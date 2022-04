1. Suvendu Adhikari visits Deucha Pachami: বাণিজ্য সম্মেলন শুরুর দিনই শুভেন্দুর নেতৃত্বে দেউচা পাঁচামিতে বিজেপি বিধায়করা

বাণিজ্য সম্মেলন (BGBS 2022) শুরুর দিনই শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari visits Deucha Pachami) নেতৃত্বে দেউচা পাঁচামিতে যাচ্ছেন বিজেপি বিধায়কদের একটি দল ৷



2. Jahangirpuri Anti-Encroachment Drive : আজ জাহাঙ্গিরপুরীতে দখলদারি উচ্ছেদ অভিযান, সরব আপ নেতা

উত্তর-পশ্চিম জাহাঙ্গিরপুরীতে বেআইনি বাড়ি-ঘর ভেঙে ফেলা হবে ৷ এই অঞ্চলটি বিজেপি শাসিত উত্তর দিল্লির পৌরনিগমের অধীন ৷ এর বিরুদ্ধে গলা তুললেন আপ নেতা আমানাতুল্লাহ খান (Jahangirpuri Anti-Encroachment Drive) ৷



3. Festival Bonus of State Government : বাণিজ্য সম্মেলন শুরুর আগেই ‘উৎসব বোনাস’ ঘোষণা করল রাজ্য সরকার

প্রতিবারের মত এ বারেও রাজ্য সরকারের তরফে উৎসব বোনাস ঘোষণা করা হল সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৷ 4 হাজার 800 টাকা উৎসব বোনাস দেওয়া হবে বলে এ বছর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ এই উৎসব বোনাস ক্যাজুয়াল স্টাফদের জন্য প্রযোজ্য হবে ৷



4. Corona Update in India: করোনা সংক্রমণ বেড়ে 2 হাজারে, মৃত 40

করোনা সংক্রমণের গ্রাফ কখনও নামছে তো কখনও উঠছে ৷ ৷ দিল্লির পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক (Corona Update in India) ৷ গত 24 ঘণ্টায় দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা একলাফে 1 থেকে বেড়ে হল 40 ৷



5. Bansdroni Shootout Case : পেশায় শার্প শুটার, পুলিশকে গুলি ছুড়ে আগেও শিরোনামে এসেছে বাঁশদ্রোণী শুট-আউটের অন্যতম অভিযুক্ত

গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মঙ্গলবারের বাঁশদ্রোণী শুট-আউটের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত বাচ্চা ওরফে বিশ্বনাথ সিং (Prime accuseed in Bansdroni shoot-out Bishwanath Singh aka Bachha hospitalized) ৷



6. Elephant Entering a Hotel : হট জা সামনে সে, দরজা ঠেলে হোটেলে ঢুকছে রামলাল...

স্বভাবে শান্ত হিসেবেই পরিচিত একদা দলমা পাহাড়ের বাসিন্দা হাতি রামলাল ৷ আজ পর্যন্ত কারোর কোনও ক্ষতি করেনি ৷ ইদানীং সে ঝাড়গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছে বলাই ভাল ৷ সকলে ভালবেসে তার নাম দিয়েছে রামলাল ৷ মঙ্গলবার দুপুরে তাকে দেখা গেল একটি হোটেল কাম রেস্টুরেন্টের গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকতে (Elephant Entering a Hotel) ৷

7. Kolkata Police WhatsApp Number : সাইবার জালিয়াতি রুখতে বিশেষ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু লালবাজারের

সাইবার জালিয়াতি রুখতে তৎপর কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা (Cyber Cell of Kolkata Police) ৷

8. Kaushik Aparajita in Kathamrita: জিৎ চক্রবর্তীর কথামৃতে জুটি বাঁধছেন অপা-কৌশিক

জিৎ চক্রবর্তীর (Kaushik Aparajita in Kathamrita) পরিচালনায় কথামৃতে জুটি বাঁধছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় (Kaushik Ganguly film) ও অপরাজিতা আঢ্য (Aparajita Auddy film)।



9. Sharapova Expects First Child : সন্তানসম্ভবা শারাপোভা, জন্মদিনে খুশির খবর শোনালেন টেনিস সুন্দরী

35তম জন্মদিনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রথমবার মা হতে চলার ঘোষণা করলেন প্রাক্তন টেনিস তারকা (Tennis star Maria Sharapova says she is pregnant for the first time) ৷



10. RCB vs LSG in IPL 2022 : অধিনায়কোচিত ইনিংসে 'বিরাট' ব্যর্থতা ঢাকলেন ফ্যাফ, লখনউকে হারিয়ে দু'য়ে আরসিবি

ব্যাট হাতে বিরাটের ফর্মের এতটাই পতন যে পাঁচ মরশুম পর মঙ্গলবার আইপিএলে 'গোল্ডেন ডাক' হলেন টুর্নামেন্টের সর্বাধিক রানের মালিক ৷ এই নিয়ে চতুর্থবার ৷ তবে বিরাট ব্যর্থতা সত্ত্বেও অধিনায়ক ফ্যাফ ডু প্লেসি ও জোশ হ্যাজেলউডের দুরন্ত পারফরম্যান্স (RCB beat LSG by 18 runs to climb at second place) ৷