলায় মূক ও বধির নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠল কলকাতা পুলিশের রিজার্ভ ফোর্সের কনস্টেবলের বিরুদ্ধে (Police Constable Accused of Sexual Harassment to Minor in Maniktala) ৷

6. Asansol School Closure : কি হবে ভবিষ্যত! বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন রেলের স্কুলের প্রিন্সিপাল

আসানসোলে ইস্টার্ন রেলওয়ে স্কুল বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এমন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে (century old asansol railway school closure) । কী হতে পারে আগামিদিনে তা নিয়ে রেলের ডুরান্ড ইন্সটিটিউটে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল শনিবার।

7. GT vs KKR in IPL 2022 : শেষবেলায় রাসেল-ম্যাজিক, তবু হার্দিকের ব্যাটে নাইটদের সামনে চ্যালেঞ্জিং টার্গেট

হার্দিক শেষ পর্যন্ত ক্রিজে থাকলে নিঃসন্দেহে নাইটদের ঘাড়ে আরও রানের বোঝা চাপত ৷ কিন্তু 18তম ওভারে 67 রানে ফিরে যান গুজরাত অধিনায়ক (Hardik Pandya scores 67 runs) ৷

8. Cattle Smuggling Case : গরুপাচার কাণ্ডে এবার ইডি’র হেফাজতে বিসিএফ কম্যান্ডান্ট সতীশ কুমার

গরুপাচার কাণ্ডে এ বার ইডি’র হেফাজতে বিসিএফ-এর কম্যান্ডান্ট সতীশ কুমার (ED Takes Custody of BSF Commandant Satish Kumar) ৷

9. Jitendra Slams Shatrughan : জাহাঙ্গিরপুরীতে উচ্ছেদ নিয়ে শত্রুঘ্ন-জীতেন্দ্রর টুইট যুদ্ধ

উত্তর-পশ্চিম দিল্লির উচ্ছেদ নিয়ে টুইটারে দুঃখ প্রকাশ করেছেন আসানসোলের সাংসদ শত্রঘ্ন সিনহা ৷ পাল্টা টুইটারে সাংসদকে আক্রমণ করলেন প্রাক্তন মেয়র (Jitendra Slams Shatrughan Sinha on Twitter) ৷

10. Govt Raps TV News Channels : সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বিতর্ক চলবে না, টিভি চ্যানেলগুলিকে নির্দেশ কেন্দ্রের

কেন্দ্রের তোপের মুখে বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলি ৷ সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বিতর্ক বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হল কেন্দ্রের তরফে (Govt Raps TV News Channels) ৷