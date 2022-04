1. Boris Johnson in India : দু'দিনের ভারত সফরে এলেন বরিস জনসন

ভারতে পা রাখলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ৷ আজ গুজরাতেই কাটাবেন তিনি ৷ আগামিকাল নয়াদিল্লিতে মোদি-জনসন বৈঠক হওয়ার কথা (Boris Johnson in India) ৷

2. Businessman kidnapped at Kasba: অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি, পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার কসবার ব্যবসায়ী

খাস কলকাতায় ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করা হল (Businessman kidnapped at Kasba)৷ পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার করা হয়েছে কসবার ব্যবসায়ীকে ৷ গ্রেফতার হয়েছে 10 জন (Kolkata Police rescue abducted businessman)৷

3. Jignesh Mevani Arrested : অসম পুলিশের হাতে গ্রেফতার গুজরাতের কংগ্রেস বিধায়ক জিগনেশ মেভানি

বুধবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ গুজরাতের জালামপুর সার্কিট হাউস থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে অসম পুলিশের একটি দল (Jignesh Mevani Arrested by Assam Police) ৷ তবে ঠিক কী কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয় ৷

4. Akshay steps down as tobacco ambassador: ক্ষমা চেয়ে পানমশলার বিজ্ঞাপন থেকে সরলেন অক্ষয়, দান করবেন প্রাপ্ত টাকা

ক্ষমা চেয়ে পানমশলার বিজ্ঞাপন থেকে সরে দাঁড়ালেন অক্ষয় কুমার (Akshay steps down as tobacco ambassador)৷ এই কোম্পানির থেকে প্রাপ্ত টাকা তিনি দান করবেন বলে জানিয়েছেন ৷

5. Udayan Guha slams Nisith Pramanik : প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর সাংসদের দেখা মেলেনি, 'বিট্টু বাড়ি আছো' বলে কটাক্ষ উদয়নের

তৃণমূলের অভিযোগ, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর তিন দিন কেটে গেলেও এলাকায় যাননি বিজেপি নেতা তথা এলাকার সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক (TMC alleged that Nisith Pramanik did not visit storm affected areas ) ৷ গত রবিবার কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কোচবিহারের বিস্তীর্ণ এলাকায় বেশ কিছু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আহত হন অনেকে ৷

6. Baguiati Elderly Woman Murder : বাগুইআটি অর্জুনপুরে বৃদ্ধাকে নলি কেটে খুন, গ্রেফতার নাবালক

বাগুইআটির অর্জুনপুরের বাসিন্দা 60 বছরের বৃদ্ধা সরস্বতী প্রতিবেশী নাবালককে একটি কাজ করে দিতে বললে সে অস্বীকার করে ৷ অভিযোগ, এরপর বৃদ্ধা ছুরি দিয়ে নাবালককে আক্রমণ করে ৷ পাল্টা আক্রমণে নাবালকের হাতে খুন হয় বৃদ্ধা (Baguiati Elderly Woman Murder) ৷

7. West Bengal Weather Update : চলতি সপ্তাহেই দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা, সঙ্গে 5 জেলার তাপপ্রবাহের সতর্কতা

ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস ৷ চলতি সপ্তাহেই কালবৈশাখীর সম্ভাবনা ৷ পাশাপাশি পাঁচ জেলায় তার প্রাবাহের সতর্কতা আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে ৷ উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হলেও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির নাম মাত্র নেই ৷ নতুন বছরের শুরুতেই গরমে নাজেহাল বঙ্গবাসী (West Bengal Weather Update)৷

8. CPM criticised BGBS: বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন নিয়ে সমালোচনায় সিপিএম

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে সপ্তম পর্বে আদানিদের বড় বিনিয়োগ নিয়ে সমালোচনা করল সিপিএম (CPM criticises BGBS Inaugural Ceremony) ৷

9. Teacher Transfer Issue : 1 লক্ষ 25 হাজার টাকা দিলে তবেই বদলি ! হাইকোর্টের দ্বারস্থ মেদিনীপুরের শিক্ষক

শোনা যাচ্ছিল, বিভিন্ন স্কুলে 2-3 লক্ষ টাকার বিনিময়ে বদলির সুযোগ পাচ্ছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা ৷ যদিও এতদিন পর্যন্ত ঘুষের অভিযোগ নিয়ে কেউ সরাসরি মুখ খুলতে সাহস পাননি (Teachers are getting transfer opportunity in exchange of bribe) ।

10. TMC Inner Clash: খড়দায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্ধ, অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূল নেতার

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্ধ ৷ তৃণমূলকর্মীকে মারধোরের অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ৷ শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্ধের জেরে খড়দায় ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে (TMC Inner Clash) ৷