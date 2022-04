1. Anubrata Mandal Health Problem: বুকে ব্যথা কিছুতেই কমছে না অনুব্রতর, পাঠানো হল রামরিক হাসপাতালে

এসএসকেএম থেকে অ্যানেক্স রামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Health Problem) । চিকিৎসকেরা জানালেন, তাঁর বুকের ব্যথা এখনও কমছে না ৷

2. Post Poll Violence Cases : ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় তিন সদস্যের কমিটি গঠন হাইকোর্টের, মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

ভোট-পরবর্তী হিংসায় তিন সদস্যের কমিটি গঠন করল কলকাতা হাইকোর্ট (Post Poll Violence Cases) ৷ একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে 303 জন ঘর ছেড়েছেন ৷ স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে তাঁদের ফেরানোর কাজ করবে এই কমিটি ৷ পাশাপাশি কাঁকুড়গাছিতে মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণেরও নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট ।

3. Adani at BGBS 2022 : বাংলায় 25 হাজার কর্মসংস্থান তৈরির প্রতিশ্রুতি আদানির

নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে আজ বুধবার শুরু হল বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন (Bengal Global Business Summit) ৷ সেখানে প্রথমবার হাজির ছিলেন আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানি (Gautam Adani) ৷

4. SSC Group C Recruitment Case : সহানুভূতি কোটায় নিয়োগে গড়িমসি, স্কুল শিক্ষা দফতরের সচিবকে তলব আদালতের

স্কুল শিক্ষক স্বামী মারা যাওয়ায় স্ত্রী স্কুল শিক্ষা দফতরে সহানুভূতি কোটায় চাকরির আবেদন জানান ৷ কিন্তু শিক্ষা দফতর কোনও ব্যবস্থা নেয়নি (SSC Group C Recruitment Case) ৷

5. Medieval barbarism in Dattapukur : মধ্যযুগীয় বর্বরতা ! পরকীয়ার অভিযোগে মারধর, কেটে নেওয়া হল চুল

বিশ্বজিৎ সাহা নামে ওই ব‍্যক্তির সঙ্গে পাশের পাড়ারই এক মহিলার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিল । এই নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই কানাঘুষো চলছিল এলাকায় । শেষপর্যন্ত মঙ্গলবার রাতে ওই মহিলার বাড়িতেই আপত্তিকর অবস্থায় ধরা হয় দু'জনকে । স্বামীর সঙ্গে ওই মহিলাকেও মারধর শুরু করে বিশ্বজিতের স্ত্রী, সঙ্গ দেন পাড়ার মহিলারা (Couple get beaten in allegation of Extramarital Affair) ।

6. Adhir on CBI Probe : হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে সিবিআই তদন্তের দাবি অধীরের

বুধবার বীরভূমের শান্তিনিকেতনে যান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী (Adhir Chowdhury visits Rape Victim's Family at Shantiniketan) ৷ সেখানে তিনি দেখা করেন নির্যাতনের শিকার এক নাবালিকা ও তার পরিবারের সঙ্গে ৷ তার পর তিনি তোপ দাগেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে (Adhir Slams TMC) ৷

7. Woman Body Found in Pingla : পিংলায় ধানক্ষেতে গৃহবধূর বিবস্ত্র দেহ, পুলিশের অনুমান ধর্ষণ

সাতসকালে পিংলায় ধানক্ষেতে গৃহবধূর মৃতদেহ দেখতে পায় গ্রামবাসীরা ৷ পুলিশ এবং গ্রামবাসীদের অনুমান, ধর্ষণ করা হয়েছে তাঁকে (Women Body Found in Pingla ) ৷

8. Mamata's Message to Dhankhar at BGBS 2022 : শিল্পপতিদের কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে হেনস্তা যেন না হয়, রাজ্যপালকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

আজ, বুধবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে শুরু হল বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন (Bengal Global Business Summit) ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন দেশ-বিদেশের শিল্পপতিরা ৷ তাঁদের সামনে বাংলার শিল্পক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সাহায্য আনার দায়িত্ব রাজ্যপালকে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷

9. IPL 2022 : পঞ্জাবের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে দিল্লি শিবিরে ফের কোভিডের হানা

দিল্লি স্কোয়াডে কোভিড সংক্রমণের তালিকায় নয়া সংযোজন কিউয়ি স্টাম্পার-ব্যাটার টিম সেইফার্ট ৷ যদিও দলের বাকিরা সুস্থ থাকায় বুধবার সন্ধেয় পূর্ব নির্ধারিত সূচি মেনেই খেলা হবে বলে জানা যাচ্ছে (DC to play against PBKS today at Brabourne stadium) ৷

10. Shastri on Virat : ‘মানসিকভাবে ক্লান্ত বিরাটের বিশ্রামের প্রয়োজন’, ব্যাড প্যাচ কাটাতে দাওয়াই শাস্ত্রীর

সমস্ত ফরম্যাট মিলিয়ে শেষ 100 ম্যাচে সেঞ্চুরিহীন বিরাট ৷ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে 7 ম্যাচের মাত্র দু'টি ইনিংসে 40 পেরিয়েছে বিরাটের রান ৷ দেশের অন্যতম সেরা ব্যাটারের এই ব্যাড প্যাচের কারণ হিসেবে মানসিক ক্লান্তিকেই দুষলেন রবি শাস্ত্রী (Ravi Shastri on Virat Kohli ) ৷