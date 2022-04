1. Gaighata Minor Gang Rape : গাইঘাটায় নাবালিকা গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপি নেত্রী-সহ চার

নাবালিকা প্রতিবেশীর বাড়িতে খেলতে গিয়েছিল ৷ সেখানেই সুযোগ বুঝে 4 জন মিলে তাকে ধর্ষণ করে ৷ মেয়েটির চিৎকার শুনেও বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ি মালকিন ও তার ছেলে ভেতরে আসেননি বলে অভিযোগ ৷ বাড়ির মালকিন পূর্ণিমা সরকার এলাকায় বিজেপি নেত্রী হিসেবে পরিচিত (Gaighata Minor Gang Rape) ৷

2. West Bengal Weather Update : আপাতত স্বস্তি নেই, ভ্যাপসা গরমই অনুভূত হবে নগরবাসীর

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হলেও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির নাম মাত্র নেই ৷ নতুন বছরের শুরুতেই গরমে নাজেহাল বঙ্গবাসী (West Bengal Weather Update)৷

3. Hanskhali Gang Rape : নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্যের, প্রয়োজনে নতুন পরিচয় হাঁসখালি কাণ্ডের সাক্ষীদের

সুপ্রিম কোর্টের 2018 সালের সাক্ষীর নিরাপত্তা স্কিম দ্রুত কার্যকর করতে হবে । যত দ্রুত সম্ভব যুবতীর মা, বাবা ও ভাইয়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে । পরিবারের সদস্যদের মানসিক সুস্থতার এবং কাউন্সেলিং করানোর দায়িত্বও রাজ্যকেই নিতে হবে । প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ডিভিশন বেঞ্চ এদিন এই নির্দেশ দিয়েছে (Cal HC orders State to provide Security for the witnesses of Hanskhali Gang Rape) ।

4. Mamata Banerjee Attends Iftar Party : ইফতারে মমতা, বাবুলকে জেতানোয় বালিগঞ্জবাসীকে দিলেন ধন্যবাদ

বৃহস্পতিবার কলকাতা পৌরনিগম আয়োজিত পার্ক সার্কাসের ইফতার অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Attends Iftar Party) ৷

5. Scholarship Fraud : ছাত্র-ছাত্রীদের ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বানিয়ে স্কলারশিপের কোটি কোটি টাকা লোপাট

জেলার বিভিন্ন কলেজের পড়ুয়ার ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বানিয়ে রাজ্য সরকারের দেওয়া কোটি কোটি টাকা লোপাট করছে একটি চক্র । বিডিও-র কাছে এই বিষয়ে জানতে চাইলে কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি । তবে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি (Scholarship Fraud in Uttar Dinajpur) ।

6. Vice Chancellor of Alia University: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া উপাচার্যকে ঘিরে বিক্ষোভ

ফের আলিয়া বিশ্ববিদ্যাবলয়ের উপাচার্য ঘেরাও ৷ বৃহস্পতিবার দীর্ঘক্ষণ পড়ুয়ারা ঘেরাও করে রাখেন নয়া উপাচার্য আবু তাহের কামরুদ্দিনকে ৷ হস্টেলের পানীয় জলের সমস্যা-সহ একাধিক দাবিতে পড়ুয়ারা এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ঘেরাও করে (Vice Chancellor of Alia University)৷

7. Tree cutting of Malda : 300টি গাছ কেটে 150টি চারা রোপণ, এ যেন জুতো মেরে গরু দান

ফার্ম বড় করতে কাটা শুরু হয় বড় বড় গাছ (Tree cutting of Malda)। বিষয়টি নজরে আসতেই প্রতিবাদে নামে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ-সহ অন্যান্য পরিবেশপ্রেমীরা। সেই খবর প্রকাশিত হয় ইটিভি ভারতেও। এদিন ওই জায়গায় 150টি চারা রোপণ করলেন প্রাণী সম্পদ দফতরের আধিকারিকরা ৷

8. Sukanta criticises state govt : আদানিকে পাত পেড়ে খাওয়াচ্ছেন মুখ্য়মন্ত্রী, কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদারের

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আদানিকে তোষামদ করা নিয়ে মুখ্য়মন্ত্রীকে কটাক্ষ বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের (sukanta criticised cm) । বললেন এই সম্মেলন ব্যর্থ ৷

9. Agitation in Deucha : ‘‘দরকার হলে লড়ব, জন্মভিটে ছাড়ব না’’, দেউচায় ঘর ছাড়তে নারাজ আদিবাসীরা

গত কয়েকদিন ধরেই ‘জীবন-জীবিকা ও প্রকৃতি বাঁচাও’ নামের ধর্না মঞ্চ করে করে কয়লা শিল্পের বিরোধীতা করছেন দেউচার বাসিন্দারা ৷

10. Asansol School Closure : বাজল ছুটির ঘণ্টা, ঝাঁপ বন্ধ হচ্ছে শিল্পশহরের প্রথম বাংলা স্কুলের ; মনখারাপ আসানসোলবাসীর

রেল হেরিটেজে জায়গা করে নেওয়া 140 বছরের পুরনো আসানসোল শিল্পাঞ্চলের প্রথম বাংলা বিদ্যালয় এখন বন্ধের মুখে (Century old asansol railway school likely to be close soon) ৷ স্কুলের নাম ইস্টার্ন রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ৷ শুধু এই স্কুল নয়, আসানসোল রেল ডিভিশনে যতগুলি স্কুল আছে সবকটির ঝাঁপ বন্ধ হতে চলেছে !