1.Cal HC Orders on Crime against Woman : ফের দময়ন্তী সেনের তত্ত্বাবধানে নারী নির্যাতনের তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

দক্ষিণ 24 পরগনার নামখানায় নারী নির্যাতনের (Crime against Woman) অভিযোগ উঠেছে ৷ পুলিশ ওই ঘটনার তদন্তে গাফিলতি করছে বলে অভিযোগ ৷ তাই সিবিআই তদন্ত চেয়ে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ৷ শুক্রবার সেই ঘটনার তদন্তের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আইপিএস দময়ন্তী সেনকে দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত (Cal HC Appoints Damayanti Sen to Lead another Case of Crime against Woman in Bengal) ৷

2. Sonarpur Firing : সোনারপুরে ভরসন্ধ্যায় গুলি, গ্রেফতার 5

ফের চলল গুলি ৷ এবার সোনারপুরে (Firing at Sonarpur) ৷ সামনে এসেছে সিসিটিভি ফুটেজ ৷ ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে 5 জনকে ৷

3.TMC fact finding team visiting Delhi: কাকলির নেতৃত্বে দিল্লির জাহাঙ্গিরপুরীতে তৃণমূলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি

কাকলি ঘোষ দস্তিদারের (Kakoli Ghosh Dastidar) নেতৃত্বে দিল্লির জাহাঙ্গিরপুরী (Jahangirpuri violence) গেল তৃণমূলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি ৷ সেই দলে রয়েছেন পাঁচজন মহিলা (TMC fact finding team visiting Delhi)৷

4.Bullet fired at Delhi's Rohini court: ফের গুলি চলল দিল্লির রোহিণী আদালতে

দিল্লির রোহিণী আদালত চত্বরে (Bullet fired at Delhi's Rohini court) ফের গুলি চলল ৷ তবে কোনও হতাহতের খবর নেই (Delhi's Rohini court news)৷

5.Jammu and Kashmir Encounter : প্রধানমন্ত্রী সফরের আগে জঙ্গি হানায় উতপ্ত উপত্যকা

প্রধানমন্ত্রী মোদি উপত্যকায় আসবেন 24 এপ্রিল ৷ কড় নিরাপত্তা জম্মু ও কাশ্মীরে ৷ এর মধ্যেই বারামুল্লায় নিরাপত্তাবাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে রাতভর এনকাউন্টার এবং সুনজওয়ানে সিআইএসএফের বাসকে নিশানা করল জঙ্গিরা (Jammu and Kashmir Encounter) ৷

6.Soil Smuggling in Harishchandrapur : জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের মদতে মাটি চুরির অভিযোগ, ভাঙনের আশঙ্কা হরিশচন্দ্রপুরে

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশ, প্রশাসনকে জানিয়েও সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি (allegation of soil smuggling in Harishchandrapur) ৷ বর্ষায় নদী ভাঙনের আশঙ্কা করছেন হরিশচন্দ্রপুরবাসী ৷

7.UK PM Boris Johnson in New Delhi : নয়াদিল্লিতে মোদি-জনসন সাক্ষাৎ, ভারতের আতিথেয়তায় উচ্ছ্বসিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

বৃহস্পতিবার রাতে গুজরাত থেকে নয়াদিল্লিতে এসেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ৷ আজ সকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে রাষ্ট্রপতি ভবনে হাজির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বরিস জনসনকে স্বাগত জানান তিনি ৷ রাষ্ট্রপতি ভবনে বরিস জনসনকে অভর্থ্যনা জানানো হয় ৷ এরপর বরিস জনসন রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধির সমাধিস্থলে গিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন (PM Modi receives UK PM Boris Johnson at Rashtrapati Bhavan) ৷

8.Visva Bharati Student Death : ছাত্রমৃত্যুর জেরে রাতভর বাসভবনে ঘেরাও বিশ্বভারতীর উপাচার্য

ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় উত্তাল বিশ্বভারতী (Agitation at Visva Bharati University) ৷ মৃত ছাত্রের পরিবার উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল ৷ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁরা অসহযোগিতার অভিযোগ এনেছেন ৷

9.Modi-Johnson Meeting : আজ বৈঠকে মোদি-জনসন, উঠতে পারে ইউক্রেন প্রসঙ্গ

দু'দিনের ভারত সফরে বৃহস্পতিবারই এদেশে এসে পৌঁছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন (Boris Johnson is in to days visit to India) ৷ গিয়েছেন গুজরাতের সবরমতী আশ্রমেও ৷

10.Cognitive Decline And Heart Disease Risk : জ্ঞানীয় প্রতিবন্ধকতা বাড়িয়ে দেয় হৃদরোগ এবং মৃত্যুর ঝুঁকিও : গবেষণা

যেসব মানুষ জ্ঞানীয় প্রতিবন্ধকতার শিকার নন তাঁদের তুলনায় যাঁরা এই রোগের শিকার, তাঁদের আলঝাইমার, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক বা মৃত্যুর ঝুঁকি অনেকটা বেশি । এমনটাই বলছে সাম্প্রতিক গবেষণা (cognitive decline can be at higher heart disease risk) ৷