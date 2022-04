1.Post Poll Violence Cases : ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় তিন সদস্যের কমিটি গঠন হাইকোর্টের, মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

ভোট-পরবর্তী হিংসায় তিন সদস্যের কমিটি গঠন করল কলকাতা হাইকোর্ট (Post Poll Violence Cases) ৷ একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে 303 জন ঘর ছেড়েছেন ৷ স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে তাঁদের ফেরানোর কাজ করবে এই কমিটি ৷ পাশাপাশি কাঁকুড়গাছিতে মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণেরও নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট ।

2.Mamata's Message to Dhankhar at BGBS 2022 : বাংলার শিল্পক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সাহায্য আনার দায়িত্ব রাজ্যপালকে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

আজ, বুধবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে শুরু হল বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন (Bengal Global Business Summit) ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন দেশ-বিদেশের শিল্পপতিরা ৷ তাঁদের সামনে বাংলার শিল্পক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সাহায্য আনার দায়িত্ব রাজ্যপালকে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷

3.Adhir on CBI Probe : হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে সিবিআই তদন্তের দাবি অধীরের

বুধবার বীরভূমের শান্তিনিকেতনে যান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী (Adhir Chowdhury visits Rape Victim's Family at Shantiniketan) ৷ সেখানে তিনি দেখা করেন নির্যাতনের শিকার এক নাবালিকা ও তার পরিবারের সঙ্গে ৷ তার পর তিনি তোপ দাগেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে (Adhir Slams TMC) ৷

4.PM Modi over Special Ayush Visa : ভারতে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সুবিধা পেতে বিশেষ আয়ুষ ভিসা, ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

আজ গান্ধিনগরে আন্তর্জাতিক আয়ুষ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ দেশের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাকে দুনিয়ার কাছে সহজে পৌঁছে দিতে বিশেষ ভিসার কথা জানালেন তিনি (PM Modi over Special Ayush Visa) ৷

5.Newborn Baby Rescue in Pandabeswar : পাণ্ডবেশ্বরে সদ্যোজাত উদ্ধারে আটক বাবা-মা

দু'টি ছেলে ও একটি মেয়ে থাকার পরেও ফের বাড়িতে কন্যাসন্তানের জন্ম হওয়ায় তাকে থলিতে ভরে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসে বাবা ৷ কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হল না ৷ পুলিশের জালে সদ্যোজাতের কীর্তিমান বাবা ও মা (Recover Newborn Baby in Pandabeswar) ৷

6.Mamata on Industry at BGBS 2022 : শিল্পই এখন বাংলার একমাত্র লক্ষ্য, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

আজ, বুধবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে শুরু হল বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন (Bengal Global Business Summit) ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন দেশ-বিদেশের শিল্পপতিরা ৷ তাঁদের সামনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, শিল্পই এখন বাংলার একমাত্র লক্ষ্য (Mamata says Industry in Bengal is now the only goal) ৷

7.Dhankhar praises Mamata at BGBS 2022: বাণিজ্য সম্মেলনে ধনকড়ের মুখে মোদি উবাচ, দরাজ প্রশংসা মমতার

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে (BGBS 2022) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের প্রশংসা করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Dhankhar praises Mamata at BGBS 2022)৷ যদিও তাঁর মুখে বারবার এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নাম ৷

8.Priyanka Chopra in It's All Coming Back to Me: তাঁর পরবর্তী হলিউড ছবির ফার্স্ট লুক প্রকাশ প্রিয়াঙ্কার

তাঁর পরবর্তী আন্তর্জাতিক ছবি 'ইটস অল কামিং ব্যাক টু মি'-র (first look from It's All Coming Back out) ফার্স্ট লুক প্রকাশ করলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া (It's All Coming Back to Me first look)৷ সেখানে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন স্যাম হিউগানও (Priyanka Chopra It's All Coming Back to Me first look)৷

9.Hoichoi New Initiative : হইহই করে আসছে মন্টু-ফেলুরা, নতুন গল্পে আর কারা ?

শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মসের মালিকানাধীন ওয়েব প্ল্যাটফর্মের এই নতুন অভিযানের নাম রাখা হয়েছে 'নতুন গল্প হয়ে যাক'। যাতে থাকছে 8টি ভিন্ন স্বাদের সিরিজ (Hoichoi announces 8 new series called notun golpo hoyejak) ৷

10.Maynaguri Molestation : ময়নাগুড়িতে নাবালিকা ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় ধৃত বিজেপি কর্মী

ময়নাগুড়িতে নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায় ধৃত বিজেপি কর্মী (BJP activists arrested for molesting) ৷ কলকাতা হাইকোর্টে বিজেপির আইনজীবী সেলের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় মামলা দায়ের ৷