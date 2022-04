1.BJP Inner Conflict : বঙ্গ বিজেপির কোন্দল থামাতে কড়াবার্তা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের, দিলীপকে দিল্লিতে তলব

আসানসোল ও বালিগঞ্জের উপ-নির্বাচনে (Asansol-Ballygunge Bye Election 2022) ফল খারাপ হওয়ার পর থেকে বিজেপির অন্দরের কোন্দল (BJPs Inner Conflict) বারবার প্রকাশ্যে চলে আসছে ৷ সেটা বন্ধ করতে এবার কড়াবার্তা দিল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব (BJP Central Leadership wants to stop Bengal unit Inner Conflict Immediately) ৷

2.Karnataka Hijab Row Continues : ফের উত্তাল কর্নাটক, হিজাবে প্রবেশের অনুমতি না-মেলায় পরীক্ষা বয়কট দুই ছাত্রীর

গত মাসে ঐতিহাসিক রায়দানের পরও হিজাব পরে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা বসার অনুমতি চেয়ে সম্প্রতি কর্নাটক হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল 6 ছাত্রী (Six students from Udupi approached the Karnataka HC seeking permission to enter examination hall wearing hijab) ৷ কিন্তু রাজ্য সরকার তাদের সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে ৷

3.Panta Bhat in Purulia Dhaba : তীব্র দাবদাহে স্বস্তির পরশ, ধাবাতেও মিলছে পান্তা-কাঁচালঙ্কা

এবার ধাবাতেও মিলবে জলঢালা বাসি ভাত বা পান্তা ভাত ৷ পুরুলিয়ার এক হোটেলে মাত্র 60 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে এক প্লেট পান্তা ভাত ৷ সঙ্গে টক দই, আলু চোখা, পাতি লেবু, মুসুর ডালের বড়া, স্যালাড, ধনে পাতা কুচি, কাঁচা মরিচ, কাঁচা পেঁয়াজ, সরিষার তেল । দাম 60 টাকা (Summer Cool Food Panta Bhat)।

4.TMC Representatives at Jahangirpuri : জাহাঙ্গিরপুরীতে ঢুকতে তৃণমূলের প্রতিনিধিদলকে পুলিশি বাধা

জাহাঙ্গিরপুরীতে অভিজ্ঞতা সুখের হল না তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের ৷ হিংসা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে এদিন পুলিশি বাধার মুখে পড়লেন কাকলি ঘোষদস্তিদার, শতাব্দী রায়, অর্পিতা ঘোষ, অপরূপা পোদ্দার এবং সাজদা বেগমরা (Police stopped TMC representatives from entering violence area at Jahangirpuri) ৷

5.OASIS Scholarship Scam : ভুয়ো অ্যাকাউন্ট তৈরি করে স্কলারশিপ কাণ্ডে এবার নাম জড়াল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের

ফের স্কলারশিপ কাণ্ড রায়গঞ্জে (OASIS Scholarship Scam) ৷ এবার অভিযোগের তির রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ৷ ভুয়ো অ্যাকাউন্ট তৈরি করে টাকা লোপাট করা হচ্ছে বলে জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ জানালেন করণদিঘির এক বাসিন্দা ৷

6.Mamata may meet Modi: শুক্রে দিল্লি যাচ্ছেন মমতা, মোদির মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা

আগামী শুক্রবার দিল্লি যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata may meet Modi) ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর (Mamata visits Delhi) ৷

7.Dilapidated Road : 34 বছরেও হয়নি রাস্তা, এবার ভোট বয়কটের হুমকি গ্রামবাসীদের

দীর্ঘদিন ধরে ভুগতে হচ্ছে বেহাল রাস্তার সমস্যায় ৷ তার প্রতিবাদ জানিয়েই বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা ৷ রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে অবরোধ (Malda villagers block road over dilapidated road) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মালদার চাঁচলে ৷

8.IPL 2022 : এবার আইসোলেশনে পন্টিং, কোচকে ছাড়াই আজ মাঠে নামছে দিল্লি ক্যাপিটালস

পরিবারের এক সদস্য কোভিড আক্রান্ত হওয়ায় পাঁচদিন আইসোলেশনে থাকতে হবে দিল্লি কোচ রিকি পন্টিংকে (Ricky Ponying isolated after one of his family member tests positive for COVID-19) ৷

9.Boris Johnson in India : 'নিজেকে সচিন-অমিতাভ মনে হচ্ছে', ভারতের আতিথেয়তায় মুগ্ধ বরিস জনসন

ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এদিন 'খাস দোস্ত' সম্বোধন করেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ৷ মোদিকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি জানান, ভারতের আতিথেয়তায় যারপরনাই মুগ্ধ তিনি (Boris Johnson thanks Narendra Modi for his grand reception in Gujrat) ৷

10.CID on Visva Bharati Student Death : অপেক্ষা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের, বিশ্বভারতীর ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে সিআইডি

বিশ্বভারতীতে হস্টেল থেকে ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় আত্মহত্যার তত্ত্ব খাড়া হলেও, মৃত ছাত্রের পরিবারের দাবি তাঁদের ছেলেকে খুন করা হয়েছে ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করতে চলেছে সিআইডি (CID on Visva Bharati Student Death) ৷