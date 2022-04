1. FM Nirmala Sitharaman : ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাতে ভারত-আমেরিকার সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে : সীতারমন

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ নিয়ে ভারত বন্ধু দেশের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলেনি ৷ এদিকে আমেরিকা আর রাশিয়ার সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটনে ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে কী বললেন নির্মলা সীতারমন (FM Nirmala Sitharaman) ?

2. Rail blockade : শিয়ালদার দক্ষিণ শাখায় অবরোধের জেরে ব্যাহত ট্রেন চলাচল, ভোগান্তি যাত্রীদের

ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে রেল পুলিশ । বিক্ষোভকারীদের বোঝানোর চেষ্টা চলছে যে ঠিক কী কারণে ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (Local train service hit due to protest) ।

3. Fire Ritual Thoothedhara : দেবীর পুজোয় জীবন বাজি, আগুন নিয়ে খেলায় মাতলেন দুর্গাপরমেশ্বরীর ভক্তরা

কর্নাটকের কাটিলে অবস্থিত শ্রী দুর্গাপরমেশ্বরী মন্দির ৷ এখানে দেবী দুর্গার আরাধনায় ভক্তরা নিজেদের জীবন বাজি রাখেন ৷ কী ভাবে ?

4. West Bengal Weather Update: আজ দিনভর আকাশ আংশিক মেঘলা, সন্ধ্যায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা

আজ আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ সন্ধ্যায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভবনা ৷ গতকাল কালবৈশাখীর জেরে একাধিক জেলা মালদা, দুই দিনাজপুর, দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা ও বীরভূমে বৃষ্টি হলেও, শুষ্ক থেকেছে কলকাতা (West Bengal Weather Update) ৷

5. Corona Update in India : দিল্লির দৈনিক সংক্রমণ হাজারের গণ্ডি ছাড়াল, দেশে কমল মৃত্যু

দেশের করোনা সংক্রমণ ফের দুশ্চিন্তাজনক হয়ে উঠছে ৷ বিশেষত এখন করোনা শিরোনামে দিল্লি রাজ্য ৷ সেখানে করোনা সংক্রমণ 1হাজারের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে (Corona Update in India) ৷ মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করেছে দিল্লি সরকার ৷

6. Kolkata Metro Rail : এবার মেট্রোর প্ল্যাটফর্মের দেওয়ালেও পড়বে বিজ্ঞাপন

উপার্জন বাড়াতে এবার বিজ্ঞাপনের অভিনব পথ বাছল কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ (Advertisement on Walls of Metro Track in Kolkata) ৷ প্ল্যাটফর্মে রেললাইনের পাশের দেওয়ালগুলিতে বিজ্ঞাপন দেবে বেসরকারি সংস্থা ৷ এর জন্য একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷

7. TMC Coochbehar Core Committee : কোচবিহার তৃণমূল কোর কমিটি তালিকা প্রকাশ, নাম নেই রবীন্দ্রনাথ ঘোষের

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারপার্সন ৷ অথচ তিনি বাদ পড়লেন তৃণমূলের জেলা কোর কমিটি থেকে ৷ এতে দলের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে (TMC Coochbehar Core Committee) ৷

8. Visva Bharati Student Death : বিশ্বভারতীতে উপাচার্যের বাসভবনের গেটের তালা ভেঙে ছাত্রের দেহ নিয়ে বিক্ষোভ

বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে দেহ নিয়ে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ (Visva Bharati Student Death)৷

9. Jos Buttler in IPL : 'আরও কাছাকাছি', 'বিরাট' নজির থেকে মাত্র এক কদম দূরে বাটলার

2106 আইপিএলে স্বপ্নের মরশুম কাটিয়েছিলেন বিরাট কোহলি । 16 ইনিংসে বিরাটের মোট রান ছিল 973 । সেঞ্চুরির সংখ্যা ছিল 4টি । চলতি আইপিএলে মাত্র 7 ইনিংসেই 3টি সেঞ্চুরির মালিক হয়েছেন বাটলার । আরেকটি শতরান করলেই কোহলির রেকর্ড ছুয়ে ফেলবেন তিনি । রান সংখ্যায় পিছিয়ে থাকলেও বাটলারের এই ফর্ম চললে বিরাটের 973 রানের রেকর্ডও ভেঙে যেতে পারে (Jos Buttler becomes second batter to notch 3 IPL centuries in one season) ।

10. PK-Congress : আদর্শের সঙ্গে আপসে নারাজ একাংশ, তাতেই প্রশ্নের মুখে পিকে-র কংগ্রেসে যোগদানের সম্ভাবনা

যা আভাস তাতে প্রশান্ত কিশোরের বিভিন্ন প্রেজেন্টেশনে বেজায় খুশি কংগ্রেস তাঁকে নিঃশর্তেই দলের গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়ার পরিকল্পনা সাজিয়ে ফেলেছে ৷ তবে এক্ষেত্রে কাঁটার মত খচখচ করে বিঁধছে দলের আদর্শ (Congress ready to induct PK but ideology factor a concern) ৷