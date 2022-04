1.Bagtui Massacre : আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বগটুই-কাণ্ডের মূল পান্ডা বললেন মিহিলাল, দলের একাংশের চক্রান্ত বলে অভিযোগ বিধায়কের

‘বগটুই গ্রামে ভাদু শেখ গোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাদ মেটানোর জন্য বহু আগেই আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়েছিলেন । কিন্তু তিনি 'লাথ' মেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন । পরে বিধায়কই আনারুল হোসেনকে দিয়ে এই কাণ্ড ঘটান ।’ বগটুই কাণ্ডের একমাস পর বিস্ফোরক প্রত্যক্ষদর্শী মিহিলাল শেখ (Rampurhat MLA Asish Banerjee is responsible for Bagtui Massacre says Mihilal Sheikh) ৷

2.Shootout at Bansdroni : মলয়-বিশ্বনাথের হাত ধরেই বাঁশদ্রোণীতে শুরু হয় সিন্ডিকেট রাজ

দুই সিন্ডিকেট সদস্যর মধ্যে গোলমালের জেরে বাঁশদ্রোণীতে চলল গুলি (Shootout due to Syndicate Clash at Bansdroni) ৷ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ দুই ব্য়ক্তি ৷ ঘটনার পর উঠে এসেছে দুই অভিযুক্তের উত্থানের ইতিহাস ৷

3.Allegations of Selling Tickets against BJP : 12 লাখে পৌরসভা ভোটের টিকিট বিক্রি বিজেপির ? কাঠগড়ায় সুকান্তও !

একটি অডিয়ো টেপ ইটিভি ভারতের হাতে আসায় বিস্ফোরক অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে (allegations of selling tickets against BJP) ৷ পৌরসভা নির্বাচনে টাকার বিনিময়ে টিকিট বিক্রির অভিযোগের তির স্বয়ং বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে (allegations against Sukanta Majumdar) ।

4.Son Kills Father : মদ্যপ ছেলের হাতে খুন মদ্যপ বাবা, চাঞ্চল্য শিলিগুড়িতে

পুলিশ অভিযুক্ত গৌতম সাহাকে গ্রেফতার করেছে (police arrests accused ), ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ৷

5.Allegation against Youth : কুপ্রস্তাবের প্রতিবাদ করে ক্যানিংয়ে আক্রান্ত মা ও মেয়ে

অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই ওই যুবক (Allegation against Youth) স্কুল যাওয়া আসার পথে নাবালিকা ও তার মাকে বিরক্ত করত, কুপ্রস্তাব দিত ৷

6.Multiple Blasts in Kabul : কাবুলে স্কুলের কাছে একাধিক বিস্ফোরণ, নিহত কমপক্ষে 7 পড়ুয়া

পশ্চিম কাবুলের একটি স্কুলের কাছে পরপর তিনটি বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রাণ গেল কমপক্ষে 7 স্কুল পড়ুয়ার (Several school students died in Multiple blasts near Kabul school) ৷ মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷

7.SRK New Film : রাজকুমার হিরানির পরিচালনায় প্রথমবার কাজ করবেন কিং খান, সামনে এল ছবির নাম

'পাঠান'-এর পর রাজকুমার হিরানির পরিচালনায় 'ডাঙ্কি' ছবিতে কাজ করতে চলেছেন শাহরুখ ৷ অবশেষে মঙ্গলবার সামনে এল ছবির অ্যানাউন্সমেন্ট ভিডিয়ো (shah rukh khan rajkumar hirani film dunki) ৷

8.Shootout at Bansdroni : সিন্ডিকেট দৌরাত্ম্যে বাঁশদ্রোণীতে চলল গুলি, জখম দুই

মহানগরে ফের সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য ৷ এবার ঘটনাস্থল বাঁশদ্রোণী ৷ গোলমালের জেরে চলল গুলি (Shootout due to Syndicate Clash at Bansdroni Kolkata) ৷ আহত দুই ৷

9.Attempt to rape of minor in Siliguri : নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা শিলিগুড়িতে, গ্রেফতার বাড়ির মালিক

শিলিগুড়িতে নাবালিকাকে বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা (Home owner accused for Attempt to rape of a minor in Siliguri) । গ্রেফতার বাড়ির মালিক ।

10.Women Police Squad : নিরাপত্তার স্বার্থে বিশেষ মহিলা স্কোয়াড পূর্ব মেদিনীপুরে

মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনের বিশেষ উদ্যোগ ৷ পূর্ব মেদিনীপুরের পৌর এলাকাগুলিতে নিয়োজিত হল মহিলা পুলিশের বিশেষ স্কোয়াড (Women Police Squad) ৷