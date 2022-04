1. Modi-Johnson Meeting : আজ বৈঠকে মোদি-জনসন, উঠতে পারে ইউক্রেন প্রসঙ্গ

দু'দিনের ভারত সফরে বৃহস্পতিবারই এদেশে এসে পৌঁছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন (Boris Johnson is in to days visit to India) ৷ গিয়েছেন গুজরাতের সবরমতী আশ্রমেও ৷

2. Jammu and Kashmir Encounter : প্রধানমন্ত্রী সফরের আগে জঙ্গি হানায় উতপ্ত উপত্যকা

প্রধানমন্ত্রী মোদি উপত্যকায় আসবেন 24 এপ্রিল ৷ কড় নিরাপত্তা জম্মু ও কাশ্মীরে ৷ এর মধ্যেই বারামুল্লায় নিরাপত্তাবাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে রাতভর এনকাউন্টার এবং সুনজওয়ানে সিআইএসএফের বাসকে নিশানা করল জঙ্গিরা (Jammu and Kashmir Encounter) ৷

3. PK Plan 2.0 For Congress : 2024 লোকসভা নির্বাচনে পুরনো কংগ্রেসে নতুন আত্মা, ঢেলে সাজাতে পিকে'র পরিকল্পনা

কংগ্রেসের গা থেকে পরিবারতন্ত্রের তকমা ঘোঁচাতে হবে ৷ একেবারে নিচু তলায় দেশজুড়ে 1 কোটি কর্মী থাকবে দেশের প্রাচীন ঐতিবহ্যবাহী দলটির ৷ 2024-এ কংগ্রেসের ভারত জয়ে পিকে-র ঝুলিতে নয়া প্ল্যান (PK Plan 2.0 For Congress) ৷

4. Gaighata Minor Gang Rape : গাইঘাটায় নাবালিকা গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপি নেত্রী-সহ চার

নাবালিকা প্রতিবেশীর বাড়িতে খেলতে গিয়েছিল ৷ সেখানেই সুযোগ বুঝে 4 জন মিলে তাকে ধর্ষণ করে ৷ মেয়েটির চিৎকার শুনেও বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ি মালকিন ও তার ছেলে ভেতরে আসেননি বলে অভিযোগ ৷ বাড়ির মালকিন পূর্ণিমা সরকার এলাকায় বিজেপি নেত্রী হিসেবে পরিচিত (Gaighata Minor Gang Rape) ৷

5. IPL 2022 : মাহির ব্যাটে নজির গড়ল চেন্নাই, লজ্জার রেকর্ড মুম্বইয়ের

আইপিএল’র (IPL 2022) শুরু থেকে পরপর 7 ম্যাচ হারা দল হিসেবে রেকর্ড করল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (Mumbai Indians Becomes First Team in IPL History to Start Season With 7 Losses) ৷ সেই সঙ্গে শেষ চারের লড়াই থেকে কার্যত ছিটকে গেলেন রোহিত শর্মারা ৷ অন্যদিকে, শেষ ওভারে রান তাড়া করে সর্বাধিক ম্যাচ জেতার রেকর্ড করল চেন্নাই সুপার কিংস CSK Record Most Number of Last Ball Wins in Run Chase) ৷

6. Techie's body recovered: দমদমে তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, প্রেমে প্রত্যাখ্যানে আত্মহত্যা ?

দমদম দাগা কলোনিতে 29 বছরের এক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল (Techie's body recovered)৷ প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন বলে অনুমান করছে পুলিশ ৷

7. Hridpindo Official Teaser: টিজারে বাজিমাৎ অর্পিতা-সাহেবের, 13 মে আসছে হৃদপিণ্ড

13 মে মুক্তি পাচ্ছে শিলাদিত্য মৌলিকের হৃদপিণ্ড (Hridpindo Official Teaser)৷ রয়েছেন অর্পিতা চট্টোপাধ্যায় (Arpita Chatterjee in Hridpindo) ও সাহেব চট্টোপাধ্যায় ৷

8. Suvendu's letter to Modi: বাংলার আমলাদের বিরুদ্ধে নালিশ করে মোদিকে চিঠি শুভেন্দুর

বাংলার আমলাদের বিরুদ্ধে নালিশ (complaint against the bureaucrats of Bengal) জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari's letter to PM Modi)।

9. MI vs CSK in IPL 2022 : ধোনি ধামাকায় টানা সাত ম্যাচে হারের রেকর্ড পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের

এদিন 13 বলে 28 রান করে অপরাজিত থাকেন মহেন্দ্র সিং ধোনি ৷ শেষ ওভারে তাঁর ব্যাটে ভর করেই মুম্বইকে হারায় চেন্নাই সুপার কিংস (CSK beats MI) ৷

10. Illegally Built Bridge Brake : জমি মাফিয়াদের নদীর চড় দখল করে অবৈধভাবে তৈরি সেতু ভাঙ্গল প্রশাসন

শিলিগুড়িতে নদীর চড় বিক্রি করার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার না থাকার অজুহাত দিয়ে সেতু তৈরি করে সরকারি জমি বিক্রির পরিকল্পনা করেছিল জমি মাফিয়ারা। আর বিষয়টি নজরে আসতেই বৃহস্পতিবার সেই অবৈধ সেতু ভেঙ্গে দিল প্রশাসন (Illegally Built Bridge Brake in Siliguri)।