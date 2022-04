বিডিওর অভিযোগে গ্রেফতার হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধান (Nandigram TMC Pradhan Arrested) ৷ তার পাল্টা রাতভর চলল প্রধানের অনুগামী বাইক বাহিনীর তাণ্ডব ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে ৷

2. Visva Bharati Student Death : ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় বিশ্বভারতীতে বিক্ষোভ, উপাচার্যকে নিরাপত্তার আশ্বাস রাজ্যপালের

বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে দেহ নিয়ে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ (Visva Bharati Student Death)৷ এই ঘটনায় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের কাছে নিরাপত্তা চান উপাচার্য ৷

3. Congress Panel over PK : কিশোরের প্রেজেন্টেশন নিয়ে সোনিয়ার কাছে রিপোর্ট পেশ, অপেক্ষা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের

2024-এর লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে জেতাতে ভোটকুশলী পিকে একের পর এক প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন দলকে ৷ তাঁর এই প্রেজেন্টেশন কেমন ? আজ সোনিয়ার কাছে কংগ্রেস নেতা-নেত্রীদের মতামত পৌঁছল (Congress Panel over PK) ৷

4. Lakhimpur Kheri School Incident : লখিমপুরে স্কুলের ছাদে পড়ুয়াদের বন্দি করে বদলি বাতিলে প্রশাসনকে চাপ 2 শিক্ষিকার

লখিমপুর খেরির একটি স্কুলের দুই শিক্ষিকা তাঁদের বদলির সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি ৷ প্রশাসনকে চাপে রেখে যে কোনও ভাবে এই বদলি আটকাতে কী করলেন তাঁরা ? স্কুলের ছাদে বন্দি করে রেখেছিলেন প্রায় 24 জন ছাত্রীকে (Lakhimpur Kheri School Incident ) ৷

5. UN Chief Putin-Zelenskyy Meet : আগামী সপ্তাহে মস্কোয় পুতিন ও ইউক্রেনে জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রধানের

24 ফেব্রুয়ারি থেকে চলছে ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান ৷ এতদিন সংঘর্ষ চলার পর এই প্রথম মস্কোয় প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং তারপর যুদ্ধদীর্ণ ইউক্রেনে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন স্বয়ং রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রধান আন্তোনিও গুতেরেস (UN Chief Putin-Zelenskyy Meet) ৷

6. Rishabh Pant docked Match Fee : জরিমানা 'সাহসী' পন্থের, এক ম্যাচ নির্বাসিত আমরে

রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগেও মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরে ৷ সংক্রমণের জেরে কোচ রিকি পন্টিংকে ছাড়াই মাঠে নেমেছিল দল ৷

7. Old Age Allowance : আত্মীয় পৌরসভার কর্মী, শান্তিপুরে অধ্যাপকের বাবা-মা পাচ্ছেন বার্ধক্য ভাতা

ছেলে সরকারি কলেজের অধ্যাপক, বাবার নামে আগেই চালু ছিল সরকারি প্রকল্পের বার্ধক্য ভাতা (Old Age Allowance )। 59 বছরেই মায়ের নামে চালু হল বার্ধক্য ভাতা। স্বচ্ছতা নিয়ে উঠল প্রশ্ন।

8. Covid alert in Beijing : স্কুল খুলতেই আক্রান্ত 10 পড়ুয়া, ফের করোনা সতর্কতা জারি বেজিংয়ে

খোদ করোনার আঁতুরঘর চিনে মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন 10 জন পড়ুয়া । এক সপ্তাহের জন্য ক্লাস স্থগিত করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ । দেশের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফের করোনা সতর্কতা জারি করেছে বেজিং (Beijing on alert after COVID-19 cases discovered in school) ।

9. Burnpur Tea Seller Story : বার্নপুর বাসস্ট্যান্ডের ‘চা কাকু’র ঠিকানা সাড়ে 6 ফুট বাই সাড়ে 3 ফুটের বাক্স

আসানসোলের বার্নপুর বাসস্ট্যান্ডের কাকার চায়ের দোকান ৷ তাঁর পরিচয়, গৌরীশংকর জয়সওয়াল ৷ তবে, সেটা নামেই দোকান ৷ মাত্র সাড়ে 6 ফুট বাই সাড়ে 3 তিন ফুটের একটি বাক্সই তাঁর দোকান ও থাকা-খাওয়ার জায়গা (Burnpur Tea Seller Gauri Shankar Jaiswal Lives in A Box) ৷

10. FM Nirmala Sitharaman : ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাতে ভারত-আমেরিকার সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে : সীতারমন

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ নিয়ে ভারত বন্ধু দেশের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলেনি ৷ এদিকে আমেরিকা আর রাশিয়ার সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটনে ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে কী বললেন নির্মলা সীতারমন (FM Nirmala Sitharaman) ?