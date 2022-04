1. West Bengal Weather Update : দক্ষিণবঙ্গে অবশেষে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা, পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

ভ্যাপসা গরমে বঙ্গবাসি ৷ আশার কথা শোনাল হাওসা অফিস (West Bengal Weather Update)৷ অবশেষে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে ৷

2. Bansdroni Shootout Case : পেশায় শার্প শুটার, পুলিশকে গুলি ছুড়ে আগেও শিরোনামে এসেছে বাঁশদ্রোণী শুট-আউটের অন্যতম অভিযুক্ত

গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মঙ্গলবারের বাঁশদ্রোণী শুট-আউটের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত বাচ্চা ওরফে বিশ্বনাথ সিং (Prime accuseed in Bansdroni shoot-out Bishwanath Singh aka Bachha hospitalized) ৷

3. BGBS 2022 : নৈশভোজে চাঁদের হাট, অতিথিদের স্বাগত জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মিলন মেলায় শিল্প ও বাণিজ্য মহলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে খোশমেজাজে আলাপচারিতায় দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীকে । আজ রাতে নিউটাউনের ইকো ট্যুরিজম পার্কেই থাকবেন তিনি । বুধবার বেলা 12টায় সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর (CM Mamata Banerjee at BGBS 2022) ।

4. RCB vs LSG in IPL 2022 : অধিনায়কোচিত ইনিংসে 'বিরাট' ব্যর্থতা ঢাকলেন ফ্যাফ, লখনউকে হারিয়ে দু'য়ে আরসিবি

ব্যাট হাতে বিরাটের ফর্মের এতটাই পতন যে পাঁচ মরশুম পর মঙ্গলবার আইপিএলে 'গোল্ডেন ডাক' হলেন টুর্নামেন্টের সর্বাধিক রানের মালিক ৷ এই নিয়ে চতুর্থবার ৷ তবে বিরাট ব্যর্থতা সত্ত্বেও অধিনায়ক ফ্যাফ ডু প্লেসি ও জোশ হ্যাজেলউডের দুরন্ত পারফরম্যান্স (RCB beat LSG by 18 runs to climb at second place) ৷

5. Elephant Entering a Hotel : হট জা সামনে সে, দরজা ঠেলে হোটেলে ঢুকছে রামলাল...

স্বভাবে শান্ত হিসেবেই পরিচিত একদা দলমা পাহাড়ের বাসিন্দা হাতি রামলাল ৷ আজ পর্যন্ত কারোর কোনও ক্ষতি করেনি ৷ ইদানীং সে ঝাড়গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছে বলাই ভাল ৷ সকলে ভালবেসে তার নাম দিয়েছে রামলাল ৷

6. AFC Cup : উইলিয়ামসের হ্যাটট্রিক, এএফসি কাপের মূলপর্বে সবুজ-মেরুন

দু'ম্যাচে মোট 8 গোল করে টুর্নামেন্টের মূলপর্বে উঠল জুয়ান ফেরান্দোর ছেলেরা ৷ গ্রুপ ডি'তে তাদের প্রতিপক্ষ ওপার বাংলার বসুন্ধরা কিংস, গোকুলাম কেরালা এবং মলদ্বীপের মাজিয়া স্পোর্টস (ATK Mohun Bagan enters in the main round of AFC Cup) ৷

7. Al Qaeda Wi Fi Network in Howrah : ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক সার্চ করলেই আসছে আল কায়দা-ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন !

হাওড়ার অম্বিকা কুন্ডু বাই লেনে ওয়াই ফাই মোবাইলে সার্চ করলে স্ক্রিনে ফুটে ওঠছে আল কায়দা এবং ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন ৷ এলাকায় পৌঁছল পুলিশ আধিকারিকরা (Terror Group Wi Fi Network in Howrah) ।

8. Bengal Govt Business Summit : কাউন্টডাউন শুরু, শিল্পের মেগা ইভেন্টে একমঞ্চে থাকবেন মমতা এবং ধনকড়

করোনার জেরে গত দু'বছর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন আয়োজন করা যায়নি । এবার ওই সম্মেলনে দেশ-বিদেশের শিল্পপতিরা উপস্থিত থাকবেন ৷ আর থাকবেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee)

9. Saugata Roy : আলটপকা মন্তব্যের জন্য সৌগতকে তলব তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির

গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকটি মন্তব্য করে তৃণমূলকে অস্বস্তিতে ফেলেছেন সাংসদ সৌগত রায় ৷ সেই কারণে তাঁকে তলব করল দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি (TMC ask Saugata Roy to present before Disciplinary Committee) ৷

10. WB Daughter wins Bronze : তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়ানশিপে ব্রোঞ্জ জয় মুর্শিদাবাদের মেয়ের

আন্তর্জাতিক ওপেন তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক পেল মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলার শামসুন নাহার (Murshidabad daughter wins Bronze) ৷ নেপাল-বাংলাদেশের প্রতিযোগীদের হারিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ ছিনিয়ে নেয় শামসুন ৷ ঘরের মেয়ের পদক জয়ে খুশি গ্রাম, প্রতিবেশী থেকে শুরু করে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।