1. Allegation of Gang Rape in Malda : কালিয়াচকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুুয়াকে গণধর্ষণের অভিযোগ, ধৃত 2

মালদার কালিয়াচকে নাবালিকাকে গণধর্ষণের এই ঘটনায় মোট চার জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ (Allegation of Gang Rape in Kaliachak ) ৷

2. Boris Johnson visits Sabarmati : সবরমতী আশ্রমে চরকায় হাত লাগালেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

আমেদাবাদে নেমে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গেলেন ঐতিহ্যবাহী সবরমতী আশ্রমে ৷ মহাত্মা গান্ধির আশ্রমে মহিলাদের চরকায় সুতো কাটতে দেখে তিনিও বসে পড়লেন ৷

3. Fake logo of KP used in Kasba abduction: পুলিশের লোগো লাগানো গাড়ি নিয়ে কসবায় অপহরণ, কড়া নির্দেশিকা নগরপালের

পুলিশের নকল লোগো লাগানো গাড়ি (car with fake logo of Kolkata police) নিয়েই কসবায় ব্যবসায়ীকে অপহরণ করা হয়েছিল (Fake logo of KP used in Kasba abduction)৷

4. Shatrughan Sinha to live in Asansol: আসানসোলে থাকার জন্যই এসেছি, ঘর খোঁজা হচ্ছে: শত্রুঘ্ন সিনহা

আসানসোলে থাকার জন্যই এসেছি, ঘর খোঁজা হচ্ছে ৷ জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের (TMC MP Shatrughan Sinha) নবনির্বাচিত সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা (Shatrughan Sinha to live in Asansol)৷

5. Boris Johnson in India : দু'দিনের ভারত সফরে এলেন বরিস জনসন

ভারতে পা রাখলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ৷ আজ গুজরাতেই কাটাবেন তিনি ৷ আগামিকাল নয়াদিল্লিতে মোদি-জনসন বৈঠক হওয়ার কথা (Boris Johnson in India) ৷

6. Businessman kidnapped at Kasba: অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি, পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার কসবার ব্যবসায়ী

খাস কলকাতায় ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করা হল (Businessman kidnapped at Kasba)৷ পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার করা হয়েছে কসবার ব্যবসায়ীকে ৷ গ্রেফতার হয়েছে 10 জন (Kolkata Police rescue abducted businessman)৷

7. Corona Update in India : দিল্লিতে 24 ঘণ্টায় আক্রান্ত হাজার, দেশে ফের ঊর্ধ্বমুখী করোনা সংক্রমণ

মাঝে করোনা সংক্রমণ হাজারেরও নিচে নেমেছিল ৷ গত কয়েকদিন ধরে করোনা সংক্রমণ হাজার পেরিয়েছে ৷ বুধবার এবং আজকের রিপোর্টে করোনায় আক্রান্ত 2 হাজার ছাড়িয়েছে (Corona Update in India) ৷

8. Ivory Doll And Sculpture Recover : 10 কোটি টাকার হাতির দাঁতের পুতুল ও ভাস্কর্য উদ্ধার, গ্রেফতার 1

হুগলিতে ফাঁস হল বন্য প্রাণী চোরাকারবারিদের এক বড়োসড়ো চক্রের কুকীর্তি। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো ও রাজ্য বন বিভাগের যৌথ অভিযানে উদ্ধার হয় বিপুল অঙ্কের হাতির দাঁতের তৈরি পুতুল ও ভাস্কর্য(Ivory Doll And Sculpture Recover)।

9. Jignesh Mevani Arrested : অসম পুলিশের হাতে গ্রেফতার গুজরাতের কংগ্রেস বিধায়ক জিগনেশ মেভানি

বুধবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ গুজরাতের জালামপুর সার্কিট হাউস থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে অসম পুলিশের একটি দল (Jignesh Mevani Arrested by Assam Police) ৷ তবে ঠিক কী কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয় ৷

10. Akshay steps down as tobacco ambassador: ক্ষমা চেয়ে পানমশলার বিজ্ঞাপন থেকে সরলেন অক্ষয়, দান করবেন প্রাপ্ত টাকা

ক্ষমা চেয়ে পানমশলার বিজ্ঞাপন থেকে সরে দাঁড়ালেন অক্ষয় কুমার (Akshay steps down as tobacco ambassador)৷ এই কোম্পানির থেকে প্রাপ্ত টাকা তিনি দান করবেন বলে জানিয়েছেন ৷