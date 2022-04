1. Shootout at Bansdroni : সিন্ডিকেট দৌরাত্ম্যে বাঁশদ্রোণীতে চলল গুলি, জখম দুই

মহানগরে ফের সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য ৷ এবার ঘটনাস্থল বাঁশদ্রোণী ৷ গোলমালের জেরে চলল গুলি (Shootout due to Syndicate Clash at Bansdroni Kolkata) ৷ আহত দুই ৷

2. HC Directs to the State Govt : পাঁচ ধর্ষণ-কাণ্ডে রাজ্যকে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করতে বলল হাইকোর্ট

রাজ্যের পাঁচ ধর্ষণ-কাণ্ডে অগ্রগতি কতদূর, রাজ্যকে সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট ও কেস ডায়েরি পেশ করার নির্দেশ হাইকোর্টের (Calcutta HC seeks investigation report to the state in five rape incidents)। নির্যাতিতা, তাদের পরিবার এবং ঘটনার সাক্ষীদের বাড়তি নিরাপত্তা দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷

3. Sonia-PK Meeting : তৃতীয় বার বৈঠকে বসছেন সোনিয়া-প্রশান্ত কিশোর

আজ সোনিয়া গান্ধি ও কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর (Prashant Kishor Sonia Gandhi meeting in 10 Janpath New Delhi) ৷

4. Child Raped in Raiganj : শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, পলাতক অভিযুক্ত যুবক

শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ (A Child Raped by Youth in Raiganj) ৷ রায়গঞ্জের কালিয়াগঞ্জ থানার ঘটনায় পুলিশ পকসো আইনে (POCSO Act) মামলা রুজু করেছে ৷ অভিযুক্ত যুবক ঘটনার পর থেকে পলাতক ৷

5. Bagtui Massacre : আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বগটুই-কাণ্ডের মূল পান্ডা বললেন মিহিলাল, দলের একাংশের চক্রান্ত বলে অভিযোগ বিধায়কের

‘বগটুই গ্রামে ভাদু শেখ গোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাদ মেটানোর জন্য বহু আগেই আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়েছিলেন । কিন্তু তিনি 'লাথ' মেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন । পরে বিধায়কই আনারুল হোসেনকে দিয়ে এই কাণ্ড ঘটান ।’ বগটুই কাণ্ডের একমাস পর বিস্ফোরক প্রত্যক্ষদর্শী মিহিলাল শেখ (Rampurhat MLA Asish Banerjee is responsible for Bagtui Massacre says Mihilal Sheikh) ৷

6. Multiple Blasts in Kabul : কাবুলে স্কুলের কাছে একাধিক বিস্ফোরণ, নিহত কমপক্ষে 7 পড়ুয়া

পশ্চিম কাবুলের একটি স্কুলের কাছে পরপর তিনটি বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রাণ গেল কমপক্ষে 7 স্কুল পড়ুয়ার (Several school students died in Multiple blasts near Kabul school) ৷ মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷

7. Son Kills Father : মদ্যপ ছেলের হাতে খুন মদ্যপ বাবা, চাঞ্চল্য শিলিগুড়িতে

পুলিশ অভিযুক্ত গৌতম সাহাকে গ্রেফতার করেছে (police arrests accused ), ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ৷

8. Hanskhali Gang Rape : হাঁসখালি গণধর্ষণের তদন্তে ফের ঘটনাস্থলে সিবিআইয়ের প্রতিনিধিদল

হাঁসখালি গণধর্ষণ-কাণ্ডের তদন্তে ফের ঘটনাস্থলে তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ নির্যাতিতার বাড়িতে এবং শ্মশানে যায় সিবিআইয়ের প্রতিনিধিদল (CBI officials in Hanskhali to probe into Gang Rape Case) ।

9. Malda TMC Inner Clash : মাটি মাফিয়াদের সঙ্গে জড়িত রতুয়ার বিধায়ক, পাল্টা অভিযোগ ব্লক তৃণমূল সভাপতির

মাটি মাফিয়াদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে রতুয়া ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্বে স্থানীয় বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ের (Ratua Block TMC Inner Clash Over Soil Smuggling) ৷ এবার বিধায়কের বিরুদ্ধে মাটি মাফিয়াদের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ করলেন রতুয়া ব্লক তৃণমূল সভাপতি ফজলুল হক ।

10. Film on Lalit Modi : এবার পর্দায় আসছে আইপিএলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ললিত মোদির গল্প

আইপিএলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা প্রতিষ্ঠাতা ললিত মোদির কাহিনি এবার আসতে চলেছে বড় পর্দায় ৷ আইপিএলের 15তম বর্ষপূর্তিতে ক্রিকেট ফ্যানেদের জন্য় এই বড় খবর দিলেন প্রযোজক বিষ্ণু বর্ধন ইন্দোরি (Vishnu Vardhan Induri announces film on Lalit Modi) ৷