দিল্লির রোহিণী আদালত চত্বরে (Bullet fired at Delhi's Rohini court) ফের গুলি চলল ৷ তবে কোনও হতাহতের খবর নেই (Delhi's Rohini court news)৷

2. Modi-Johnson Meeting : আজ বৈঠকে মোদি-জনসন, উঠতে পারে ইউক্রেন প্রসঙ্গ

দু'দিনের ভারত সফরে বৃহস্পতিবারই এদেশে এসে পৌঁছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন (Boris Johnson is in to days visit to India) ৷ গিয়েছেন গুজরাতের সবরমতী আশ্রমেও ৷

3. Jammu and Kashmir Encounter : প্রধানমন্ত্রী সফরের আগে জঙ্গি হানায় উতপ্ত উপত্যকা

প্রধানমন্ত্রী মোদি উপত্যকায় আসবেন 24 এপ্রিল ৷ কড় নিরাপত্তা জম্মু ও কাশ্মীরে ৷ এর মধ্যেই বারামুল্লায় নিরাপত্তাবাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে রাতভর এনকাউন্টার এবং সুনজওয়ানে সিআইএসএফের বাসকে নিশানা করল জঙ্গিরা (Jammu and Kashmir Encounter) ৷

4. Sealdah Metro Station : যাত্রী পরিষেবার জন্য প্রস্তুত শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশন, পরিদর্শনে কলকাতা মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার

এবার শুরু হতে চলেছে শিয়ালদহ মেট্রো পরিষেবা (Sealdah Metro Station) ৷ কলকাতা মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার অরুণ অরোরা স্টেশনটি পরিদর্শন করেন ৷

5. PK Plan 2.0 For Congress : 2024 লোকসভা নির্বাচনে পুরনো কংগ্রেসে নতুন আত্মা, ঢেলে সাজাতে পিকে'র পরিকল্পনা

কংগ্রেসের গা থেকে পরিবারতন্ত্রের তকমা ঘোঁচাতে হবে ৷ একেবারে নিচু তলায় দেশজুড়ে 1 কোটি কর্মী থাকবে দেশের প্রাচীন ঐতিবহ্যবাহী দলটির ৷ 2024-এ কংগ্রেসের ভারত জয়ে পিকে-র ঝুলিতে নয়া প্ল্যান (PK Plan 2.0 For Congress) ৷

6. Corona Update in India : করোনা সংক্রমণ আড়াই হাজার ছুঁইছুঁই, মৃত 54

দেশে গতকালের রিপোর্টে করোনা সংক্রমণ 2 হাজার পেরিয়েছিল ৷ আজ প্রকাশিত রিপোর্টেও আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার ৷ দিল্লির করোনা পরিস্থিতিও একই রকম দুশ্চিন্তার (Corona Update in India) ৷

7. Dilip Ghosh on BGBS 2022 : মাত্র 10 হাজার কোটির বিনিয়োগের প্রস্তাব আদানিদের ! 'ব্যর্থ' মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ দিলীপের

আগামী 10 বছরে 10 হাজার কোটির বিনিয়োগের প্রস্তাব পেশ করেছে আদানি গোষ্ঠী ৷ যা খুবই কম বলে দাবি করেছেন দিলীপ ঘোষ ৷ মুখ্যমন্ত্রী বিনিয়োগ টানার ক্ষেত্রে ব্যর্থ বলে নিশানা করলেন দিলীপ (CM Failed to Bring Investment for Industry in West Bengal Says Dilip Ghosh) ৷

8. Santosh Trophy : সন্তোষ ট্রফিতে অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াইয়ে আজ বাংলার সামনে মেঘালয়

সন্তোষ ট্রফিতে (Santosh Trophy) আশা বাঁচিয়ে রাখতে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে শুক্রবার মাঠে নামছে বাংলা (Bengal Eyeing for Win Against Meghalaya to Alive Their Hope in Santosh Trophy) ৷

9. IPL 2022 : মাহির ব্যাটে নজির গড়ল চেন্নাই, লজ্জার রেকর্ড মুম্বইয়ের

আইপিএল’র (IPL 2022) শুরু থেকে পরপর 7 ম্যাচ হারা দল হিসেবে রেকর্ড করল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (Mumbai Indians Becomes First Team in IPL History to Start Season With 7 Losses) ৷

10. Techie's body recovered: দমদমে তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, প্রেমে প্রত্যাখ্যানে আত্মহত্যা ?

দমদম দাগা কলোনিতে 29 বছরের এক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল (Techie's body recovered)৷ প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন বলে অনুমান করছে পুলিশ ৷