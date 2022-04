1. West Bengal Weather Update : চলতি সপ্তাহেই দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা, সঙ্গে 5 জেলার তাপপ্রবাহের সতর্কতা

ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস ৷ চলতি সপ্তাহেই কালবৈশাখীর সম্ভাবনা ৷ পাশাপাশি পাঁচ জেলায় তার প্রাবাহের সতর্কতা আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে ৷ উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হলেও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির নাম মাত্র নেই ৷ নতুন বছরের শুরুতেই গরমে নাজেহাল বঙ্গবাসী (West Bengal Weather Update)৷

2. Udayan Guha slams Nisith Pramanik : প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর সাংসদের দেখা মেলেনি, 'বিট্টু বাড়ি আছো' বলে কটাক্ষ উদয়নের

তৃণমূলের অভিযোগ, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর তিন দিন কেটে গেলেও এলাকায় যাননি বিজেপি নেতা তথা এলাকার সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক (TMC alleged that Nisith Pramanik did not visit storm affected areas ) ৷ গত রবিবার কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কোচবিহারের বিস্তীর্ণ এলাকায় বেশ কিছু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আহত হন অনেকে ৷

3. Teacher Transfer Issue : 1 লক্ষ 25 হাজার টাকা দিলে তবেই বদলি ! হাইকোর্টের দ্বারস্থ মেদিনীপুরের শিক্ষক

শোনা যাচ্ছিল, বিভিন্ন স্কুলে 2-3 লক্ষ টাকার বিনিময়ে বদলির সুযোগ পাচ্ছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা ৷ যদিও এতদিন পর্যন্ত ঘুষের অভিযোগ নিয়ে কেউ সরাসরি মুখ খুলতে সাহস পাননি (Teachers are getting transfer opportunity in exchange of bribe) ।

4. BJP Leader Shot in Ghazipur : দিল্লির ময়ূর বিহারে গুলিতে খুন বিজেপি নেতা জিতু চৌধুরী

পূর্ব দিল্লির ময়ূর বিহার সংগঠনের বিজেপি সচিব জিতু চৌধুরী ৷ গতকাল রাত 8টা নাগাদ তাঁর বাড়ির সামনে রাস্তায় রক্তাক্ত দেহ পাওয়া যায় ৷ তদন্তে নেমেছে পুলিশ (BJP Leader Shot in Ghazipur) ৷

5. KMC Organising Religious Programme : কোষাগারের হাল খারাপ, তাও ইফতার-দুর্গাপুজোর সংর্বধনায় এলাহি আয়োজন কলকাতা পৌরনিগমের

গত কয়েকমাস ধরেই কলকাতা পৌরনগমের বেহাল আর্থিক অবস্থা নিয়ে নানা অভিযোগ শোনা যাচ্ছে ৷ খরচ কমাতে নানা সিদ্ধান্তও নিয়েছে পৌরনিগম ৷ তার পরও ইফতার পার্টি ও দুর্গাপুজো সংক্রান্ত একটি সংবর্ধনা ঘিরে এলাহি আয়োজন করা হচ্ছে কেন ? উঠছে প্রশ্ন (why is kmc organising religious programme despite its bad economic condition) ৷

6. Shatrughan Sinha Thanks to Voters : বাংলায় আমার পরিবার আছে, আসানসোলবাসীকে ধন্যবাদ জানালেন 'বিহারীবাবু'

আসানসোল লোকসভার উপনির্বাচনে রেকর্ড ভোটে জয়ী হয়েছেন শত্রুঘ্ন সিনহা (Shatrughan Sinha wins from Asansol Lok Sabha Seat) ৷ এই উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পলকে 3 লাখ 53 হাজার 149 ভোটে হারিয়েছেন 'বিহারীবাবু' ৷

7. Wimbledon 2022 : যুদ্ধের জেরে উইম্বলডনে নেই মেদভেদেভ, লন্ডনে নিষিদ্ধ রাশিয়া-বেলারুশের খেলোয়াড়েরা

যুদ্ধের আবহে নিজেদের সিদ্ধান্তেই অনড় রইল যুক্তরাজ্য সরকার ৷ 27 জুন থেকে 10 জুলাই অবধি অনুষ্ঠিত হতে চলা বছরের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লাম থেকে দূরেই রাখা হল রাশিয়া, বেলারুশের খেলোয়াড়দের (Wimbledon Bans Russian Belarus players) ৷

8. Bratya Basu on WB Education : শিক্ষার মানোন্নয়নে রাজ্যে দু'হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী

করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যে অনেকটাই বদলেছে পড়াশোনার অবস্থা ৷ এখন কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলেছে ৷ তাই রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রও ফের চাঙ্গা হয়েছে (Bratya Basu on WB Education) ৷

9. Dilip's Remarks about Mamata : চাঁদে আর বাঁদরে ! মোদির সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে মমতাকে কটাক্ষ দিলীপের

বুধবার বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ ৷ সেখানেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে কার্যত বাঁদর বলে কটাক্ষ করেন (Dilip Ghosh Makes Derogatory Remarks About Mamata Banerjee) ৷

10. 120 kilograms Ganja Seized : 120 কেজি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার দুই

পাচারের আগেই বড়সড় সাফল্য পুলিশের। দেগঙ্গায় টাটা সুমোর বাঙ্কার থেকে মিলল 120 কেজি গাঁজা(120 kilograms Ganja Seized)। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে দুই পাচারকারীও। ঘটনায় তদন্ত চালাচ্ছে দেগঙ্গা থানার পুলিশ ৷