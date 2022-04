1.Mamata at BGBS 2022 : সুরক্ষিত বাংলায় নিশ্চিন্তে বিনিয়োগের জন্য শিল্পপতিদের আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

গতকাল, বুধবার নিউটাউনের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন (Bengal Global Business Summit 2022) শুরু হয় ৷ বৃহস্পতিবার তা শেষ হল ৷ শেষদিনের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) শিল্পপতিদের আহ্বান করলেন সুরক্ষিত বাংলায় নিশ্চিন্তে বিনিয়োগের জন্য (Mamata urges industrialists to invest in stable and safe Bengal) ৷

2.Allegation of Gang Rape in Malda : কালিয়াচকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুুয়াকে গণধর্ষণের অভিযোগ, ধৃত 2

মালদার কালিয়াচকে নাবালিকাকে গণধর্ষণের এই ঘটনায় মোট চার জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ (Allegation of Gang Rape in Kaliachak ) ৷ ইতিমধ্যেই সেলিম শেখ ও সুজন রবিদাস নামে দুই অভিষুক্ত গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

3.Justice Abhijit Gangopadhyay: বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমর্থনে বাবুঘাটে জমায়েত

রাজ্যে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় ব্যতিক্রমী ভূমিকার জন্য ইতিমধ্যে খ্যাতি পেয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ আদালত চত্বরে চাকরিপ্রার্থীরা বিচার চাইতে তাঁর খোঁজ করছেন ৷ এমনকি কোনও রাজনৈতিক নেতা না-হলেও বিচারপতির পক্ষে একটি দলও তৈরি হয়েছে (Justice Abhijit Gangopadhyay) ৷

4.Dilip attacks Sukanta over BJP conflict: সুকান্তর অভিজ্ঞতা কম, দল থেকে যোগ্যদের বাদ দিলে চলবে না: দিলীপ

সুকান্ত মজুমদারের অভিজ্ঞতা কম ৷ দল থেকে যোগ্য লোকেদের বাদ দিলে চলবে না (Dilip attacks Sukanta over BJP conflict)৷ বিজেপিতে আদি ও নব্য দ্বন্দ্ব আরও উস্কে দিয়ে এই বার্তাই দিলেন দিলীপ ঘোষ (Bengal BJP conflict)৷

5.Visva Bharati Student Died By Suicide : বিশ্বভারতীর হস্টেলে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রের আত্মহত্যা

বিশ্বভারতীর ছাত্রাবাসে বৃহস্পতিবার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল পাঠভবনের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রের (Visva Bharati Student Died By Suicide) ৷ তড়িঘড়ি তাকে বিশ্বভারতীর নিজস্ব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী।

6.Boris Johnson visits Sabarmati : সবরমতী আশ্রমে চরকায় হাত লাগালেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

আমেদাবাদে নেমে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গেলেন ঐতিহ্যবাহী সবরমতী আশ্রমে ৷ মহাত্মা গান্ধির আশ্রমে মহিলাদের চরকায় সুতো কাটতে দেখে তিনিও বসে পড়লেন ৷ খুব আগ্রহভরে শিখে নিলেন কীভাবে চরকা চালাতে হয় (UK PM Boris Johnson visits Sabarmati Ashram in Ahmedabad Gujarat) ৷ আশ্রম কর্তৃপক্ষ তাঁকে দু'টি বই এবং একটি প্রতীকী চরকা উপহার দেন ৷ একটি বই মহাত্মা গান্ধির লেখা 'গাইড টু লন্ডন', যা কখনও প্রকাশিত হয়নি ৷ আরেকটি গান্ধির শিষ্যা ম্যাডেলিন স্লেড বা মীরাবেন-এর আত্মজীবনী 'দ্য স্পিরিট'স পিলগ্রিমেজ' ৷ যাওয়ার সময় আশ্রমের খাতায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিখলেন, "এক অসাধারণ মানুষের এই আশ্রমে আসতে পেরেছি, এটা আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য ৷ বিশ্বটাকে বদলাতে তিনি কীভাবে সত্য এবং অহিংসার খুব সাধারণ নীতিগুলি তুলে ধরেছিলেন, তা বুঝতে পারছি ৷" ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ৷

7.Asansol Railway School Closure Notice: আসানসোলে রেলের স্কুল বন্ধের নোটিশ, পথ অবরোধ অভিভাবকদের

আসানসোলে শতাব্দী প্রাচীন স্কুল বন্ধের নোটিশ ঘিরে চাঞ্চল্য (Protest over notice to close the century-old Railway school in Asansol) ছড়াল ৷ স্কুলের সামনেই রাস্তায় বসে পথ অবরোধ করেন অভিভাবকরা ৷

8.Chanchal College Building : দেড়শো বছরের পুরনো ভগ্নপ্রায় রাজবাড়িতে চলছে ক্লাস, শোচনীয় অবস্থা চাঁচল কলেজের

বর্তমানে এই কলেজ ভবনের যা ভগ্নদশা (poor condition of Chanchal College building) তাতে কলেজে এসে ক্লাস করতেই ভয় পাচ্ছেন পড়ুয়ারা ৷ দ্রুত কলেজ ভবন সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা ৷

9.UK-India Business Investment : ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের 100 কোটি পাউন্ডের ব্যবসা, আশাবাদী জনসন

আজ ভোরে আমেদাবাদে পৌঁচ্ছেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ৷ ভারতে এসেই টুইট করে তিনি জানিয়েছেন, ব্রিটেন-ভারত সহযোগী সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হোক ৷ দু'দেশের মধ্যে 100 কোটি পাউন্ডেরও বেশি অর্থের ব্যবসায়িক আদান-প্রদানের কথাও (UK-India Business Investment) ৷

10.Fake logo of KP used in Kasba abduction: পুলিশের লোগো লাগানো গাড়ি নিয়ে কসবায় অপহরণ, কড়া নির্দেশিকা নগরপালের

পুলিশের নকল লোগো লাগানো গাড়ি (car with fake logo of Kolkata police) নিয়েই কসবায় ব্যবসায়ীকে অপহরণ করা হয়েছিল (Fake logo of KP used in Kasba abduction)৷ এই ঘটনা জানার পরই কড়া নির্দেশিকা জারি করলেন নগরপাল বিনীত গোয়েল (Kasba businessman abduction)৷